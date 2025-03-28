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Печенье из овсяных хлопьев с бананом, орехами и изюмом: простой рецепт
Приготовьте полезное печенье, которое не только порадует вас ароматным вкусом, но и наполнит вас энергией на целый день.
Сытное, натуральное печенье из овсяных хлопьев, с бананом, орехами и изюмом подойдет для перекуса деткам в школу, поездок или пикников.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 200 г
- банан
- 1 шт.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- масло сливочное
- 50 г
- изюм
- 50 г
- орехи грецкие
- 50 г
Банан очистите и разомните вилкой до состояния пюре.
Изюм промойте, залейте кипятком на 10 минут, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.
Орехи подсушите на сковороде и измельчите ножом.
Масло растопите на водяной бане или в микроволновке.
В миске смешайте банан, овсяные хлопья, яйцо, сливочное масло, изюм и грецкие орехи, перемешайте. Сформируйте печенье, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
Советы:
Сухофрукты используйте любые.
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