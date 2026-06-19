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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Печеночные рулеты с творожным сыром: рецепт оригинальной закуски для праздничного стола

Это яркая и вкусная закуска из доступных ингредиентов для праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Печеночные рулетики с творожным сыром

Печеночные рулетики с творожным сыром / © Credits

Для этого обжарьте тонкие, печеночные блинчики, смажьте их творожной начинкой с чесноком и зеленью, сверните рулетом и нарежьте порционными рулетиками.

Ингредиенты:

  • печень куриная — 500 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • молоко — 250 мл;

  • мука пшеничная — 60 гр;

  • растительное масло — 2 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для начинки:

  • творожный сыр — 200 гр;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль;

  • зелень (укроп, петрушка);

Приготовление:

  1. Печень промойте, очистите от пленок, прожилок и нарежьте на небольшие кусочки.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  4. В чашу блендера выложите печенку, пробейте блендером, влейте молоко, растительное масло, добавьте яйца, муку, перец черный молотый, соль и еще раз взбейте блендером.

  5. Разогрейте сковороду, смажьте слегка растительным маслом и обжарьте печеночные блины по 1-2 минуты с каждой стороны.

  6. Для начинки: смешайте творожный сыр, чеснок, зелень, посолите и перемешайте.

  7. На каждый блинчик равномерно распределите начинку, сверните плотно в рулет и нарежьте на небольшие рулетики.

Советы:

  • Вместо творожного сыра можно использовать сливочный сыр.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
125
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