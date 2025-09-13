ТСН в социальных сетях

Печеночный рулет из куриной печени: рецепт оригинальной закуски

Особенность приготовления куриного печеночного рулета в том, что его можно приготовить заранее. Он подойдет как горячее блюдо с любым гарниром или как холодная закуска для праздничного стола.

Печеночный рулет из куриной печени

Печеночный рулет из куриной печени / © Credits

Корж из измельченной печени с добавлением яйца, муки и крахмала получается плотным и не трескается при сворачивании, а начинка из сыра, лука и моркови идеально дополняют печеночный корж.

Ингредиенты:

  • куриная печень — 400 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • мука пшеничная — 1,5 ст л;

  • крахмал картофельный — 15 гр;

  • растительное масло — 1 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для начинки:

  • морковь — 2 шт;

  • лук репчатый — 2 шт;

  • сыр твердый — 150 гр;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • майонез — 2 ст л;

  • сливочное масло — 30 гр;

  • соль.

Приготовление:

Для начинки:

  1. Сыр натрите на мелкую терку.

  2. В миске смешайте майонез и чеснок, выдавленный через пресс.

  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на маленькие кубики, морковь натрите на среднюю терку.

  4. На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, посолите.

Для печеночного коржа:

  1. Куриную печень помойте, очистите от пленок и разрежьте на произвольные кусочки.

  2. Лук очистите и нарежьте на средние кубики.

  3. В чашу блендера выложите куриную печень, яйца, лук, муку, крахмал, перец черный молотый, соль и пробейте до однородной массы.

  4. Вылейте печеночную массу на противень застеленный пергаментом, смазанный растительным маслом и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

  5. Готовый корж накройте вторым пергаментом, переверните и удалите верхний пергамент, смажьте майонезом с чесноком, затем выложите на него ровным слоем обжаренные овощи, посыпьте сыром и аккуратно сверните теплый рулет с помощью пергамента в пленку, а затем в фольгу.

  6. Отправьте в холодильник минимум на один час.

Советы:

  • Печеночный рулет можно отправить в холодильник на 12 часов.

