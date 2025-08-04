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Печенье с вишней: рецепт рассыпчатой выпечки
Приготовьте рассыпчатое печенье со свежей вишней, которое обязательно понравится как взрослым, так и детям.
Всего за 30 минут, и вы получите нежный десерт с ароматом, и сочной начинкой свежей вишни.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 400 гр;
яйца куриные — 2 шт;
сахар — 70 гр;
сметана — 2 ст л;
сливочное масло — 150 гр;
разрыхлитель — 1 ч л;
соль — щепотка;
сахарная пудра.
Для начинки:
вишня свежая — 350 гр;
сахар — 100 гр;
крахмал — 30 гр.
Приготовление:
Вишню помойте и очистите от косточек.
В сотейнике смешайте вишню, сахар, крахмал и варите на медленном огне 5-7 минут, помешивая до загустения. Остудите.
В глубокую миску с просеянной мукой и разрыхлителем натрите холодное сливочное масло на терке, и руками перетрите его в мелкую крошку. Добавьте сахар, соль, яйца, влейте сметану и быстро замесите тесто. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 30-60 минут.
На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выложите тесто, разрежьте его на две части и каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт. Выложите с краю теста вишни, скатайте в рулет и разрежьте на кусочки длиной 3-4 см, так проделайте и со второй частью теста. Выложите его на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.