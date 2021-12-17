Печеночный крем-суп с красным вином: простой рецепт оригинального блюда

Зимой приготовить крем-суп особенно уместно, потому что он не только вкусный, но и питательный.
Если вы любите и умеете готовить сырный, картофельный, грибной крем-суп, то вас обязательно должен заинтересовать этот рецепт.
Предлагаем приготовить крем-суп из свиной печени, но можно готовить из любой печени или попробовать все варианты и выбрать лучший.
Ингредиенты:
- свиная печень — 250 г
- кости для бульона — 300 г
- морковь — 100 г
- корень петрушки — 70 г
- корень сельдерея — 30 г
- сахар — ч. л.
- лук — 30 г
- щепотка молотого черного перца
- сухое красное вино — 100 г
- смалец или масло — 40 г
- мука
- соль
Приготовление
Из костей и овощей сварить 2 л бульона.
Мелко нарезать лук и тушить в жире или масле до стекловидного состояния.
Печень нарезать небольшими кусочками, пропустить через мясорубку, добавить сахар и домешать к луку. Тушить на среднем огне, пока не выпарится вода. Затем посыпать мукой и 4-5 минут жарить, все время помешивая. Затем залить все сцеженным бульоном, перемешать, чтобы не было комков, и варить 20-25 минут.
После этого протереть сквозь сито, добавить красное вино, вскипятить, добавить перца, посолить.
Подавать к столу с гренками.
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