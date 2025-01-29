Печеночные рулетики: рецепт изысканной закуски вместо традиционного торта

Если вы ищете оригинальную альтернативу традиционному торту или хотите удивить родных и друзей нестандартным блюдом, то печеночные рулетики – идеальный вариант.

Эти рулетики получаются нежными, сочными и невероятно вкусными, их можно подавать как на праздничный стол, так и как ежедневную закуску. О рецепте рассказали на странице receptora1.

Ингредиенты

Для печеночных блинов:

Куриная печень 600 г

Яйца 2 шт.

Молоко 300 мл

Мука 100 г

Подсолнечное масло 2 ст.л.

Соль

Для начинки:

Морковь 2 шт.

Лук 3 шт.

Помидор 2шт.

Укроп 1 пучок

Чеснок 2 зубчика

Соль

Перец

Майонез

Приготовление

Куриную печень следует тщательно промыть, очистить от пленок и взбить в блендере до однородной массы. К полученной смеси добавьте яйца, молоко, соль, подсолнечное масло и муку. Снова хорошо взбейте до однородной консистенции. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом. Выпекайте тонкие блины с каждой стороны до румяного цвета. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости. Добавьте нарезанные помидоры, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Все перемешайте и тушите еще несколько минут, пока начинка не станет ароматной и сочной, дайте ей немного остыть. Каждый печеночный блинчик смажьте готовой начинкой и аккуратно сверните в плотный рулет. Перед подачей рулетики можно нарезать порционные кусочки и украсить свежей зеленью.

Это блюдо станет отличным украшением вашего стола, а его нежный вкус точно покорит гостей.

Приятного аппетита!

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