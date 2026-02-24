- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 3 мин
Печеночно-блинные крученики — рецепт классического украинского блюда
Домашние, нежные и питательные — печеночно-блинные крученики с начинкой из овощей и сыра выглядят так, будто только что сошли со страниц кулинарного глянца. А готовятся они проще, чем кажется.
Иногда лучшие рецепты — это те, которые не требуют экзотических ингредиентов или сложных техник. Именно такими являются печеночно-блинные крученики, о рецепте которых рассказали на странице Буде смачно разом.
Это блюдо — пример того, как обычные блины и печень могут превратиться в эффектную закуску или полноценный ужин. Оно одинаково хорошо подходит и к семейному столу, и к праздничному меню. А еще — это способ подать печень так, что ее с удовольствием ели даже те, кто обычно ее избегает.
Ингредиенты
Печеночные блины
мука 1-2 ст. л
кукурузный крахмал 1 ст. л
яйцо 2 шт.
молоко 100 мл
печень 300 г
масло 30 мл
Блины
яйца 3 шт.
молоко 500 мл
сахар 2 ст. л
соль
муки 220 г
масло 2 ст. л
Начинка
морковь 1 шт.
лук 1 шт.
плавленый сыр 2 шт.
майонез (сметана) 2 ст. л
соль
перец
чеснок
Приготовление
Печеночные блины
Печень хорошо промойте, при необходимости очистите от пленок.
Измельчите печень в блендере или пропустите через мясорубку до однородности.
Добавьте 2 яйца, молоко, соль и перец, тщательно перемешайте венчиком.
Всыпьте кукурузный крахмал и 1-2 ст. л муки — тесто должно быть консистенции жидкой сметаны.
Процедите массу через сито, чтобы убрать комочки.
Влейте растительное масло, еще раз перемешайте.
Хорошо разогрейте сковородку, слегка смажьте ее маслом.
Наливайте небольшое количество теста и распределите его тонким слоем.
Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон до золотистости.
Готовые блины выложите на тарелку и дайте остыть.
Классические блины
В большой миске взбейте 3 яйца с сахаром и щепоткой соли.
Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте.
Постепенно всыпайте муку, замешивайте жидкое, однородное тесто.
Разогрейте сковороду и обжарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Отложите блины остывать.
Начинка
Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности.
Добавьте натертую морковь, тушите 5-7 мин до мягкости.
Остудите овощи.
Добавьте плавленый сыр, майонез или сметану, измельченный чеснок, соль и перец.
Хорошо перемешайте до кремовой консистенции.
Формирование рулетиков
Выложите печеночный блинчик на рабочую поверхность.
Равномерно смажьте его начинкой.
Сверху положите классический блинчик и также смажьте начинкой.
Плотно сверните рулетом.
По желанию разрежьте рулет пополам или на порционные кусочки.
Завершение
Холодный вариант: переложите рулетики в контейнер и поставьте в холодильник на 1-2 часа для пропитки.
Теплый вариант: выложите рулеты в форму и запекайте в духовке 10-15 мин при 180°C. В этом случае лучше не нарезать до запекания.
Подача
как холодную закуску с зеленью;
как теплое блюдо после запекания;
нарезанными кусочками, как роллами;
с салатом из свежих овощей.
Они хорошо хранятся в холодильнике и на следующий день становятся еще вкуснее.
Печеночно-блинные крученики — это пример того, как знакомые ингредиенты могут заиграть по-новому. Они сочетают пользу, простоту и эстетику, которую мы так ценим в современной кухне.
Это блюдо не требует особых навыков, однако дарит ощущение заботы, дома и той самой магии, когда простая еда становится особенной. Идеальный вариант, чтобы порадовать близких — без лишних хлопот, но со вкусом.