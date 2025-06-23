Печеночный торт с грибами и сыром: рецепт фантастически вкусного блюда

Печеночный торт с грибами и сыром с печенью / © Credits

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Этот нежный, сочный, ароматный торт буквально тает во рту. А о его рецепте приготовления рассказала фудблогер Алена Карпюк, а также поделилась, почему эта закуска — настоящий хит на каждом праздничном столе.

Ингредиенты

Для «блинов»

Куриная печень 500 г

Молоко 250 мл

Яйца 2 шт.

Мука 3 ст. л

Растительное масло 3 ст. л

Соль

Перец

Специи (мускатный орех или чесночная приправа)

Для начинки

Морковь 1-2 шт.

Лук 1 шт.

Шампиньоны 250 г

Плавленые сырки 2 шт.

Майонез 2-3 ст. л

Для отделки

Вареное яйцо 1 шт.

Обжаренные грибные слайсы

Свежая зелень

Приготовление

Промытую печень измельчите вместе с яйцами, мукой, молоком, специями и маслом с помощью блендера. Должно получиться однородное, немного жидкое тесто без комочков. Если хотите более нежный вкус — дайте печени настояться в молоке 20-30 мин перед приготовлением. Сковороду (желательно антипригарную) только смажьте маслом перед первой жаркой. На среднем огне выпекайте тонкие блины, переворачивайте их аккуратно лопаткой. Получается около 6-8 штук, в зависимости от диаметра. Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите. Все пассеруйте на сковородке до мягкости, посолите. Дайте начинке остыть, а затем добавьте натертые сырки и майонез. Перемешайте до кремовой массы. На тарелке выложите первый блинчик, щедро смажьте его начинкой. Повторяйте слои до последнего блина. Верхний слой украсьте майонезом, натертым яйцом, ломтиками грибов, зеленью. Дайте торту настояться в холодильнике минимум 2 часа — тогда он хорошо нарежется и будет вкуснее.

Советы

Чтобы печеночные блины не рвались, сковородку хорошо разогрейте перед жаркой и обжаривайте на среднем огне.

В начинку можно добавить чеснок и немного твердого сыра для более яркого вкуса.

Альтернатива майонезу: домашний соус из сметаны (2 ст. л.), горчицы (1 ч. л.) и сока лимона — более легкий вариант для сторонников ЗОЖ.

Это блюдо — настоящее гастрономическое воспоминание из детства для многих из нас. И одновременно — универсальный хит современного стола.