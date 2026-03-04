- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 2 мин
Пельмезанья — трендовый рецепт, который покоряет TikTok
Есть дни, когда душа просит чего-то домашнего, теплого и мясного. Но стоять час за лепкой пельменей не хочется, именно для таких моментов существует «ленивая» версия блюда.
Если вам хочется домашних пельменей, но лепить их совсем нет настроения, фудблогер Valya__Saenko рассказала о рецепте, который сочетает сочность пельменей и структуру лазаньи. Минимум мороки — максимум вкуса.
Это блюдо готовится слоями: тонкое тесто, сочный фарш и пикантный соус. А результат — нечто среднее между пельменями на пару и восточной версией лазаньи.
Ингредиенты
Для начинки
Фарш (говядина и свинина или на ваш вкус) 500 г
Зеленый лук 5 побегов
Соевый соус 70 г
Холодная вода 50-70 г
Перец
Кориандр
Чеснок 3-4 зубчика
Имбирь
Для теста
Мука 260 г муки
Окроп 160 г
Масло 1 ст. л
Соль
Для соуса
Хлопья чили
Чеснок 2 зубчика
Масло
Соевый соус
Зеленый лук
Приготовление
Просто смешиваем фарш с зеленым луком, соевым соусом, специями, натертым чесноком и имбирем.
Добавление холодной воды — важный нюанс, она делает фарш более нежным и сочным во время приготовления на пару. Не перемешивайте фарш слишком долго, достаточно, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
К муке добавляем соль и масло, и заливаем кипятком.
Сначала перемешиваем ложкой, тесто будет горячее, затем замешиваем руками до эластичности.
Главный секрет — раскатать максимально тонко, чем тоньше слой, тем нежнее будет блюдо.
Вырезаем листы по форме вашей емкости. Для рецепта надо 3 листа.
Выкладываем слоями: фарш, тесто, затем снова 2 раза повторите эти слои. Сверху, последний слой, должно быть тесто. Получается плотная многослойная конструкция, которая во время приготовления становится сочной и очень нежной.
Форму ставим в кастрюлю, на дно кладем полотенце, чтобы форма не скользила и не треснула.
Заливаем кипятком до половины высоты формы и накрываем крышкой.
Готовим на среднем огне 20-30 мин. По сути, это приготовление на водяной бане, щадящий метод, который сохраняет сочность.
Чеснок и чили заливаем горячим маслом — аромат раскрывается мгновенно.
Добавляем соевый соус и зеленый лук.
Поливаем сверху и блюдо превращается в ресторанное.
Советы
Если нет достаточно большой кастрюли, в которую может поместиться форма, смело готовьте в порционных креманках. Это даже удобнее для подачи, ведь каждому будет по собственной «минипельмезанье».
Пельмезанья — это тот случай, когда комфортная еда не требует героизма на кухне. Простой рецепт, понятные ингредиенты и минимум хлопот. Идеальный вариант для ужина, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты.