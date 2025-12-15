ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Печенье из манки: бюджетный рецепт

Бюджетное, на скорую руку, печенье с добавлением манной крупы.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
Печенье из манки

Печенье из манки / © Credits

Выпечка получается красивой, хрустящей и ароматной.

Ингредиенты

пшеничная мука
130 г
манная крупа
150 г
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
90 г
сахар
90 г
апельсиновая цедра
15 г
соль

  1. Взбейте миксером яйца сахаром и солью до пышной массы.

  2. В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте просеянную муку, манную крупу, апельсиновую цедру и перемешайте. Влейте взбитые яйца, замесите тесто, скатайте его в шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.

  3. Из теста сформируйте шарики, немного прижмите их ладонью и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут.

Советы:

  • По желанию печенье можно украсить орешками.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie