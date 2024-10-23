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Печенье-призраки: рецепт вкусной выпечки к Хэллоуину

Печенье-призраки: рецепт вкусной выпечки к Хэллоуину

Печенье-призраки / Фото: Credits

Хэллоуин — это не только праздник с костюмами и ужасными украшениями, но и прекрасная возможность порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким.

На странице joyfulhomecooking показали, как приготовить Хэллоуинское печенье в форме волшебных привидений.

Ингредиенты

Мука
2 стакана
Миндальная мука
1 стакан
Соль
3/4 ч. л
Масло
1 стакан
Сахар
2/3 стакана
Ванильный экстракт
1 ч. л
Яйца
1 шт.
Лимонная цедра
1 шт.
Сахарная пудра
Любимое варенье

Приготовление:

  1. Смешайте муку, миндальную муку и соль;
  2. Взбейте масло и сахар до пышности. Добавьте ванильный экстракт, яйцо и цедру, затем перемешайте все;
  3. Соедините влажные и сухие смеси;
  4. Сформируйте из теста диск, заверните и дайте отдохнуть 30-60 минут;
  5. Разогрейте духовку до 176°C и выстелите противень;
  6. Раскатайте тесто толщиной 0,6 см. Формочкой для печенья в форме сердца вырежьте фигурки, затем разрежьте каждую пополам. Вырежьте глаза и рот, сделав большее отверстие. Осторожно выгните форму, чтобы оно имело форму призрака;
  7. На одну половинку положите варенье и накройте другой с вырезанными привидениями;
  8. Выпекайте 11-13 минут до золотистого цвета.
  9. Посыпьте печенье сахарной пудрой.

Благодаря этому рецепту вы сможете не только порадовать себя и своих близких вкусным десертом, но и создать незабываемую атмосферу праздника.

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