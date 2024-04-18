Печенье с шоколадной крошкой: очень простой рецепт

Печенье получается рассыпчатым с мягкими вкраплениями шоколада и просто тает во рту.

Ингредиенты размягченное сливочное масло 62 г коричневый сахар 1/4 стакана белый сахар 2 ст. л. желток 1 шт. ванильная эссенция 1 ч. л. мука 1/2 стакана + 1 ст. л. сода 1/4 ч. л. темный шоколад

1. Взбейте масло и сахар. Взбейте яичный желток и ваниль.

2. Добавьте муку, соль и соду и перемешайте. Добавьте свой шоколад. Охладите тесто в морозилке 10 минут. Разогрейте духовку до 170С.

3. Выложите на противень, оставьте достаточно места. Выпекайте 10-12 минут и наслаждайтесь.

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