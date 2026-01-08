ТСН в социальных сетях

Рецепты
154
1 мин

Печенье с вареньем: рецепт простой и нежной віпечки

Для вкусного, простого печенья, которое тает во рту, обязательно используйте варенье, чтобы оно было достаточно густым и не растекалось.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
402 ккал
Печенье с вареньем

Печенье с вареньем / © Credits

Десерт получается нежным, рассыпчатым, с ароматной начинкой. Этот рецепт вам точно понравится.

Ингредиенты

мука пшеничная
260 г
яйца куриные
1 шт.
сахар
60 г
растительное масло
100 мл
цедра лимона
1 ст. л.
разрыхлитель
10 г
соль
щепотка
сахарная пудра
варенье

  1. Яйца с сахаром и солью взбейте венчиком до пышной массы.

  2. Добавьте растительное масло, взбейте еще раз венчиком, затем цедру лимона, просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто, разделите его на четыре равные части, каждую часть скатайте в шар.

  3. На рабочую поверхность припыленную мукой, раскатайте каждую часть в пласт прямоугольной формы, обрежьте края, смажьте вареньем, сверните в рулетики, разрежьте на равные части и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Варенье используйте любое.

  • Из обрезков теста также сформируйте рулетики с джемом, разрежьте на равные части и запеките в духовке.

