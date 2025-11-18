ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
8
Время на прочтение
1 мин

Печенье с тыквой и орехами: простой рецепт

Сезон тыквы продолжается, не упустите момент и приготовьте ароматное, яркое, не очень сладкое печенье с тыквой и орехами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
392 ккал
Печенье с тыквой и орехами

Печенье с тыквой и орехами / © Credits

Тыква в выпечке совсем не чувствуется и понравится даже тем, кто не очень ее любит.

Ингредиенты

тыква запеченная
200 г
мука пшеничная
300-350 г
молоко
100 мл
сахар
40 г
масло сливочное
30 г
разрыхлитель
2 ч. л.
орехи грецкие
50 г
корица
0,5 ч. л.

  1. Тыкву очистите от кожицы, нарежьте на кусочки. Выложите на противень и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут, затем вилкой разомните ее до состояния пюре.

  2. Орехи измельчите.

  3. В миску просейте муку с разрыхлителем, добавьте тыкву, размягченное сливочное масло, сахар, орехи, корицу, соль, влейте молоко и замесите мягкое, немного прилипающее к рукам тесто.

  4. На рабочую поверхность, выложите тесто, присыпьте его слегка мукой, раскатайте его толщиной около одного сантиметра, нарежьте на треугольники и выложите на противень, застеленный пергаментом.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • В процессе замешивания, подсыпайте муку частями, чтобы тесто не получилось слишком плотным.

Дата публикации
Количество просмотров
8
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie