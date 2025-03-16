Печенье с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки

Этот рецепт яблочного печенья – настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающего традиционные вкусы и современные техники выпечки. Сочетание нежного теста с ароматной яблочной начинкой создает настоящую симфонию вкуса.

На странице fatmagulkitchen рассказали об одном из самых практичных способов приготовления яблочного печенья, сочетающего нежность теста и сочную, ароматную начинку.

Ингредиенты

Для теста

Сливочное масло 200 г

Масло

Сахарная пудра 2 стакана

Яйца 1 шт.

Йогурт 2 ст. л

Крахмал 2 ст. л

Мука 5,5 стакана

Ваниль 1 пачка

Разрыхлитель 1 ч. л

Для яблочной начинки

Яблоки 4-5 шт.

Сливочное масло

Сахар 1 стакан

Корица 1 ч. л

Грецкие орехи 1 стакан

Приготовление

Натрите яблоки на терке, выдавите сок. Выложите яблоки на сковороду, добавьте сахар и кусочек сливочного масла. Жарьте на среднем огне в течение 4–5 часов. За несколько минут до окончания жарки добавьте грецкие орехи и корицу, тщательно перемешайте. Снимите с огня и дайте смеси остыть. В большой миске смешайте сливочное масло, сахарную пудру, яйцо, йогурт, крахмал, муку, ваниль и разрыхлитель. Замесите тесто. Тщательно вымесите тесто на рабочей поверхности. Отделите части теста размером с мандарин и поместите в морозильную камеру на 10 мин. Каждый кусочек теста сверху придавите донышком стакана, предварительно смочите в воде, затем в крахмал. На пласт теста выложите яблочную смесь, равномерно распределите ее по поверхности. По желанию края теста можно аккуратно защелкнуть и сформируйте классическую форму печенья. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40 мин до золотистого цвета. После выпечки дайте печенью остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Такая вкусная выпечка станет отличным дополнением к семейным праздникам, уютным посиделкам или как сладкий перекус к чаепитию. Рецепт дает возможность наслаждаться настоящим вкусом домашней кулинарии.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить плетенку с шоколадом.

Читайте также: