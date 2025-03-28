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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

Печенье из овсяных хлопьев с бананом, орехами и изюмом: простой рецепт

Приготовьте полезное печенье, которое не только порадует вас ароматным вкусом, но и наполнит вас энергией на целый день.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
208 ккал
Печенье из овсяных хлопьев с бананом, орехами и изюмом: простой рецепт

Печенье из овсяных хлопьев с бананом, орехами и изюмом: простой рецепт

Сытное, натуральное печенье из овсяных хлопьев, с бананом, орехами и изюмом подойдет для перекуса деткам в школу, поездок или пикников.

Ингредиенты

овсяные хлопья
200 г
банан
1 шт.
яйцо куриное
1 шт.
масло сливочное
50 г
изюм
50 г
орехи грецкие
50 г

  1. Банан очистите и разомните вилкой до состояния пюре.

  2. Изюм промойте, залейте кипятком на 10 минут, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Орехи подсушите на сковороде и измельчите ножом.

  4. Масло растопите на водяной бане или в микроволновке.

  5. В миске смешайте банан, овсяные хлопья, яйцо, сливочное масло, изюм и грецкие орехи, перемешайте. Сформируйте печенье, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

Советы:

  • Сухофрукты используйте любые.

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