Печенье с апельсином и маленькими пряниками: рецепт праздничного лакомства
У зимних праздников свой особый аромат — смесь горячего шоколада, корицы, апельсиновой цедры и теплого света из кухни. Этот рецепт шоколадно-апельсинового печенья с минипряниками — именно тот случай, когда десерт становится атмосферой, а процесс приготовления — маленьким ритуалом заботы о себе и своих близких.
В сети набирает популярность идея украшать мягкое шоколадное печенье маленькими фигурными пряничками, они удобно усаживаются внутри теплого коржика. У такого лакомства невероятно уютный вид, оно идеально сочетается с какао или чаем и гарантированно подарит тот самый «новогодний вайб».
Поэтому если мечтали о десерте, который выглядит так, будто он создан для Pinterest — он перед вами, а о рецепте его приготовления рассказали на странице annasimiachko.
Ингредиенты
Шоколадно-апельсиновое печенье
шоколад 200 г
сливочное масло 85 г
сахар 150 г
цедра 1 апельсина
яйца 2 шт.
ваниль 1 ч. л
мука 120 г
какао 30 г
разрыхлитель ½ ч. л
соль
шоколадная крошка 50 г
Пряники
сахар 50 г
мед 50 г
сливочное масло 50 г
яйцо ½ шт.
корица ½ ч. л
молотый имбирь ½ ч. л
цедра ½ апельсина
разрыхлитель 4 г
мука 140 г
Приготовление
Шоколадная основа
Растопите шоколад со сливочным маслом до гладкой, блестящей массы и дайте ей немного остыть.
Отдельно взбейте яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли до светлой рыхлой текстуры.
Добавьте тертую цедру апельсина.
Влейте шоколадную смесь в яичную и осторожно перемешайте.
Просейте сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель — и введите в тесто.
По желанию добавьте шоколадную крошку.
Тесто нужно охладить в холодильнике — 4 часа, в морозильной камере — около 2 часов. Это обязательный этап, чтобы печенье получило характерные трещинки и осталось мягким внутри.
Формирование и выпекание печенья
Сформируйте шарики по 40 г и выложите их на противень, оставьте между ними примерно 5 см.
Выпекайте 11 мин при 180°C.
Когда достанете — дайте печенью несколько минут остыть, но только немного, потому что именно теплым оно лучше всего сочетается с пряниками.
Мини-пряники
Пока печенье готовится, сделайте пряники. В сотейнике нагрейте мед с сахаром и дайте смеси остыть.
Добавьте яйцо, мягкое масло, специи и апельсиновую цедру.
Введите муку и замесите нежное, эластичное тесто.
Раскатайте, вырежьте маленькие фигурки, например, сердечки, звездочки, елочки или пряничных человечков, и выпекайте 8-10 мин при 180°C.
Финальный штрих
Когда шоколадное печенье уже готово и еще теплое и мягкое, легонько вдавите в центр каждого маленький пряник.
Он аккуратно «провалится» внутрь, застынет вместе с основой и станет главной эстетической фишкой десерта.
Это печенье — идеальный способ добавить праздник в будни, создать уютный вечер или просто порадовать себя чем-то особенным. А еще — отличный подарок, который выглядит, будто его сделали в красивой арт-пекарне.