Печенье "Ушки": интересный рецепт из нашего детства

Печенье "Ушки" — классика, которая знакома многим из нас еще с детских лет. Его хрустящая текстура, нежный аромат корицы и сахара напоминают уютные чаепития с родными. Благодаря простоте приготовления, это печенье стало излюбленным вариантом домашней выпечки, которую можно легко сделать даже в выходное утро.