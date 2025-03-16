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Печенье с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки

Печенье с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки

Печенье с яблочной начинкой / Фото: Credits

Этот рецепт яблочного печенья – настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающего традиционные вкусы и современные техники выпечки. Сочетание нежного теста с ароматной яблочной начинкой создает настоящую симфонию вкуса.

На странице fatmagulkitchen рассказали об одном из самых практичных способов приготовления яблочного печенья, сочетающего нежность теста и сочную, ароматную начинку.

Ингредиенты

Для теста

  • Сливочное масло 200 г
  • Масло
  • Сахарная пудра 2 стакана
  • Яйца 1 шт.
  • Йогурт 2 ст. л
  • Крахмал 2 ст. л
  • Мука 5,5 стакана
  • Ваниль 1 пачка
  • Разрыхлитель 1 ч. л

Для яблочной начинки

  • Яблоки 4-5 шт.
  • Сливочное масло
  • Сахар 1 стакан
  • Корица 1 ч. л
  • Грецкие орехи 1 стакан

Приготовление

  1. Натрите яблоки на терке, выдавите сок. Выложите яблоки на сковороду, добавьте сахар и кусочек сливочного масла. Жарьте на среднем огне в течение 4–5 часов.
  2. За несколько минут до окончания жарки добавьте грецкие орехи и корицу, тщательно перемешайте. Снимите с огня и дайте смеси остыть.
  3. В большой миске смешайте сливочное масло, сахарную пудру, яйцо, йогурт, крахмал, муку, ваниль и разрыхлитель. Замесите тесто.
  4. Тщательно вымесите тесто на рабочей поверхности. Отделите части теста размером с мандарин и поместите в морозильную камеру на 10 мин.
  5. Каждый кусочек теста сверху придавите донышком стакана, предварительно смочите в воде, затем в крахмал.
  6. На пласт теста выложите яблочную смесь, равномерно распределите ее по поверхности.
  7. По желанию края теста можно аккуратно защелкнуть и сформируйте классическую форму печенья.
  8. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40 мин до золотистого цвета.
  9. После выпечки дайте печенью остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Такая вкусная выпечка станет отличным дополнением к семейным праздникам, уютным посиделкам или как сладкий перекус к чаепитию. Рецепт дает возможность наслаждаться настоящим вкусом домашней кулинарии.

Приятного аппетита!

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