Рецепты
57
2 мин

Печенье с апельсином и маленькими пряниками: рецепт праздничного лакомства

У зимних праздников свой особый аромат — смесь горячего шоколада, корицы, апельсиновой цедры и теплого света из кухни. Этот рецепт шоколадно-апельсинового печенья с минипряниками — именно тот случай, когда десерт становится атмосферой, а процесс приготовления — маленьким ритуалом заботы о себе и своих близких.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Печенье с апельсином и маленькими пряниками tiktok.com_@annasimiachko

В сети набирает популярность идея украшать мягкое шоколадное печенье маленькими фигурными пряничками, они удобно усаживаются внутри теплого коржика. У такого лакомства невероятно уютный вид, оно идеально сочетается с какао или чаем и гарантированно подарит тот самый «новогодний вайб».

Поэтому если мечтали о десерте, который выглядит так, будто он создан для Pinterest — он перед вами, а о рецепте его приготовления рассказали на странице annasimiachko.

Ингредиенты

Шоколадно-апельсиновое печенье

  • шоколад 200 г

  • сливочное масло 85 г

  • сахар 150 г

  • цедра 1 апельсина

  • яйца 2 шт.

  • ваниль 1 ч. л

  • мука 120 г

  • какао 30 г

  • разрыхлитель ½ ч. л

  • соль

  • шоколадная крошка 50 г

Пряники

  • сахар 50 г

  • мед 50 г

  • сливочное масло 50 г

  • яйцо ½ шт.

  • корица ½ ч. л

  • молотый имбирь ½ ч. л

  • цедра ½ апельсина

  • разрыхлитель 4 г

  • мука 140 г

Приготовление

Шоколадная основа

  1. Растопите шоколад со сливочным маслом до гладкой, блестящей массы и дайте ей немного остыть.

  2. Отдельно взбейте яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли до светлой рыхлой текстуры.

  3. Добавьте тертую цедру апельсина.

  4. Влейте шоколадную смесь в яичную и осторожно перемешайте.

  5. Просейте сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель — и введите в тесто.

  6. По желанию добавьте шоколадную крошку.

  7. Тесто нужно охладить в холодильнике — 4 часа, в морозильной камере — около 2 часов. Это обязательный этап, чтобы печенье получило характерные трещинки и осталось мягким внутри.

Формирование и выпекание печенья

  1. Сформируйте шарики по 40 г и выложите их на противень, оставьте между ними примерно 5 см.

  2. Выпекайте 11 мин при 180°C.

  3. Когда достанете — дайте печенью несколько минут остыть, но только немного, потому что именно теплым оно лучше всего сочетается с пряниками.

Мини-пряники

  1. Пока печенье готовится, сделайте пряники. В сотейнике нагрейте мед с сахаром и дайте смеси остыть.

  2. Добавьте яйцо, мягкое масло, специи и апельсиновую цедру.

  3. Введите муку и замесите нежное, эластичное тесто.

  4. Раскатайте, вырежьте маленькие фигурки, например, сердечки, звездочки, елочки или пряничных человечков, и выпекайте 8-10 мин при 180°C.

Финальный штрих

  1. Когда шоколадное печенье уже готово и еще теплое и мягкое, легонько вдавите в центр каждого маленький пряник.

  2. Он аккуратно «провалится» внутрь, застынет вместе с основой и станет главной эстетической фишкой десерта.

Это печенье — идеальный способ добавить праздник в будни, создать уютный вечер или просто порадовать себя чем-то особенным. А еще — отличный подарок, который выглядит, будто его сделали в красивой арт-пекарне.

