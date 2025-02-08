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Печенье на сгущенном молоке: рецепт из трех ингредиентов

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
430 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Печенье на сгущенном молоке: рецепт из трех ингредиентов

Печенье на сгущенном молоке / Фото: Credits

Простое песочное печенье на скорую руку из трех ингредиентов без яиц.

Выпечка получается рассыпчатая, с ароматом сгущенного молока и нежным сливочным вкусом. Подайте с кофе, чаем или молоком.

Ингредиенты

мука пшеничная
400 г
сгущенное молоко
1 банка
масло сливочное
150 г
  1. В миску просейте муку, добавьте мягкое сливочное масло и перетрите руками в крошку. Влейте сгущенное молоко, перемешайте и замесите тесто, оно должно быть мягким.
  2. Раскатать его не получится, так как оно будет крошиться, поэтому отщипывайте от общей массы небольшие кусочки, скатайте в шарик и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут. 

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Сгущенное молоко должно быть хорошего качества.

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