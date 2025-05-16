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Пельмени с куриной печенкой в горшочках: как облагородить магазинный продукт
Приготовьте ваши любимые пельмени по-новому: в горшочках, вместе с куриной печенью, овощами, в сливках, запеченные в духовке.
Блюдо получается сытным и аппетитным. Пельмени возьмите покупные или домашние.
Ингредиенты
- пельмени готовые
- 400 г
- печень куриная
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сливки 15-20%
- 300 мл
- соль
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- масло сливочное
- 50 г
- перец черный молотый
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Печень очистите от пленки, промойте и нарежьте на брусочки.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь-брусочками.
На сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте лук и морковь на среднем огне до прозрачности. Выложите к овощам куриную печень, поперчите, посолите и жарьте еще пять минут.
Разделите продукты так, чтобы у вас получилось два горшочка, или приготовьте в одном.
В горшочки выложите пельмени, сверху печень с овощами, залейте сливками и накройте крышкой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30-35 минут.
Советы:
Печень можно использовать любую.