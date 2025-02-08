Печенье на сгущенном молоке: рецепт из трех ингредиентов

Простое песочное печенье на скорую руку из трех ингредиентов без яиц.
Выпечка получается рассыпчатая, с ароматом сгущенного молока и нежным сливочным вкусом. Подайте с кофе, чаем или молоком.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 400 г
- сгущенное молоко
- 1 банка
- масло сливочное
- 150 г
- В миску просейте муку, добавьте мягкое сливочное масло и перетрите руками в крошку. Влейте сгущенное молоко, перемешайте и замесите тесто, оно должно быть мягким.
- Раскатать его не получится, так как оно будет крошиться, поэтому отщипывайте от общей массы небольшие кусочки, скатайте в шарик и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Сгущенное молоко должно быть хорошего качества.
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