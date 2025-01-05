Печеночный хлебец: рецепт популярной закуски

Печеночный нежный хлебец приготовьте за день до застолья, так его будет лучше нарезать.
Это блюдо очень красиво смотрится на праздничном столе. Подайте как холодную закуску или просто как отличное дополнение к обеду или ужину.
Ингредиенты
- печень куриная
- 700 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- зелень (лук, укроп, петрушка
- яйца куриные
- 3 шт.
- молоко
- 100 мл
- чеснок сушеный
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Сыр твердый натрите на крупную терку.
- Печень помойте и отварите в подсоленной воде 15 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на средние кусочки.
- Яйца отварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на крупные кубики.
- Морковь помойте и отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
- Зелень помойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
- Выложите все ингредиенты в глубокую миску, перемешайте.
- Для заливки смешайте яйца, молоко, чеснок, перец черный молотый и соль. Взбейте венчиком и вылейте в подготовленные ингредиенты. Аккуратно все перемешайте.
- Форму выстелите пергаментной бумагой. Выложите всю массу в форму, разровняйте ложкой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов один час. Дайте немного остыть, извлеките из формы и снимите пергаментную бумагу.
Советы:
- Печень используйте любую.
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