Печенье с шоколадной крошкой: очень простой рецепт

Печенье получается рассыпчатым с мягкими вкраплениями шоколада и просто тает во рту.
Ингредиенты
- размягченное сливочное масло
- 62 г
- коричневый сахар
- 1/4 стакана
- белый сахар
- 2 ст. л.
- желток
- 1 шт.
- ванильная эссенция
- 1 ч. л.
- мука
- 1/2 стакана + 1 ст. л.
- сода
- 1/4 ч. л.
- темный шоколад
1. Взбейте масло и сахар. Взбейте яичный желток и ваниль.
2. Добавьте муку, соль и соду и перемешайте. Добавьте свой шоколад. Охладите тесто в морозилке 10 минут. Разогрейте духовку до 170С.
3. Выложите на противень, оставьте достаточно места. Выпекайте 10-12 минут и наслаждайтесь.
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