Печеночный торт: оригинальный рецепт без выпекания коржей

Печеночный торт / © Credits

Реклама

Этот рецепт не только сэкономит ваше время и силы на кухне, но и подарит новое звучание знакомому вкусу. Минимум жира, максимум пользы — идеальный вариант для семейного обеда или перекуса.

Печеночный торт — блюдо, которое мы привыкли видеть с обжаренными блинами, промазанными майонезом. Но современная кулинария дарит новое дыхание знакомым вкусам. Предлагаем вам рецепт от фудблогера и автора страницы lady.stegantseva, которая поделилась идеей печеночного кекса — нежного, насыщенного, без обжаривания коржей и лишнего жира.

Ингредиенты Куриная печень 500 г Крекер соленый 100 г Фарш говяжий 300 г Лук репчатый 1 шт. Морковь 1 шт. Яйца 2 шт. Молоко 250 мл Масло Сливочное масло Соль Перец Копченая паприка

Приготовление

Печень залейте молоком и оставьте на 20-30 мин, это избавит ее от горечи и сделает вкус более мягким. Отдельно крекеры тоже залейте молоком, чтобы они размякли. На смеси растительного и сливочного масла пассеруйте измельченный лук и морковь до мягкости и легкого золотистого цвета. Не пережаривайте, овощи должны сохранить сладость. Слейте молоко с печени, положите в блендер вместе с крекерами, овощами и измельчите до однородной массы. Переложите в большую миску, добавьте говяжий фарш, яйца, соль, перец и копченую паприку, хорошо перемешайте. Переложите массу в форму для кекса или хлеба, застеленную пергаментом. Сверху выложите несколько кусочков сливочного масла — это придаст румяной корочки. Выпекайте при 180°C около 50-55 мин. Время выпекания зависит от вашей формы, чем она выше и уже, тем дольше готовится. Следите за серединкой, масса должна «схватиться» и не «дрожать».

Подача

Дайте кексу остыть сразу в форме, минимум 20-30 мин.

Осторожно выньте, нарежьте ломтиками и подавайте со сметаной, соусом или маринованными овощами.

Хранить можно в холодильнике до 3 дней или заморозить порционно на 2-3 недели.

Этот печеночный торт — нечто среднее между печеночным паштетом, хлебом и нежным суфле. Его легко порезать на красивые ровные кусочки и он прекрасно подходит как на бутерброды, так и как основное блюдо на ужин.

Реклама