Печеночные блинчики с начинкой: рецепт яркой и сочной закуски

Печеночные блинчики удачно сочетаются с ароматной начинкой из яиц, моркови, лука и сметаны.

Ингредиенты:

куриная печень — 500 гр;

яйца куриные — 2 шт;

молоко — 250 мл;

мука пшеничная — 3 ст л;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло.

Для начинки:

яйца куриные — 5 шт;

лук репчатый — 2 шт;

морковь — 4 шт;

чеснок — 4 зубчика;

сметана — 1,5 ст л (в овощи) + 2 ст л (в яйца);

майонез — 2 ст л;

растительное масло — 2 ст л;

соль.

Приготовление:

Для начинки:

Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите, натрите на мелкую терку, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, майонез, сметану и хорошо перемешайте.

Лук, морковь очистите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на среднюю терку.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем добавьте морковь, обжарьте до готовности, выложите сметану, посолите, перемешайте и остудите.

Для блинов:

Куриную печень очистите от пленок, прожилок, помойте. Выложите печень в погружной блендер и пробейте до однородной массы. Добавьте яйца, перец черный молотый, соль, влейте половину молока, пробейте слегка блендером, всыпьте муку, влейте остальное молоко и пробейте еще раз блендером до исчезновения комочков. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом и обжарьте печеночные блинчики, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Остудите. Поверхность каждого блинчика смажьте тонким слоем яичной намазкой, на край блина, выложите овощную начинку и сверните в рулетик. Разрежьте печеночные блинчики пополам и выложите на блюдо.

