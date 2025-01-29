Печеночные рулетики: рецепт изысканной закуски вместо традиционного торта

Если вы ищете оригинальную альтернативу традиционному торту или хотите удивить родных и друзей нестандартным блюдом, то печеночные рулетики – идеальный вариант.
Эти рулетики получаются нежными, сочными и невероятно вкусными, их можно подавать как на праздничный стол, так и как ежедневную закуску. О рецепте рассказали на странице receptora1.
Ингредиенты
Для печеночных блинов:
- Куриная печень 600 г
- Яйца 2 шт.
- Молоко 300 мл
- Мука 100 г
- Подсолнечное масло 2 ст.л.
- Соль
Для начинки:
- Морковь 2 шт.
- Лук 3 шт.
- Помидор 2шт.
- Укроп 1 пучок
- Чеснок 2 зубчика
- Соль
- Перец
- Майонез
Приготовление
- Куриную печень следует тщательно промыть, очистить от пленок и взбить в блендере до однородной массы.
- К полученной смеси добавьте яйца, молоко, соль, подсолнечное масло и муку. Снова хорошо взбейте до однородной консистенции.
- Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом. Выпекайте тонкие блины с каждой стороны до румяного цвета.
- Морковь натрите на терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости.
- Добавьте нарезанные помидоры, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Все перемешайте и тушите еще несколько минут, пока начинка не станет ароматной и сочной, дайте ей немного остыть.
- Каждый печеночный блинчик смажьте готовой начинкой и аккуратно сверните в плотный рулет.
- Перед подачей рулетики можно нарезать порционные кусочки и украсить свежей зеленью.
Это блюдо станет отличным украшением вашего стола, а его нежный вкус точно покорит гостей.
Приятного аппетита!
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