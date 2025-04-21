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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

Печеный картофель с двумя видами начинок: рецепт вкусного ужина

Иногда хочется чего-то особенного — простого, но сытного, ароматного и теплого блюда, которое создаст атмосферу домашнего уюта. Именно таким является печеный картофель с начинкой — классика, которая никогда не выходит «из моды». В нем гармонично сочетаются хрустящая корочка, мягкая серединка и яркий вкус начинки, которую можно подобрать на любой вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Печеный картофель с двумя видами начинок: рецепт вкусного ужина

Печеный картофель с двумя видами начинок: рецепт вкусного ужина / © Credits

На странице Liliya.cooking рассказали, как приготовить запеченный картофель с двумя вариантами начинки — крабовой и ветчинно-сырной. Это отличный вариант не только для семейного ужина, но и для праздничного стола или посиделок с друзьями.

Ингредиенты для картофеля

  • Большой картофель 4–6 шт.

  • Оливковое масло 2-3 ст.л.

  • Соль

  • Перец

  • Приправа к картофелю (можно использовать смесь паприки, сушеного чеснока, розмарина или итальянских трав)

  • Сливочное масло

  • Твердый сыр

Начинка №1: крабовая нежность

Этот вариант начинки — идеальное сочетание легкости и кремовой текстуры.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 250 г

  • Твердый творог 100 г

  • Чеснок 1 зубчик

  • Майонез 2-3 ст. л

Начинка №2: ветчина, сыр и хрустящие огурчики

Это классический вариант, напоминающий домашние бутерброды или теплый салат. Идеальное решение для любителей надежных и проверенных вкусов.

Ингредиенты:

  • Ветчина 200 г

  • Твердый творог 100 г

  • Маринованные огурцы 2 шт.

  • Майонез 2-3 ст. л

Приготовление

  1. Хорошо вымойте картофель (кожура должна быть целой, без трещин), просушите, несколько раз проколите вилкой. Это предотвращает растрескивание во время запекания.

  2. Обсушенный картофель смажьте оливковым маслом, натрите солью, перцем и любимыми специями.

  3. Положите завернутый картофель на решетку или противень в духовке, разогретой до 200°C. Выпекайте примерно 1,5 часа, пока картофель не станет мягким внутри.

  4. Пока картофель запекается — приготовьте начинки: в каждом варианте просто смешайте все ингредиенты в миске.

  5. Готовый картофель осторожно разверните, разрежьте сверху крест-накрест, слегка раздвиньте края вилкой. Добавьте кусочек сливочного масла и немного натертого сыра — он быстро растает от тепла.

  6. Запеченный картофель можно подавать как основное блюдо с овощным салатом, или в качестве гарнира к мясному блюду.

Запеченный картофель с начинкой — это больше, чем просто ужин. Это возможность порадовать родных теплом и заботой. Попытайтесь приготовить это блюдо и оно непременно станет вашим кулинарным фаворитом.

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Дата публикации
Количество просмотров
111
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