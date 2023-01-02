Печеночные рулетики с начинкой: рецепт оригинальной закуски

Готовятся рулетики просто, особых навыков и продуктов не нужно, все доступно и легко.
Нежные печеночные блинчики готовят из куриной печени, которая удачно сочетается с сочной начинкой из моркови и яиц.
Ингредиенты:
Печеночные блины:
- куриная печень – 500 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 250 г
- мука – 3 ст. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль, перец черный молотый
Начинка:
- яйца (вареные вкрутую) – 5 шт.
- морковь – 5 шт. (средние)
- лук репчатый – 2 шт.
- майонез – 3 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- масло растительное
- чеснок – по вкусу
- соль, перец черный молотый
Приготовление
Печень вымойте, нарежьте на кусочки. Измельчите в блендере до однородности, переложите в глубокую емкость. Яйца взбейте венчиком, добавьте молоко, масло, муку, соль, перец. Полученную смесь вылейте в печень и взбейте погружным блендером. Смажьте сковороду растительным маслом и обжарьте блины с двух сторон, пока не подрумянятся.
Приготовьте начинку
Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими четвертинками. На сковороде в масле пассеруйте лук до полупрозрачности, добавьте морковь и тушите на среднем огне до мягкости. В конце добавьте сметану, перемешайте, посолите, поперчите. Остудите.
Отварите вкрутую яйца. Натрите их на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок, майонез, соль, перец. Перемешайте до однородности.
На печеночный блин выложите яичную смесь с чесноком и равномерно распределите по всему блину. На край блинчика выложите начинку с моркови и сверните рулетиком. Готовые рулетики разрежьте на две части.
Советы
- Вместо майонеза в начинку можно положить сметану или натуральный йогурт.
- Печеночные блины можно испечь накануне, завернуть в пленку и отправить в холодильник.
- Тесто должно получиться, как на обычные блины, не густым, тогда печеночные блины получатся тонкими.
- Печенку можно пропустить через мясорубку.
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