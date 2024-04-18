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Печенье с шоколадной крошкой: очень простой рецепт

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
431 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
206
Время на прочтение
1 мин
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Печенье с шоколадной крошкой: очень простой рецепт

Печенье с шоколадной крошкой / Фото: Credits

Печенье получается рассыпчатым с мягкими вкраплениями шоколада и просто тает во рту.

Ингредиенты

размягченное сливочное масло
62 г
коричневый сахар
1/4 стакана
белый сахар
2 ст. л.
желток
1 шт.
ванильная эссенция
1 ч. л.
мука
1/2 стакана + 1 ст. л.
сода
1/4 ч. л.
темный шоколад

1. Взбейте масло и сахар. Взбейте яичный желток и ваниль.
2. Добавьте муку, соль и соду и перемешайте. Добавьте свой шоколад. Охладите тесто в морозилке 10 минут. Разогрейте духовку до 170С.
3. Выложите на противень, оставьте достаточно места. Выпекайте 10-12 минут и наслаждайтесь.

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