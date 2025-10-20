ТСН в социальных сетях

Рецепты
193
1 мин

Печенье с творогом и яблоками: очень простой рецепт

Мягкое творожное тесто, кусочки сочных яблок и ароматная корочка из сахара и корицы — этот десерт никого не оставит равнодушным.

Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
279 ккал
Печенье с творогом и яблоками

Печенье готовится на растительном масле, без использования яиц и получается хрустящим снаружи и мягким внутри.

Ингредиенты

мука пшеничная
230 г
творо
200 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
90 г
разрыхлитель
1 ч. л.
растительное масло
6 ст. л.
соль
щепотка
яблоки
3 шт.
сахар и корица для обсыпки

  1. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Сахар смешайте с корицей.

  3. В миску выложите творог, яйцо, сахар, соль, влейте растительное масло, перемешайте и всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте, добавьте яблоки и еще раз хорошо перемешайте.

  4. Сформируйте из теста шарики, слегка придавливая их руками, и обваляйте в смеси из сахара и корицы, затем выложите на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Творог используйте любой.

  • Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

193
