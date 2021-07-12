Печеночные оладьи: простой рецепт вкусного и полезного блюда

Большинство из нас не мыслят своей жизни без мяса, совершенно незаслуженно забывая о субпродуктах, королевой которых, без сомнения, является печень.

Не зря многие деликатесные блюда готовятся на ее основе: печень по-строгановски, паштеты, фуа-гра. А чего стоит знаменитый страсбургский пирог, одним из основных ингредиентов которого является все та же печень.

Включайте печень в домашнее меню по возможности чаще, потому что она уникальна своим составом. По уровню содержания белка печень не уступает мясу. Входящее в ее состав железо предотвращает понижение уровня гемоглобина в крови и развитие анемии. Добавьте к сказанному достаточно высокое содержание в печени меди, кальция, магния, фосфора, цинка, витаминов А, С и группы В, и вы поймете, что значение этого продукта в питании сложно переоценить.

Ингредиенты:

0,5 кг печени

2 луковицы

2 яйца

2 столовые ложки манной крупы

2 столовые ложки сметаны

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Печень вымыть, обсушить, нарезать кусочками и вместе с луком провернуть через мясорубку или измельчить блендером.

Приготовленную массу посолить, поперчить, вбить яйца, добавить сметану, всыпать манную крупу, хорошо вымешать и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.

В сковороде раскалить растительное масло, столовой ложкой выкладывать в него печеночную массу и жарить на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до получения красивого румянца.

На заметку

Печень используйте ту, которая вам больше по душе – куриную, индюшиную, телячью, говяжью, свиную.

Манную крупу можно заменить мукой, в таком случае тесто необязательно выстаивать.

Если хотите, чтобы оладьи получились более пышными, добавьте в печеночную массу 0,5 чайной ложки погашенной уксусом соды.

Подавайте печеночные оладьи с любым гарниром – картофельным пюре, отварной гречкой или рисом либо с салатом из свежих овощей. И не забудьте приправить оладьи сметаной.

Читайте также: Сырники за 15 минут: рецепт от Андрея Величко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку