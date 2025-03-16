Печенье с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки

Этот рецепт яблочного печенья – настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающего традиционные вкусы и современные техники выпечки. Сочетание нежного теста с ароматной яблочной начинкой создает настоящую симфонию вкуса.
На странице fatmagulkitchen рассказали об одном из самых практичных способов приготовления яблочного печенья, сочетающего нежность теста и сочную, ароматную начинку.
Ингредиенты
Для теста
- Сливочное масло 200 г
- Масло
- Сахарная пудра 2 стакана
- Яйца 1 шт.
- Йогурт 2 ст. л
- Крахмал 2 ст. л
- Мука 5,5 стакана
- Ваниль 1 пачка
- Разрыхлитель 1 ч. л
Для яблочной начинки
- Яблоки 4-5 шт.
- Сливочное масло
- Сахар 1 стакан
- Корица 1 ч. л
- Грецкие орехи 1 стакан
Приготовление
- Натрите яблоки на терке, выдавите сок. Выложите яблоки на сковороду, добавьте сахар и кусочек сливочного масла. Жарьте на среднем огне в течение 4–5 часов.
- За несколько минут до окончания жарки добавьте грецкие орехи и корицу, тщательно перемешайте. Снимите с огня и дайте смеси остыть.
- В большой миске смешайте сливочное масло, сахарную пудру, яйцо, йогурт, крахмал, муку, ваниль и разрыхлитель. Замесите тесто.
- Тщательно вымесите тесто на рабочей поверхности. Отделите части теста размером с мандарин и поместите в морозильную камеру на 10 мин.
- Каждый кусочек теста сверху придавите донышком стакана, предварительно смочите в воде, затем в крахмал.
- На пласт теста выложите яблочную смесь, равномерно распределите ее по поверхности.
- По желанию края теста можно аккуратно защелкнуть и сформируйте классическую форму печенья.
- Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40 мин до золотистого цвета.
- После выпечки дайте печенью остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Такая вкусная выпечка станет отличным дополнением к семейным праздникам, уютным посиделкам или как сладкий перекус к чаепитию. Рецепт дает возможность наслаждаться настоящим вкусом домашней кулинарии.
Приятного аппетита!
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