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Печеночные рулеты с творожным сыром: рецепт оригинальной закуски для праздничного стола
Это яркая и вкусная закуска из доступных ингредиентов для праздничного стола.
Для этого обжарьте тонкие, печеночные блинчики, смажьте их творожной начинкой с чесноком и зеленью, сверните рулетом и нарежьте порционными рулетиками.
Ингредиенты:
печень куриная — 500 гр;
яйца куриные — 2 шт;
молоко — 250 мл;
мука пшеничная — 60 гр;
растительное масло — 2 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Для начинки:
творожный сыр — 200 гр;
чеснок — 2 зубчика;
соль;
зелень (укроп, петрушка);
Приготовление:
Печень промойте, очистите от пленок, прожилок и нарежьте на небольшие кусочки.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В чашу блендера выложите печенку, пробейте блендером, влейте молоко, растительное масло, добавьте яйца, муку, перец черный молотый, соль и еще раз взбейте блендером.
Разогрейте сковороду, смажьте слегка растительным маслом и обжарьте печеночные блины по 1-2 минуты с каждой стороны.
Для начинки: смешайте творожный сыр, чеснок, зелень, посолите и перемешайте.
На каждый блинчик равномерно распределите начинку, сверните плотно в рулет и нарежьте на небольшие рулетики.
Советы:
Вместо творожного сыра можно использовать сливочный сыр.