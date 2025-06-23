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Печеночный торт с грибами и сыром: рецепт фантастически вкусного блюда
Если вы хотите поразить гостей или приготовить что-то особенное для родных без лишних затрат и сложностей, попробуйте печеночный торт с грибами — блюдо, которое сочетает пользу и непревзойденный вкус.
Этот нежный, сочный, ароматный торт буквально тает во рту. А о его рецепте приготовления рассказала фудблогер Алена Карпюк, а также поделилась, почему эта закуска — настоящий хит на каждом праздничном столе.
Ингредиенты
Для «блинов»
Куриная печень 500 г
Молоко 250 мл
Яйца 2 шт.
Мука 3 ст. л
Растительное масло 3 ст. л
Соль
Перец
Специи (мускатный орех или чесночная приправа)
Для начинки
Морковь 1-2 шт.
Лук 1 шт.
Шампиньоны 250 г
Плавленые сырки 2 шт.
Майонез 2-3 ст. л
Для отделки
Вареное яйцо 1 шт.
Обжаренные грибные слайсы
Свежая зелень
Приготовление
Промытую печень измельчите вместе с яйцами, мукой, молоком, специями и маслом с помощью блендера. Должно получиться однородное, немного жидкое тесто без комочков. Если хотите более нежный вкус — дайте печени настояться в молоке 20-30 мин перед приготовлением.
Сковороду (желательно антипригарную) только смажьте маслом перед первой жаркой. На среднем огне выпекайте тонкие блины, переворачивайте их аккуратно лопаткой. Получается около 6-8 штук, в зависимости от диаметра.
Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите. Все пассеруйте на сковородке до мягкости, посолите.
Дайте начинке остыть, а затем добавьте натертые сырки и майонез. Перемешайте до кремовой массы.
На тарелке выложите первый блинчик, щедро смажьте его начинкой. Повторяйте слои до последнего блина.
Верхний слой украсьте майонезом, натертым яйцом, ломтиками грибов, зеленью.
Дайте торту настояться в холодильнике минимум 2 часа — тогда он хорошо нарежется и будет вкуснее.
Советы
Чтобы печеночные блины не рвались, сковородку хорошо разогрейте перед жаркой и обжаривайте на среднем огне.
В начинку можно добавить чеснок и немного твердого сыра для более яркого вкуса.
Альтернатива майонезу: домашний соус из сметаны (2 ст. л.), горчицы (1 ч. л.) и сока лимона — более легкий вариант для сторонников ЗОЖ.
Это блюдо — настоящее гастрономическое воспоминание из детства для многих из нас. И одновременно — универсальный хит современного стола.