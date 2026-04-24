Пельмени с сыром и сметаной в духовке: оригинальній способ приготовить любимое блюдо
Если вы любите пельмени, то этот способ приготовления станет одним из ваших любимых блюд. Пельмени используйте лучше домашние, но когда нет времени их лепить, купите их в любом супермаркете.
Готовятся очень просто, выложите замороженные пельмени в форму для запекания, залейте соусом из сметаны, яиц, посыпьте твердым сыром и запеките в духовке.
Ингредиенты:
пельмени замороженные готовые — 500 гр;
яйца куриные — 4 шт;
сметана — 200 гр;
сыр твердый — 150 гр;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 1 ст л;
перец черный молотый;
соль;
зелень (укроп).
Приготовление:
Пельмени выложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и оставьте на 10-15 минут.
Лук очистите, нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде, с растительным маслом до золотистого цвета.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
Для соуса: в миску выложите обжаренный лук, сметану, яйца, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Дно формы смажьте растительным маслом, выложите пельмени в один слой, залейте соусом и посыпьте сыром.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут. Посыпьте зеленью.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.