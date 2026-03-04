Пельмезанья tiktok.com_@valya__saenko

Если вам хочется домашних пельменей, но лепить их совсем нет настроения, фудблогер Valya__Saenko рассказала о рецепте, который сочетает сочность пельменей и структуру лазаньи. Минимум мороки — максимум вкуса.

Это блюдо готовится слоями: тонкое тесто, сочный фарш и пикантный соус. А результат — нечто среднее между пельменями на пару и восточной версией лазаньи.

Ингредиенты

Для начинки

Фарш (говядина и свинина или на ваш вкус) 500 г

Зеленый лук 5 побегов

Соевый соус 70 г

Холодная вода 50-70 г

Перец

Кориандр

Чеснок 3-4 зубчика

Имбирь

Для теста

Мука 260 г муки

Окроп 160 г

Масло 1 ст. л

Соль

Для соуса

Хлопья чили

Чеснок 2 зубчика

Масло

Соевый соус

Зеленый лук

Приготовление

Просто смешиваем фарш с зеленым луком, соевым соусом, специями, натертым чесноком и имбирем. Добавление холодной воды — важный нюанс, она делает фарш более нежным и сочным во время приготовления на пару. Не перемешивайте фарш слишком долго, достаточно, чтобы ингредиенты равномерно распределились. К муке добавляем соль и масло, и заливаем кипятком. Сначала перемешиваем ложкой, тесто будет горячее, затем замешиваем руками до эластичности. Главный секрет — раскатать максимально тонко, чем тоньше слой, тем нежнее будет блюдо. Вырезаем листы по форме вашей емкости. Для рецепта надо 3 листа. Выкладываем слоями: фарш, тесто, затем снова 2 раза повторите эти слои. Сверху, последний слой, должно быть тесто. Получается плотная многослойная конструкция, которая во время приготовления становится сочной и очень нежной. Форму ставим в кастрюлю, на дно кладем полотенце, чтобы форма не скользила и не треснула. Заливаем кипятком до половины высоты формы и накрываем крышкой. Готовим на среднем огне 20-30 мин. По сути, это приготовление на водяной бане, щадящий метод, который сохраняет сочность. Чеснок и чили заливаем горячим маслом — аромат раскрывается мгновенно. Добавляем соевый соус и зеленый лук. Поливаем сверху и блюдо превращается в ресторанное.

Советы

Если нет достаточно большой кастрюли, в которую может поместиться форма, смело готовьте в порционных креманках. Это даже удобнее для подачи, ведь каждому будет по собственной «минипельмезанье».

Пельмезанья — это тот случай, когда комфортная еда не требует героизма на кухне. Простой рецепт, понятные ингредиенты и минимум хлопот. Идеальный вариант для ужина, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты.