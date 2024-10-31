Печеный картофель с начинкой: рецепт вкусного блюда

Запеченный картофель с аппетитной и хрустящей корочкой, ароматной и вкусной начинкой – это отличный вариант как для семейного ужина, так и для угощения гостей.
На странице lera_about_food показали, как приготовить ароматный запеченный картофель с начинкой.
Ингредиенты
- Картофель (большой)
- Моцарелла
- Бекон копченый
- Сливочное масло
- Чеснок сушеный
- Перец
- Паприка
- Майонез
- Зелень
Приготовление:
- Возьмите картофель, проткните его ножом, заверните в фольгу и поставьте в разогретую духовку до 180°C — 200°C на 60 минут.
- В это время сделайте начинку: смешайте тертую моцареллу, измельченный бекон, чеснок, перец, паприку, майонез и все хорошо перемешайте.
- По готовности достаньте картофель, разверните его в фольге, но не доставайте из нее.
- Разрежьте, но не полностью, картошку пополам и чуть-чуть "потолчите" серединку, добавьте сливочное масло и начинку.
- Поставьте в духовку где-то на 15 минут, если есть, то на режим "гриль".
- Достаньте картофель и посыпьте сверху измельченной зеленью и подавайте к столу.
Советы:
- Начинка картофеля может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и имеющихся продуктов. Можно экспериментировать и добавить другие ингредиенты, такие как грибы, копчености или овощи.
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Это не просто гарнир, а отдельное блюдо, сочетающее аппетитный картофель с богатым вкусом начинки. Такое угощение понравится как взрослым, так и детям.
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