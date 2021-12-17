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Печеночный крем-суп с красным вином: простой рецепт оригинального блюда

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Печеночный крем-суп с красным вином: простой рецепт оригинального блюда

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Зимой приготовить крем-суп особенно уместно, потому что он не только вкусный, но и питательный.

Если вы любите и умеете готовить сырный, картофельный, грибной крем-суп, то вас обязательно должен заинтересовать этот рецепт.

Предлагаем приготовить крем-суп из свиной печени, но можно готовить из любой печени или попробовать все варианты и выбрать лучший.

Ингредиенты:

  • свиная печень — 250 г
  • кости для бульона — 300 г
  • морковь — 100 г
  • корень петрушки — 70 г
  • корень сельдерея — 30 г
  • сахар — ч. л.
  • лук — 30 г
  • щепотка молотого черного перца
  • сухое красное вино — 100 г
  • смалец или масло — 40 г
  • мука
  • соль

Приготовление

Из костей и овощей сварить 2 л бульона.

Мелко нарезать лук и тушить в жире или масле до стекловидного состояния.

Печень нарезать небольшими кусочками, пропустить через мясорубку, добавить сахар и домешать к луку. Тушить на среднем огне, пока не выпарится вода. Затем посыпать мукой и 4-5 минут жарить, все время помешивая. Затем залить все сцеженным бульоном, перемешать, чтобы не было комков, и варить 20-25 минут.

После этого протереть сквозь сито, добавить красное вино, вскипятить, добавить перца, посолить.

Подавать к столу с гренками.

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