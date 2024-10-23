Печенье-призраки: рецепт вкусной выпечки к Хэллоуину

Хэллоуин — это не только праздник с костюмами и ужасными украшениями, но и прекрасная возможность порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким.
На странице joyfulhomecooking показали, как приготовить Хэллоуинское печенье в форме волшебных привидений.
Ингредиенты
- Мука
- 2 стакана
- Миндальная мука
- 1 стакан
- Соль
- 3/4 ч. л
- Масло
- 1 стакан
- Сахар
- 2/3 стакана
- Ванильный экстракт
- 1 ч. л
- Яйца
- 1 шт.
- Лимонная цедра
- 1 шт.
- Сахарная пудра
- Любимое варенье
Приготовление:
- Смешайте муку, миндальную муку и соль;
- Взбейте масло и сахар до пышности. Добавьте ванильный экстракт, яйцо и цедру, затем перемешайте все;
- Соедините влажные и сухие смеси;
- Сформируйте из теста диск, заверните и дайте отдохнуть 30-60 минут;
- Разогрейте духовку до 176°C и выстелите противень;
- Раскатайте тесто толщиной 0,6 см. Формочкой для печенья в форме сердца вырежьте фигурки, затем разрежьте каждую пополам. Вырежьте глаза и рот, сделав большее отверстие. Осторожно выгните форму, чтобы оно имело форму призрака;
- На одну половинку положите варенье и накройте другой с вырезанными привидениями;
- Выпекайте 11-13 минут до золотистого цвета.
- Посыпьте печенье сахарной пудрой.
Благодаря этому рецепту вы сможете не только порадовать себя и своих близких вкусным десертом, но и создать незабываемую атмосферу праздника.
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