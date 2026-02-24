ТСН в социальных сетях

Печеночно-блинные крученики — рецепт классического украинского блюда

Домашние, нежные и питательные — печеночно-блинные крученики с начинкой из овощей и сыра выглядят так, будто только что сошли со страниц кулинарного глянца. А готовятся они проще, чем кажется.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Печеночно-блинные крученики tiktok.com_@bude_smachno_razom

Печеночно-блинные крученики tiktok.com_@bude_smachno_razom

Иногда лучшие рецепты — это те, которые не требуют экзотических ингредиентов или сложных техник. Именно такими являются печеночно-блинные крученики, о рецепте которых рассказали на странице Буде смачно разом.

Это блюдо — пример того, как обычные блины и печень могут превратиться в эффектную закуску или полноценный ужин. Оно одинаково хорошо подходит и к семейному столу, и к праздничному меню. А еще — это способ подать печень так, что ее с удовольствием ели даже те, кто обычно ее избегает.

Ингредиенты

Печеночные блины

  • мука 1-2 ст. л

  • кукурузный крахмал 1 ст. л

  • яйцо 2 шт.

  • молоко 100 мл

  • печень 300 г

  • масло 30 мл

Блины

  • яйца 3 шт.

  • молоко 500 мл

  • сахар 2 ст. л

  • соль

  • муки 220 г

  • масло 2 ст. л

Начинка

  • морковь 1 шт.

  • лук 1 шт.

  • плавленый сыр 2 шт.

  • майонез (сметана) 2 ст. л

  • соль

  • перец

  • чеснок

Приготовление

Печеночные блины

  1. Печень хорошо промойте, при необходимости очистите от пленок.

  2. Измельчите печень в блендере или пропустите через мясорубку до однородности.

  3. Добавьте 2 яйца, молоко, соль и перец, тщательно перемешайте венчиком.

  4. Всыпьте кукурузный крахмал и 1-2 ст. л муки — тесто должно быть консистенции жидкой сметаны.

  5. Процедите массу через сито, чтобы убрать комочки.

  6. Влейте растительное масло, еще раз перемешайте.

  7. Хорошо разогрейте сковородку, слегка смажьте ее маслом.

  8. Наливайте небольшое количество теста и распределите его тонким слоем.

  9. Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

  10. Готовые блины выложите на тарелку и дайте остыть.

Классические блины

  1. В большой миске взбейте 3 яйца с сахаром и щепоткой соли.

  2. Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте.

  3. Постепенно всыпайте муку, замешивайте жидкое, однородное тесто.

  4. Разогрейте сковороду и обжарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

  5. Отложите блины остывать.

Начинка

  1. Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности.

  2. Добавьте натертую морковь, тушите 5-7 мин до мягкости.

  3. Остудите овощи.

  4. Добавьте плавленый сыр, майонез или сметану, измельченный чеснок, соль и перец.

  5. Хорошо перемешайте до кремовой консистенции.

Формирование рулетиков

  1. Выложите печеночный блинчик на рабочую поверхность.

  2. Равномерно смажьте его начинкой.

  3. Сверху положите классический блинчик и также смажьте начинкой.

  4. Плотно сверните рулетом.

  5. По желанию разрежьте рулет пополам или на порционные кусочки.

Завершение

  • Холодный вариант: переложите рулетики в контейнер и поставьте в холодильник на 1-2 часа для пропитки.

  • Теплый вариант: выложите рулеты в форму и запекайте в духовке 10-15 мин при 180°C. В этом случае лучше не нарезать до запекания.

Подача

  • как холодную закуску с зеленью;

  • как теплое блюдо после запекания;

  • нарезанными кусочками, как роллами;

  • с салатом из свежих овощей.

Они хорошо хранятся в холодильнике и на следующий день становятся еще вкуснее.

Печеночно-блинные крученики — это пример того, как знакомые ингредиенты могут заиграть по-новому. Они сочетают пользу, простоту и эстетику, которую мы так ценим в современной кухне.

Это блюдо не требует особых навыков, однако дарит ощущение заботы, дома и той самой магии, когда простая еда становится особенной. Идеальный вариант, чтобы порадовать близких — без лишних хлопот, но со вкусом.

