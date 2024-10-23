Печенье-призраки: рецепт вкусной выпечки к Хэллоуину

Хэллоуин — это не только праздник с костюмами и ужасными украшениями, но и прекрасная возможность порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким.

На странице joyfulhomecooking показали, как приготовить Хэллоуинское печенье в форме волшебных привидений.

Ингредиенты Мука 2 стакана Миндальная мука 1 стакан Соль 3/4 ч. л Масло 1 стакан Сахар 2/3 стакана Ванильный экстракт 1 ч. л Яйца 1 шт. Лимонная цедра 1 шт. Сахарная пудра Любимое варенье

Приготовление:

Смешайте муку, миндальную муку и соль; Взбейте масло и сахар до пышности. Добавьте ванильный экстракт, яйцо и цедру, затем перемешайте все; Соедините влажные и сухие смеси; Сформируйте из теста диск, заверните и дайте отдохнуть 30-60 минут; Разогрейте духовку до 176°C и выстелите противень; Раскатайте тесто толщиной 0,6 см. Формочкой для печенья в форме сердца вырежьте фигурки, затем разрежьте каждую пополам. Вырежьте глаза и рот, сделав большее отверстие. Осторожно выгните форму, чтобы оно имело форму призрака; На одну половинку положите варенье и накройте другой с вырезанными привидениями; Выпекайте 11-13 минут до золотистого цвета. Посыпьте печенье сахарной пудрой.

Благодаря этому рецепту вы сможете не только порадовать себя и своих близких вкусным десертом, но и создать незабываемую атмосферу праздника.

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