Печенье на сгущенном молоке: рецепт из трех ингредиентов

Простое песочное печенье на скорую руку из трех ингредиентов без яиц.

Выпечка получается рассыпчатая, с ароматом сгущенного молока и нежным сливочным вкусом. Подайте с кофе, чаем или молоком.

Ингредиенты мука пшеничная 400 г сгущенное молоко 1 банка масло сливочное 150 г

В миску просейте муку, добавьте мягкое сливочное масло и перетрите руками в крошку. Влейте сгущенное молоко, перемешайте и замесите тесто, оно должно быть мягким. Раскатать его не получится, так как оно будет крошиться, поэтому отщипывайте от общей массы небольшие кусочки, скатайте в шарик и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут.

Советы:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Сгущенное молоко должно быть хорошего качества.

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