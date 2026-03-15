Печеночные блинчики с начинкой: рецепт яркой и сочной закуски

Простая, из доступных продуктов, но в то же время яркая и сочная закуска, которая отлично подойдет как для праздничного стола, так и для семейного обеда.

Екатерина Труш
Печеночные блинчики с начинкой

Печеночные блинчики удачно сочетаются с ароматной начинкой из яиц, моркови, лука и сметаны.

Ингредиенты:

  • куриная печень — 500 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • молоко — 250 мл;

  • мука пшеничная — 3 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для начинки:

  • яйца куриные — 5 шт;

  • лук репчатый — 2 шт;

  • морковь — 4 шт;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • сметана — 1,5 ст л (в овощи) + 2 ст л (в яйца);

  • майонез — 2 ст л;

  • растительное масло — 2 ст л;

  • соль.

Приготовление:

Для начинки:

Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите, натрите на мелкую терку, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, майонез, сметану и хорошо перемешайте.

Лук, морковь очистите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на среднюю терку.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем добавьте морковь, обжарьте до готовности, выложите сметану, посолите, перемешайте и остудите.

Для блинов:

  1. Куриную печень очистите от пленок, прожилок, помойте.

  2. Выложите печень в погружной блендер и пробейте до однородной массы.

  3. Добавьте яйца, перец черный молотый, соль, влейте половину молока, пробейте слегка блендером, всыпьте муку, влейте остальное молоко и пробейте еще раз блендером до исчезновения комочков.

  4. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом и обжарьте печеночные блинчики, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

  5. Остудите.

  6. Поверхность каждого блинчика смажьте тонким слоем яичной намазкой, на край блина, выложите овощную начинку и сверните в рулетик.

  7. Разрежьте печеночные блинчики пополам и выложите на блюдо.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

