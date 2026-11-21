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Печеночные оладьи с морковью и луком: простой рецепт
Это отличный, бюджетный вариант для сытного обеда или ужина. Блюдо получается нежным, сочным, с приятным, сладким вкусом овощей.
Подайте с картофельным пюре, рисом, гречневой кашей или просто, как перекус, положив на хлеб, как бутерброд.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Печень промойте, очистите от пленок, прожилок и разрежьте на произвольные кусочки.
Лук, морковь очистите.
Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на мелкую терку. В разогретую сковороду влейте немного растительного масла, обжарьте овощи до мягкости и остудите.
В чашу блендера выложите печень, обжаренные овощи и пробейте до однородного состояния, вбейте яйцо, всыпьте просеянную муку, перец черный молотый, соль и еще раз пробейте блендером.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте небольшое количество растительного масла, выкладывайте столовой ложкой печеночную массу, формируя небольшие оладьи, и жарьте 3-4 минуты с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Печеночная масса должна быть, как густая сметана.
Если у вас нет блендера, то все ингредиенты можно пропустить через мясорубку.