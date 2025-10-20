- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Печенье с творогом и яблоками: очень простой рецепт
Мягкое творожное тесто, кусочки сочных яблок и ароматная корочка из сахара и корицы — этот десерт никого не оставит равнодушным.
Печенье готовится на растительном масле, без использования яиц и получается хрустящим снаружи и мягким внутри.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 230 г
- творо
- 200 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 90 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 6 ст. л.
- соль
- щепотка
- яблоки
- 3 шт.
- сахар и корица для обсыпки
-
Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кубики.
Сахар смешайте с корицей.
В миску выложите творог, яйцо, сахар, соль, влейте растительное масло, перемешайте и всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте, добавьте яблоки и еще раз хорошо перемешайте.
Сформируйте из теста шарики, слегка придавливая их руками, и обваляйте в смеси из сахара и корицы, затем выложите на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.
Советы:
Творог используйте любой.
Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.