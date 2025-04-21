- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Печеный картофель с двумя видами начинок: рецепт вкусного ужина
Иногда хочется чего-то особенного — простого, но сытного, ароматного и теплого блюда, которое создаст атмосферу домашнего уюта. Именно таким является печеный картофель с начинкой — классика, которая никогда не выходит «из моды». В нем гармонично сочетаются хрустящая корочка, мягкая серединка и яркий вкус начинки, которую можно подобрать на любой вкус.
На странице Liliya.cooking рассказали, как приготовить запеченный картофель с двумя вариантами начинки — крабовой и ветчинно-сырной. Это отличный вариант не только для семейного ужина, но и для праздничного стола или посиделок с друзьями.
Ингредиенты для картофеля
Большой картофель 4–6 шт.
Оливковое масло 2-3 ст.л.
Соль
Перец
Приправа к картофелю (можно использовать смесь паприки, сушеного чеснока, розмарина или итальянских трав)
Сливочное масло
Твердый сыр
Начинка №1: крабовая нежность
Этот вариант начинки — идеальное сочетание легкости и кремовой текстуры.
Ингредиенты:
Крабовые палочки 250 г
Твердый творог 100 г
Чеснок 1 зубчик
Майонез 2-3 ст. л
Начинка №2: ветчина, сыр и хрустящие огурчики
Это классический вариант, напоминающий домашние бутерброды или теплый салат. Идеальное решение для любителей надежных и проверенных вкусов.
Ингредиенты:
Ветчина 200 г
Твердый творог 100 г
Маринованные огурцы 2 шт.
Майонез 2-3 ст. л
Приготовление
Хорошо вымойте картофель (кожура должна быть целой, без трещин), просушите, несколько раз проколите вилкой. Это предотвращает растрескивание во время запекания.
Обсушенный картофель смажьте оливковым маслом, натрите солью, перцем и любимыми специями.
Положите завернутый картофель на решетку или противень в духовке, разогретой до 200°C. Выпекайте примерно 1,5 часа, пока картофель не станет мягким внутри.
Пока картофель запекается — приготовьте начинки: в каждом варианте просто смешайте все ингредиенты в миске.
Готовый картофель осторожно разверните, разрежьте сверху крест-накрест, слегка раздвиньте края вилкой. Добавьте кусочек сливочного масла и немного натертого сыра — он быстро растает от тепла.
Запеченный картофель можно подавать как основное блюдо с овощным салатом, или в качестве гарнира к мясному блюду.
Запеченный картофель с начинкой — это больше, чем просто ужин. Это возможность порадовать родных теплом и заботой. Попытайтесь приготовить это блюдо и оно непременно станет вашим кулинарным фаворитом.