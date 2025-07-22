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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
294
Время на прочтение
2 мин

Печеночный торт: оригинальный рецепт без выпекания коржей

Если вы хотите удивить родных необычным, но очень нежным и вкусным блюдом, попробуйте приготовить печеночный торт без традиционного обжаривания коржей, в виде печеночного хлеба.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Печеночный торт

Печеночный торт / © Credits

Этот рецепт не только сэкономит ваше время и силы на кухне, но и подарит новое звучание знакомому вкусу. Минимум жира, максимум пользы — идеальный вариант для семейного обеда или перекуса.

Печеночный торт — блюдо, которое мы привыкли видеть с обжаренными блинами, промазанными майонезом. Но современная кулинария дарит новое дыхание знакомым вкусам. Предлагаем вам рецепт от фудблогера и автора страницы lady.stegantseva, которая поделилась идеей печеночного кекса — нежного, насыщенного, без обжаривания коржей и лишнего жира.

Ингредиенты

Куриная печень
500 г
Крекер соленый
100 г
Фарш говяжий
300 г
Лук репчатый
1 шт.
Морковь
1 шт.
Яйца
2 шт.
Молоко
250 мл
Масло
Сливочное масло
Соль
Перец
Копченая паприка

Приготовление

  1. Печень залейте молоком и оставьте на 20-30 мин, это избавит ее от горечи и сделает вкус более мягким.

  2. Отдельно крекеры тоже залейте молоком, чтобы они размякли.

  3. На смеси растительного и сливочного масла пассеруйте измельченный лук и морковь до мягкости и легкого золотистого цвета. Не пережаривайте, овощи должны сохранить сладость.

  4. Слейте молоко с печени, положите в блендер вместе с крекерами, овощами и измельчите до однородной массы.

  5. Переложите в большую миску, добавьте говяжий фарш, яйца, соль, перец и копченую паприку, хорошо перемешайте.

  6. Переложите массу в форму для кекса или хлеба, застеленную пергаментом.

  7. Сверху выложите несколько кусочков сливочного масла — это придаст румяной корочки.

  8. Выпекайте при 180°C около 50-55 мин. Время выпекания зависит от вашей формы, чем она выше и уже, тем дольше готовится. Следите за серединкой, масса должна «схватиться» и не «дрожать».

Подача

  • Дайте кексу остыть сразу в форме, минимум 20-30 мин.

  • Осторожно выньте, нарежьте ломтиками и подавайте со сметаной, соусом или маринованными овощами.

  • Хранить можно в холодильнике до 3 дней или заморозить порционно на 2-3 недели.

Этот печеночный торт — нечто среднее между печеночным паштетом, хлебом и нежным суфле. Его легко порезать на красивые ровные кусочки и он прекрасно подходит как на бутерброды, так и как основное блюдо на ужин.

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