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Печеночный хлебец: рецепт популярной закуски

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
260
Время на прочтение
1 мин
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Печеночный хлебец: рецепт популярной закуски

Печеночный хлебец / Фото: Credits

Печеночный нежный хлебец приготовьте за день до застолья, так его будет лучше нарезать.

Это блюдо очень красиво смотрится на праздничном столе. Подайте как холодную закуску или просто как отличное дополнение к обеду или ужину. 

Ингредиенты

печень куриная
700 г
яйца куриные
2 шт.
морковь
2 шт.
сыр твердый
100 г
зелень (лук, укроп, петрушка
яйца куриные
3 шт.
молоко
100 мл
чеснок сушеный
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Сыр твердый натрите на крупную терку.
  2. Печень помойте и отварите в подсоленной воде 15 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на средние кусочки.
  3. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на крупные кубики.
  4. Морковь помойте и отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
  5. Зелень помойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
  6. Выложите все ингредиенты в глубокую миску, перемешайте.
  7. Для заливки смешайте яйца, молоко, чеснок, перец черный молотый и соль. Взбейте венчиком и вылейте в подготовленные ингредиенты. Аккуратно все перемешайте.
  8. Форму выстелите пергаментной бумагой. Выложите всю массу в форму, разровняйте ложкой.
  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов один час. Дайте немного остыть, извлеките из формы и снимите пергаментную бумагу.

Советы:

  • Печень используйте любую.

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