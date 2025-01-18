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Печенье овсяное с яблоками: рецепт вкусной и полезной выпечки

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
212 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
156
Время на прочтение
1 мин
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Печенье овсяное с яблоками: рецепт вкусной и полезной выпечки

Печенье овсяное с яблоками / Фото: Credits

Если вы любите вкусную и полезную выпечку, то этот рецепт для вас. Печенье получается ароматным, не сильно сладким, сверху хрустящим, а внутри мягким.

Вам понадобятся любые овсяные хлопья, яблоки, сливочное масло, сахар, яйцо, разрыхлитель и корица. Все ингредиенты используйте комнатной температуры.

Ингредиенты

овсяные хлопья
200 г
яйцо куриное
1 шт.
масло сливочное
60 г
сахар
2 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
лимонный сок
1 ст. л.
соль
щепотка
корица
0,5 ч. л.
яблоко
2 шт.
сахарная пудра
  1. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, нарежьте на средние кусочки и полейте лимонным соком.
  2. В миске взбейте венчиком яйцо, сахар и соль. Добавьте мягкое сливочное масло, овсяные хлопья, разрыхлитель, корицу и перемешайте лопаткой. Оставьте тесто на 10-15 минут. Всыпьте яблоки и еще раз хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте мокрыми руками печенье и выкладывайте на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • В печенье по желанию можно добавить изюм и орехи.
  • Если тесто липнет к рукам, смочите руки в воде.

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