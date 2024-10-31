Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Печеный картофель с начинкой: рецепт вкусного блюда

Печеный картофель с начинкой: рецепт вкусного блюда

Запеченный картофель с начинкой / Фото: Credits

Запеченный картофель с аппетитной и хрустящей корочкой, ароматной и вкусной начинкой – это отличный вариант как для семейного ужина, так и для угощения гостей.

На странице lera_about_food показали, как приготовить ароматный запеченный картофель с начинкой.

Ингредиенты

Картофель (большой)
Моцарелла
Бекон копченый
Сливочное масло
Чеснок сушеный
Перец
Паприка
Майонез
Зелень

Приготовление:

  1. Возьмите картофель, проткните его ножом, заверните в фольгу и поставьте в разогретую духовку до 180°C — 200°C на 60 минут.
  2. В это время сделайте начинку: смешайте тертую моцареллу, измельченный бекон, чеснок, перец, паприку, майонез и все хорошо перемешайте.
  3. По готовности достаньте картофель, разверните его в фольге, но не доставайте из нее.
  4. Разрежьте, но не полностью, картошку пополам и чуть-чуть "потолчите" серединку, добавьте сливочное масло и начинку.
  5. Поставьте в духовку где-то на 15 минут, если есть, то на режим "гриль".
  6. Достаньте картофель и посыпьте сверху измельченной зеленью и подавайте к столу.

Советы:

  • Начинка картофеля может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и имеющихся продуктов. Можно экспериментировать и добавить другие ингредиенты, такие как грибы, копчености или овощи.
@lera_about_food Печеный картофель с корочкой #картофель #ужин #рекомендации #ежакамеру #рецепт #крошкакартошка #картофельзбеконом ♬ Evergreen — music <3

Это не просто гарнир, а отдельное блюдо, сочетающее аппетитный картофель с богатым вкусом начинки. Такое угощение понравится как взрослым, так и детям.

Читайте также:

Вкус детства! Пирожки с картофелем и грибами

Вкус детства! Пирожки с картофелем и грибами

Похожие темы:

Следующая публикация