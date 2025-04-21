Печеный картофель с двумя видами начинок: рецепт вкусного ужина / © Credits

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На странице Liliya.cooking рассказали, как приготовить запеченный картофель с двумя вариантами начинки — крабовой и ветчинно-сырной. Это отличный вариант не только для семейного ужина, но и для праздничного стола или посиделок с друзьями.

Ингредиенты для картофеля

Большой картофель 4–6 шт.

Оливковое масло 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Приправа к картофелю (можно использовать смесь паприки, сушеного чеснока, розмарина или итальянских трав)

Сливочное масло

Твердый сыр

Начинка №1: крабовая нежность

Этот вариант начинки — идеальное сочетание легкости и кремовой текстуры.

Ингредиенты:

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Крабовые палочки 250 г

Твердый творог 100 г

Чеснок 1 зубчик

Майонез 2-3 ст. л

Начинка №2: ветчина, сыр и хрустящие огурчики

Это классический вариант, напоминающий домашние бутерброды или теплый салат. Идеальное решение для любителей надежных и проверенных вкусов.

Ингредиенты:

Ветчина 200 г

Твердый творог 100 г

Маринованные огурцы 2 шт.

Майонез 2-3 ст. л

Приготовление

Хорошо вымойте картофель (кожура должна быть целой, без трещин), просушите, несколько раз проколите вилкой. Это предотвращает растрескивание во время запекания. Обсушенный картофель смажьте оливковым маслом, натрите солью, перцем и любимыми специями. Положите завернутый картофель на решетку или противень в духовке, разогретой до 200°C. Выпекайте примерно 1,5 часа, пока картофель не станет мягким внутри. Пока картофель запекается — приготовьте начинки: в каждом варианте просто смешайте все ингредиенты в миске. Готовый картофель осторожно разверните, разрежьте сверху крест-накрест, слегка раздвиньте края вилкой. Добавьте кусочек сливочного масла и немного натертого сыра — он быстро растает от тепла. Запеченный картофель можно подавать как основное блюдо с овощным салатом, или в качестве гарнира к мясному блюду.

Запеченный картофель с начинкой — это больше, чем просто ужин. Это возможность порадовать родных теплом и заботой. Попытайтесь приготовить это блюдо и оно непременно станет вашим кулинарным фаворитом.