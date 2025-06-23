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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
195
Время на прочтение
2 мин

Печеночный торт с грибами и сыром: рецепт фантастически вкусного блюда

Если вы хотите поразить гостей или приготовить что-то особенное для родных без лишних затрат и сложностей, попробуйте печеночный торт с грибами — блюдо, которое сочетает пользу и непревзойденный вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Печеночный торт с грибами и сыром с печенью

Печеночный торт с грибами и сыром с печенью / © Credits

Этот нежный, сочный, ароматный торт буквально тает во рту. А о его рецепте приготовления рассказала фудблогер Алена Карпюк, а также поделилась, почему эта закуска — настоящий хит на каждом праздничном столе.

Ингредиенты

Для «блинов»

  • Куриная печень 500 г

  • Молоко 250 мл

  • Яйца 2 шт.

  • Мука 3 ст. л

  • Растительное масло 3 ст. л

  • Соль

  • Перец

  • Специи (мускатный орех или чесночная приправа)

Для начинки

  • Морковь 1-2 шт.

  • Лук 1 шт.

  • Шампиньоны 250 г

  • Плавленые сырки 2 шт.

  • Майонез 2-3 ст. л

Для отделки

  • Вареное яйцо 1 шт.

  • Обжаренные грибные слайсы

  • Свежая зелень

Приготовление

  1. Промытую печень измельчите вместе с яйцами, мукой, молоком, специями и маслом с помощью блендера. Должно получиться однородное, немного жидкое тесто без комочков. Если хотите более нежный вкус — дайте печени настояться в молоке 20-30 мин перед приготовлением.

  2. Сковороду (желательно антипригарную) только смажьте маслом перед первой жаркой. На среднем огне выпекайте тонкие блины, переворачивайте их аккуратно лопаткой. Получается около 6-8 штук, в зависимости от диаметра.

  3. Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите. Все пассеруйте на сковородке до мягкости, посолите.

  4. Дайте начинке остыть, а затем добавьте натертые сырки и майонез. Перемешайте до кремовой массы.

  5. На тарелке выложите первый блинчик, щедро смажьте его начинкой. Повторяйте слои до последнего блина.

  6. Верхний слой украсьте майонезом, натертым яйцом, ломтиками грибов, зеленью.

  7. Дайте торту настояться в холодильнике минимум 2 часа — тогда он хорошо нарежется и будет вкуснее.

Советы

  • Чтобы печеночные блины не рвались, сковородку хорошо разогрейте перед жаркой и обжаривайте на среднем огне.

  • В начинку можно добавить чеснок и немного твердого сыра для более яркого вкуса.

  • Альтернатива майонезу: домашний соус из сметаны (2 ст. л.), горчицы (1 ч. л.) и сока лимона — более легкий вариант для сторонников ЗОЖ.

Это блюдо — настоящее гастрономическое воспоминание из детства для многих из нас. И одновременно — универсальный хит современного стола.

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