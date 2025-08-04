Печенье с вишней: рецепт рассыпчатой выпечки

Всего за 30 минут, и вы получите нежный десерт с ароматом, и сочной начинкой свежей вишни.

Для начинки:

Вишню помойте и очистите от косточек.

В сотейнике смешайте вишню, сахар, крахмал и варите на медленном огне 5-7 минут, помешивая до загустения. Остудите.

В глубокую миску с просеянной мукой и разрыхлителем натрите холодное сливочное масло на терке, и руками перетрите его в мелкую крошку. Добавьте сахар, соль, яйца, влейте сметану и быстро замесите тесто. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 30-60 минут.

На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выложите тесто, разрежьте его на две части и каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт. Выложите с краю теста вишни, скатайте в рулет и разрежьте на кусочки длиной 3-4 см, так проделайте и со второй частью теста. Выложите его на противень, застеленный пергаментом.