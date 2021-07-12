Печеночные оладьи: простой рецепт вкусного и полезного блюда

Большинство из нас не мыслят своей жизни без мяса, совершенно незаслуженно забывая о субпродуктах, королевой которых, без сомнения, является печень.
Не зря многие деликатесные блюда готовятся на ее основе: печень по-строгановски, паштеты, фуа-гра. А чего стоит знаменитый страсбургский пирог, одним из основных ингредиентов которого является все та же печень.
Включайте печень в домашнее меню по возможности чаще, потому что она уникальна своим составом. По уровню содержания белка печень не уступает мясу. Входящее в ее состав железо предотвращает понижение уровня гемоглобина в крови и развитие анемии. Добавьте к сказанному достаточно высокое содержание в печени меди, кальция, магния, фосфора, цинка, витаминов А, С и группы В, и вы поймете, что значение этого продукта в питании сложно переоценить.
Ингредиенты:
- 0,5 кг печени
- 2 луковицы
- 2 яйца
- 2 столовые ложки манной крупы
- 2 столовые ложки сметаны
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Печень вымыть, обсушить, нарезать кусочками и вместе с луком провернуть через мясорубку или измельчить блендером.
Приготовленную массу посолить, поперчить, вбить яйца, добавить сметану, всыпать манную крупу, хорошо вымешать и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.
В сковороде раскалить растительное масло, столовой ложкой выкладывать в него печеночную массу и жарить на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до получения красивого румянца.
На заметку
Печень используйте ту, которая вам больше по душе – куриную, индюшиную, телячью, говяжью, свиную.
Манную крупу можно заменить мукой, в таком случае тесто необязательно выстаивать.
Если хотите, чтобы оладьи получились более пышными, добавьте в печеночную массу 0,5 чайной ложки погашенной уксусом соды.
Подавайте печеночные оладьи с любым гарниром – картофельным пюре, отварной гречкой или рисом либо с салатом из свежих овощей. И не забудьте приправить оладьи сметаной.
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