Печеночные оладьи с морковью и луком / © Credits

Подайте с картофельным пюре, рисом, гречневой кашей или просто, как перекус, положив на хлеб, как бутерброд.

Печень промойте, очистите от пленок, прожилок и разрежьте на произвольные кусочки.

Лук, морковь очистите.

Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на мелкую терку. В разогретую сковороду влейте немного растительного масла, обжарьте овощи до мягкости и остудите.

В чашу блендера выложите печень, обжаренные овощи и пробейте до однородного состояния, вбейте яйцо, всыпьте просеянную муку, перец черный молотый, соль и еще раз пробейте блендером.