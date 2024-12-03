Печенье "Ушки": интересный рецепт из нашего детства

Печенье "Ушки" — классика, которая знакома многим из нас еще с детских лет. Его хрустящая текстура, нежный аромат корицы и сахара напоминают уютные чаепития с родными. Благодаря простоте приготовления, это печенье стало излюбленным вариантом домашней выпечки, которую можно легко сделать даже в выходное утро.
На странице yuliia.senych поделились рецептом, который поможет воспроизвести эту вкусность прямо у вас дома.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 275 г
- Сахар
- 150 г
- Корица
- 2 ст. л
- Сливочное масло
- 1 ст. л
Приготовление
- Сначала разморозьте слоеное тесто, дайте ему немного полежать при комнатной температуре, чтобы оно стало пластичным и легко разворачивалось.
- Растопите масло и равномерно смажьте им всю поверхность теста. Смешайте сахар с корицей, после чего щедро посыпьте этой смесью подготовленное тесто.
- Сложите тесто к центру с двух противоположных сторон. Повторите этот процесс еще раз, чтобы получить плотный "рулет".
- Разогрейте духовку до 200°C. Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
Советы:
- Если вы не являетесь фанатом корицы, попробуйте заменить ее ванильным сахаром или тертым шоколадом.
- Готовое печенье отлично подходит как с горячим чаем, так и с кофе.
Пусть аромат корицы наполнит ваш дом теплом, а вкус печенья напомнит о самых приятных моментах детства.
Приятного аппетита!
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