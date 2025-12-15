- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Печенье из манки: бюджетный рецепт
Бюджетное, на скорую руку, печенье с добавлением манной крупы.
Выпечка получается красивой, хрустящей и ароматной.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 130 г
- манная крупа
- 150 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливочное масло
- 90 г
- сахар
- 90 г
- апельсиновая цедра
- 15 г
- соль
-
Взбейте миксером яйца сахаром и солью до пышной массы.
В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте просеянную муку, манную крупу, апельсиновую цедру и перемешайте. Влейте взбитые яйца, замесите тесто, скатайте его в шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.
Из теста сформируйте шарики, немного прижмите их ладонью и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут.
Советы:
По желанию печенье можно украсить орешками.