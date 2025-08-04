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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
1 мин

Печенье с вишней: рецепт рассыпчатой выпечки

Приготовьте рассыпчатое печенье со свежей вишней, которое обязательно понравится как взрослым, так и детям.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Печенье с вишней

Печенье с вишней / © Credits

Всего за 30 минут, и вы получите нежный десерт с ароматом, и сочной начинкой свежей вишни.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 400 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • сахар — 70 гр;

  • сметана — 2 ст л;

  • сливочное масло — 150 гр;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • соль — щепотка;

  • сахарная пудра.

Для начинки:

  • вишня свежая — 350 гр;

  • сахар — 100 гр;

  • крахмал — 30 гр.

Приготовление:

  1. Вишню помойте и очистите от косточек.

  2. В сотейнике смешайте вишню, сахар, крахмал и варите на медленном огне 5-7 минут, помешивая до загустения. Остудите.

  3. В глубокую миску с просеянной мукой и разрыхлителем натрите холодное сливочное масло на терке, и руками перетрите его в мелкую крошку. Добавьте сахар, соль, яйца, влейте сметану и быстро замесите тесто. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 30-60 минут.

  4. На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выложите тесто, разрежьте его на две части и каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт. Выложите с краю теста вишни, скатайте в рулет и разрежьте на кусочки длиной 3-4 см, так проделайте и со второй частью теста. Выложите его на противень, застеленный пергаментом.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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