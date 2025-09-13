- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 2 мин
Печеночный рулет из куриной печени: рецепт оригинальной закуски
Особенность приготовления куриного печеночного рулета в том, что его можно приготовить заранее. Он подойдет как горячее блюдо с любым гарниром или как холодная закуска для праздничного стола.
Корж из измельченной печени с добавлением яйца, муки и крахмала получается плотным и не трескается при сворачивании, а начинка из сыра, лука и моркови идеально дополняют печеночный корж.
Ингредиенты:
куриная печень — 400 гр;
яйца куриные — 2 шт;
лук репчатый — 1 шт;
мука пшеничная — 1,5 ст л;
крахмал картофельный — 15 гр;
растительное масло — 1 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Для начинки:
морковь — 2 шт;
лук репчатый — 2 шт;
сыр твердый — 150 гр;
чеснок — 2 зубчика;
майонез — 2 ст л;
сливочное масло — 30 гр;
соль.
Приготовление:
Для начинки:
Сыр натрите на мелкую терку.
В миске смешайте майонез и чеснок, выдавленный через пресс.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на маленькие кубики, морковь натрите на среднюю терку.
На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, посолите.
Для печеночного коржа:
Куриную печень помойте, очистите от пленок и разрежьте на произвольные кусочки.
Лук очистите и нарежьте на средние кубики.
В чашу блендера выложите куриную печень, яйца, лук, муку, крахмал, перец черный молотый, соль и пробейте до однородной массы.
Вылейте печеночную массу на противень застеленный пергаментом, смазанный растительным маслом и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.
Готовый корж накройте вторым пергаментом, переверните и удалите верхний пергамент, смажьте майонезом с чесноком, затем выложите на него ровным слоем обжаренные овощи, посыпьте сыром и аккуратно сверните теплый рулет с помощью пергамента в пленку, а затем в фольгу.
Отправьте в холодильник минимум на один час.
Советы:
Печеночный рулет можно отправить в холодильник на 12 часов.