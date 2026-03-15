Печеночные блинчики с начинкой: рецепт яркой и сочной закуски
Простая, из доступных продуктов, но в то же время яркая и сочная закуска, которая отлично подойдет как для праздничного стола, так и для семейного обеда.
Печеночные блинчики удачно сочетаются с ароматной начинкой из яиц, моркови, лука и сметаны.
Ингредиенты:
куриная печень — 500 гр;
яйца куриные — 2 шт;
молоко — 250 мл;
мука пшеничная — 3 ст л;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для начинки:
яйца куриные — 5 шт;
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 4 шт;
чеснок — 4 зубчика;
сметана — 1,5 ст л (в овощи) + 2 ст л (в яйца);
майонез — 2 ст л;
растительное масло — 2 ст л;
соль.
Приготовление:
Для начинки:
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите, натрите на мелкую терку, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, майонез, сметану и хорошо перемешайте.
Лук, морковь очистите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на среднюю терку.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем добавьте морковь, обжарьте до готовности, выложите сметану, посолите, перемешайте и остудите.
Для блинов:
Куриную печень очистите от пленок, прожилок, помойте.
Выложите печень в погружной блендер и пробейте до однородной массы.
Добавьте яйца, перец черный молотый, соль, влейте половину молока, пробейте слегка блендером, всыпьте муку, влейте остальное молоко и пробейте еще раз блендером до исчезновения комочков.
Разогретую сковороду смажьте растительным маслом и обжарьте печеночные блинчики, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Остудите.
Поверхность каждого блинчика смажьте тонким слоем яичной намазкой, на край блина, выложите овощную начинку и сверните в рулетик.
Разрежьте печеночные блинчики пополам и выложите на блюдо.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.