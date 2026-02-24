Печеночно-блинные крученики tiktok.com_@bude_smachno_razom

Иногда лучшие рецепты — это те, которые не требуют экзотических ингредиентов или сложных техник. Именно такими являются печеночно-блинные крученики, о рецепте которых рассказали на странице Буде смачно разом.

Это блюдо — пример того, как обычные блины и печень могут превратиться в эффектную закуску или полноценный ужин. Оно одинаково хорошо подходит и к семейному столу, и к праздничному меню. А еще — это способ подать печень так, что ее с удовольствием ели даже те, кто обычно ее избегает.

Ингредиенты

Печеночные блины

мука 1-2 ст. л

кукурузный крахмал 1 ст. л

яйцо 2 шт.

молоко 100 мл

печень 300 г

масло 30 мл

Блины

яйца 3 шт.

молоко 500 мл

сахар 2 ст. л

соль

муки 220 г

масло 2 ст. л

Начинка

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

плавленый сыр 2 шт.

майонез (сметана) 2 ст. л

соль

перец

чеснок

Приготовление

Печеночные блины

Печень хорошо промойте, при необходимости очистите от пленок. Измельчите печень в блендере или пропустите через мясорубку до однородности. Добавьте 2 яйца, молоко, соль и перец, тщательно перемешайте венчиком. Всыпьте кукурузный крахмал и 1-2 ст. л муки — тесто должно быть консистенции жидкой сметаны. Процедите массу через сито, чтобы убрать комочки. Влейте растительное масло, еще раз перемешайте. Хорошо разогрейте сковородку, слегка смажьте ее маслом. Наливайте небольшое количество теста и распределите его тонким слоем. Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон до золотистости. Готовые блины выложите на тарелку и дайте остыть.

Классические блины

В большой миске взбейте 3 яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивайте жидкое, однородное тесто. Разогрейте сковороду и обжарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Отложите блины остывать.

Начинка

Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте натертую морковь, тушите 5-7 мин до мягкости. Остудите овощи. Добавьте плавленый сыр, майонез или сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте до кремовой консистенции.

Формирование рулетиков

Выложите печеночный блинчик на рабочую поверхность. Равномерно смажьте его начинкой. Сверху положите классический блинчик и также смажьте начинкой. Плотно сверните рулетом. По желанию разрежьте рулет пополам или на порционные кусочки.

Завершение

Холодный вариант: переложите рулетики в контейнер и поставьте в холодильник на 1-2 часа для пропитки.

Теплый вариант: выложите рулеты в форму и запекайте в духовке 10-15 мин при 180°C. В этом случае лучше не нарезать до запекания.

Подача

как холодную закуску с зеленью;

как теплое блюдо после запекания;

нарезанными кусочками, как роллами;

с салатом из свежих овощей.

Они хорошо хранятся в холодильнике и на следующий день становятся еще вкуснее.

Печеночно-блинные крученики — это пример того, как знакомые ингредиенты могут заиграть по-новому. Они сочетают пользу, простоту и эстетику, которую мы так ценим в современной кухне.

Это блюдо не требует особых навыков, однако дарит ощущение заботы, дома и той самой магии, когда простая еда становится особенной. Идеальный вариант, чтобы порадовать близких — без лишних хлопот, но со вкусом.