ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

Пельмени с куриной печенкой в горшочках: как облагородить магазинный продукт

Приготовьте ваши любимые пельмени по-новому: в горшочках, вместе с куриной печенью, овощами, в сливках, запеченные в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
237 ккал
Пельмени с куриной печенкой в горшочках

Пельмени с куриной печенкой в горшочках / © Credits

Блюдо получается сытным и аппетитным. Пельмени возьмите покупные или домашние.

Ингредиенты

пельмени готовые
400 г
печень куриная
200 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
сливки 15-20%
300 мл
соль
масло сливочное
50 г
перец черный молотый

  1. Печень очистите от пленки, промойте и нарежьте на брусочки.

  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь-брусочками.

  3. На сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте лук и морковь на среднем огне до прозрачности. Выложите к овощам куриную печень, поперчите, посолите и жарьте еще пять минут.

  4. Разделите продукты так, чтобы у вас получилось два горшочка, или приготовьте в одном.

  5. В горшочки выложите пельмени, сверху печень с овощами, залейте сливками и накройте крышкой.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30-35 минут.

Советы:

  • Печень можно использовать любую.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
452
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie