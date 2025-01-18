Печенье овсяное с яблоками: рецепт вкусной и полезной выпечки

Если вы любите вкусную и полезную выпечку, то этот рецепт для вас. Печенье получается ароматным, не сильно сладким, сверху хрустящим, а внутри мягким.
Вам понадобятся любые овсяные хлопья, яблоки, сливочное масло, сахар, яйцо, разрыхлитель и корица. Все ингредиенты используйте комнатной температуры.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 200 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- масло сливочное
- 60 г
- сахар
- 2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- корица
- 0,5 ч. л.
- яблоко
- 2 шт.
- сахарная пудра
- Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, нарежьте на средние кусочки и полейте лимонным соком.
- В миске взбейте венчиком яйцо, сахар и соль. Добавьте мягкое сливочное масло, овсяные хлопья, разрыхлитель, корицу и перемешайте лопаткой. Оставьте тесто на 10-15 минут. Всыпьте яблоки и еще раз хорошо перемешайте.
- Сформируйте мокрыми руками печенье и выкладывайте на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- В печенье по желанию можно добавить изюм и орехи.
- Если тесто липнет к рукам, смочите руки в воде.
Читайте также: