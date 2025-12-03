Печенье с апельсином и маленькими пряниками: рецепт праздничного лакомства

Печенье с апельсином и маленькими пряниками tiktok.com_@annasimiachko

Реклама

В сети набирает популярность идея украшать мягкое шоколадное печенье маленькими фигурными пряничками, они удобно усаживаются внутри теплого коржика. У такого лакомства невероятно уютный вид, оно идеально сочетается с какао или чаем и гарантированно подарит тот самый «новогодний вайб».

Поэтому если мечтали о десерте, который выглядит так, будто он создан для Pinterest — он перед вами, а о рецепте его приготовления рассказали на странице annasimiachko.

Ингредиенты

Шоколадно-апельсиновое печенье

шоколад 200 г

сливочное масло 85 г

сахар 150 г

цедра 1 апельсина

яйца 2 шт.

ваниль 1 ч. л

мука 120 г

какао 30 г

разрыхлитель ½ ч. л

соль

шоколадная крошка 50 г

Пряники

сахар 50 г

мед 50 г

сливочное масло 50 г

яйцо ½ шт.

корица ½ ч. л

молотый имбирь ½ ч. л

цедра ½ апельсина

разрыхлитель 4 г

мука 140 г

Приготовление

Шоколадная основа

Растопите шоколад со сливочным маслом до гладкой, блестящей массы и дайте ей немного остыть. Отдельно взбейте яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли до светлой рыхлой текстуры. Добавьте тертую цедру апельсина. Влейте шоколадную смесь в яичную и осторожно перемешайте. Просейте сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель — и введите в тесто. По желанию добавьте шоколадную крошку. Тесто нужно охладить в холодильнике — 4 часа, в морозильной камере — около 2 часов. Это обязательный этап, чтобы печенье получило характерные трещинки и осталось мягким внутри.

Формирование и выпекание печенья

Сформируйте шарики по 40 г и выложите их на противень, оставьте между ними примерно 5 см. Выпекайте 11 мин при 180°C. Когда достанете — дайте печенью несколько минут остыть, но только немного, потому что именно теплым оно лучше всего сочетается с пряниками.

Мини-пряники

Пока печенье готовится, сделайте пряники. В сотейнике нагрейте мед с сахаром и дайте смеси остыть. Добавьте яйцо, мягкое масло, специи и апельсиновую цедру. Введите муку и замесите нежное, эластичное тесто. Раскатайте, вырежьте маленькие фигурки, например, сердечки, звездочки, елочки или пряничных человечков, и выпекайте 8-10 мин при 180°C.

Финальный штрих

Когда шоколадное печенье уже готово и еще теплое и мягкое, легонько вдавите в центр каждого маленький пряник. Он аккуратно «провалится» внутрь, застынет вместе с основой и станет главной эстетической фишкой десерта.

Это печенье — идеальный способ добавить праздник в будни, создать уютный вечер или просто порадовать себя чем-то особенным. А еще — отличный подарок, который выглядит, будто его сделали в красивой арт-пекарне.