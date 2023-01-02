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Печеночные рулетики с начинкой: рецепт оригинальной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
604
Время на прочтение
2 мин
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Печеночные рулетики с начинкой: рецепт оригинальной закуски

Фото: Credits

Готовятся рулетики просто, особых навыков и продуктов не нужно, все доступно и легко.

Нежные печеночные блинчики готовят из куриной печени, которая удачно сочетается с сочной начинкой из моркови и яиц.

Ингредиенты:

Печеночные блины:

  • куриная печень – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 250 г
  • мука – 3 ст. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соль, перец черный молотый

Начинка:

  • яйца (вареные вкрутую) – 5 шт.
  • морковь – 5 шт. (средние)
  • лук репчатый – 2 шт.
  • майонез – 3 ст. л.
  • сметана – 2 ст. л.
  • масло растительное
  • чеснок – по вкусу
  • соль, перец черный молотый

Приготовление

Печень вымойте, нарежьте на кусочки. Измельчите в блендере до однородности, переложите в глубокую емкость. Яйца взбейте венчиком, добавьте молоко, масло, муку, соль, перец. Полученную смесь вылейте в печень и взбейте погружным блендером. Смажьте сковороду растительным маслом и обжарьте блины с двух сторон, пока не подрумянятся.

Приготовьте начинку

Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими четвертинками. На сковороде в масле пассеруйте лук до полупрозрачности, добавьте морковь и тушите на среднем огне до мягкости. В конце добавьте сметану, перемешайте, посолите, поперчите. Остудите.

Отварите вкрутую яйца. Натрите их на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок, майонез, соль, перец. Перемешайте до однородности.

На печеночный блин выложите яичную смесь с чесноком и равномерно распределите по всему блину. На край блинчика выложите начинку с моркови и сверните рулетиком. Готовые рулетики разрежьте на две части.

Советы

  • Вместо майонеза в начинку можно положить сметану или натуральный йогурт.
  • Печеночные блины можно испечь накануне, завернуть в пленку и отправить в холодильник.
  • Тесто должно получиться, как на обычные блины, не густым, тогда печеночные блины получатся тонкими.
  • Печенку можно пропустить через мясорубку.

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Дата публикации
Просмотры
604
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