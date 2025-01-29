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Печеночные рулетики: рецепт изысканной закуски вместо традиционного торта

Печеночные рулетики: рецепт изысканной закуски вместо традиционного торта

Печеночные рулетики / Фото: Credits

Если вы ищете оригинальную альтернативу традиционному торту или хотите удивить родных и друзей нестандартным блюдом, то печеночные рулетики – идеальный вариант.

Эти рулетики получаются нежными, сочными и невероятно вкусными, их можно подавать как на праздничный стол, так и как ежедневную закуску. О рецепте рассказали на странице receptora1.

Ингредиенты

Для печеночных блинов:

  • Куриная печень 600 г
  • Яйца 2 шт.
  • Молоко 300 мл
  • Мука 100 г
  • Подсолнечное масло 2 ст.л.
  • Соль

Для начинки:

  • Морковь 2 шт.
  • Лук 3 шт.
  • Помидор 2шт.
  • Укроп 1 пучок
  • Чеснок 2 зубчика
  • Соль
  • Перец
  • Майонез

Приготовление

  1. Куриную печень следует тщательно промыть, очистить от пленок и взбить в блендере до однородной массы.
  2. К полученной смеси добавьте яйца, молоко, соль, подсолнечное масло и муку. Снова хорошо взбейте до однородной консистенции.
  3. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом. Выпекайте тонкие блины с каждой стороны до румяного цвета.
  4. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости.
  5. Добавьте нарезанные помидоры, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Все перемешайте и тушите еще несколько минут, пока начинка не станет ароматной и сочной, дайте ей немного остыть.
  6. Каждый печеночный блинчик смажьте готовой начинкой и аккуратно сверните в плотный рулет.
  7. Перед подачей рулетики можно нарезать порционные кусочки и украсить свежей зеленью.

Это блюдо станет отличным украшением вашего стола, а его нежный вкус точно покорит гостей.

Приятного аппетита!

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