Печеночный рулет из куриной печени: рецепт оригинальной закуски

Корж из измельченной печени с добавлением яйца, муки и крахмала получается плотным и не трескается при сворачивании, а начинка из сыра, лука и моркови идеально дополняют печеночный корж.

Для начинки:

Для начинки:

На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, посолите.

Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на маленькие кубики, морковь натрите на среднюю терку.

В миске смешайте майонез и чеснок, выдавленный через пресс.

Для печеночного коржа:

Куриную печень помойте, очистите от пленок и разрежьте на произвольные кусочки.

Лук очистите и нарежьте на средние кубики.

В чашу блендера выложите куриную печень, яйца, лук, муку, крахмал, перец черный молотый, соль и пробейте до однородной массы.

Вылейте печеночную массу на противень застеленный пергаментом, смазанный растительным маслом и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

Готовый корж накройте вторым пергаментом, переверните и удалите верхний пергамент, смажьте майонезом с чесноком, затем выложите на него ровным слоем обжаренные овощи, посыпьте сыром и аккуратно сверните теплый рулет с помощью пергамента в пленку, а затем в фольгу.