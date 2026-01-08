- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Печенье с вареньем: рецепт простой и нежной віпечки
Для вкусного, простого печенья, которое тает во рту, обязательно используйте варенье, чтобы оно было достаточно густым и не растекалось.
Десерт получается нежным, рассыпчатым, с ароматной начинкой. Этот рецепт вам точно понравится.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 260 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 60 г
- растительное масло
- 100 мл
- цедра лимона
- 1 ст. л.
- разрыхлитель
- 10 г
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
-
- варенье
-
Яйца с сахаром и солью взбейте венчиком до пышной массы.
Добавьте растительное масло, взбейте еще раз венчиком, затем цедру лимона, просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто, разделите его на четыре равные части, каждую часть скатайте в шар.
На рабочую поверхность припыленную мукой, раскатайте каждую часть в пласт прямоугольной формы, обрежьте края, смажьте вареньем, сверните в рулетики, разрежьте на равные части и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Варенье используйте любое.
Из обрезков теста также сформируйте рулетики с джемом, разрежьте на равные части и запеките в духовке.