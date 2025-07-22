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Печеночный торт: оригинальный рецепт без выпекания коржей
Если вы хотите удивить родных необычным, но очень нежным и вкусным блюдом, попробуйте приготовить печеночный торт без традиционного обжаривания коржей, в виде печеночного хлеба.
Этот рецепт не только сэкономит ваше время и силы на кухне, но и подарит новое звучание знакомому вкусу. Минимум жира, максимум пользы — идеальный вариант для семейного обеда или перекуса.
Печеночный торт — блюдо, которое мы привыкли видеть с обжаренными блинами, промазанными майонезом. Но современная кулинария дарит новое дыхание знакомым вкусам. Предлагаем вам рецепт от фудблогера и автора страницы lady.stegantseva, которая поделилась идеей печеночного кекса — нежного, насыщенного, без обжаривания коржей и лишнего жира.
Ингредиенты
- Куриная печень
- 500 г
- Крекер соленый
- 100 г
- Фарш говяжий
- 300 г
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Яйца
- 2 шт.
- Молоко
- 250 мл
- Масло
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- Сливочное масло
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- Соль
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- Перец
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- Копченая паприка
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Приготовление
Печень залейте молоком и оставьте на 20-30 мин, это избавит ее от горечи и сделает вкус более мягким.
Отдельно крекеры тоже залейте молоком, чтобы они размякли.
На смеси растительного и сливочного масла пассеруйте измельченный лук и морковь до мягкости и легкого золотистого цвета. Не пережаривайте, овощи должны сохранить сладость.
Слейте молоко с печени, положите в блендер вместе с крекерами, овощами и измельчите до однородной массы.
Переложите в большую миску, добавьте говяжий фарш, яйца, соль, перец и копченую паприку, хорошо перемешайте.
Переложите массу в форму для кекса или хлеба, застеленную пергаментом.
Сверху выложите несколько кусочков сливочного масла — это придаст румяной корочки.
Выпекайте при 180°C около 50-55 мин. Время выпекания зависит от вашей формы, чем она выше и уже, тем дольше готовится. Следите за серединкой, масса должна «схватиться» и не «дрожать».
Подача
Дайте кексу остыть сразу в форме, минимум 20-30 мин.
Осторожно выньте, нарежьте ломтиками и подавайте со сметаной, соусом или маринованными овощами.
Хранить можно в холодильнике до 3 дней или заморозить порционно на 2-3 недели.
Этот печеночный торт — нечто среднее между печеночным паштетом, хлебом и нежным суфле. Его легко порезать на красивые ровные кусочки и он прекрасно подходит как на бутерброды, так и как основное блюдо на ужин.