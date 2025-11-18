- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 1 мин
Печенье с тыквой и орехами: простой рецепт
Сезон тыквы продолжается, не упустите момент и приготовьте ароматное, яркое, не очень сладкое печенье с тыквой и орехами.
Тыква в выпечке совсем не чувствуется и понравится даже тем, кто не очень ее любит.
Ингредиенты
- тыква запеченная
- 200 г
- мука пшеничная
- 300-350 г
- молоко
- 100 мл
- сахар
- 40 г
- масло сливочное
- 30 г
- разрыхлитель
- 2 ч. л.
- орехи грецкие
- 50 г
- корица
- 0,5 ч. л.
Тыкву очистите от кожицы, нарежьте на кусочки. Выложите на противень и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут, затем вилкой разомните ее до состояния пюре.
Орехи измельчите.
В миску просейте муку с разрыхлителем, добавьте тыкву, размягченное сливочное масло, сахар, орехи, корицу, соль, влейте молоко и замесите мягкое, немного прилипающее к рукам тесто.
На рабочую поверхность, выложите тесто, присыпьте его слегка мукой, раскатайте его толщиной около одного сантиметра, нарежьте на треугольники и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
В процессе замешивания, подсыпайте муку частями, чтобы тесто не получилось слишком плотным.