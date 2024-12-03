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Печенье "Ушки": интересный рецепт из нашего детства

Печенье "Ушки": интересный рецепт из нашего детства

Печенье "Ушки" / Фото: Credits

Печенье "Ушки" — классика, которая знакома многим из нас еще с детских лет. Его хрустящая текстура, нежный аромат корицы и сахара напоминают уютные чаепития с родными. Благодаря простоте приготовления, это печенье стало излюбленным вариантом домашней выпечки, которую можно легко сделать даже в выходное утро.

На странице yuliia.senych поделились рецептом, который поможет воспроизвести эту вкусность прямо у вас дома.

Ингредиенты

Слоеное тесто
275 г
Сахар
150 г
Корица
2 ст. л
Сливочное масло
1 ст. л

Приготовление

  1. Сначала разморозьте слоеное тесто, дайте ему немного полежать при комнатной температуре, чтобы оно стало пластичным и легко разворачивалось.
  2. Растопите масло и равномерно смажьте им всю поверхность теста. Смешайте сахар с корицей, после чего щедро посыпьте этой смесью подготовленное тесто.
  3. Сложите тесто к центру с двух противоположных сторон. Повторите этот процесс еще раз, чтобы получить плотный "рулет".
  4. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

Советы:

  • Если вы не являетесь фанатом корицы, попробуйте заменить ее ванильным сахаром или тертым шоколадом.
  • Готовое печенье отлично подходит как с горячим чаем, так и с кофе.

Пусть аромат корицы наполнит ваш дом теплом, а вкус печенья напомнит о самых приятных моментах детства.

Приятного аппетита!

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