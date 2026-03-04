ТСН в социальных сетях

Пельмезанья — трендовый рецепт, который покоряет TikTok

Есть дни, когда душа просит чего-то домашнего, теплого и мясного. Но стоять час за лепкой пельменей не хочется, именно для таких моментов существует «ленивая» версия блюда.

Пельмезанья tiktok.com_@valya__saenko

Если вам хочется домашних пельменей, но лепить их совсем нет настроения, фудблогер Valya__Saenko рассказала о рецепте, который сочетает сочность пельменей и структуру лазаньи. Минимум мороки — максимум вкуса.

Это блюдо готовится слоями: тонкое тесто, сочный фарш и пикантный соус. А результат — нечто среднее между пельменями на пару и восточной версией лазаньи.

Ингредиенты

Для начинки

  • Фарш (говядина и свинина или на ваш вкус) 500 г

  • Зеленый лук 5 побегов

  • Соевый соус 70 г

  • Холодная вода 50-70 г

  • Перец

  • Кориандр

  • Чеснок 3-4 зубчика

  • Имбирь

Для теста

  • Мука 260 г муки

  • Окроп 160 г

  • Масло 1 ст. л

  • Соль

Для соуса

  • Хлопья чили

  • Чеснок 2 зубчика

  • Масло

  • Соевый соус

  • Зеленый лук

Приготовление

  1. Просто смешиваем фарш с зеленым луком, соевым соусом, специями, натертым чесноком и имбирем.

  2. Добавление холодной воды — важный нюанс, она делает фарш более нежным и сочным во время приготовления на пару. Не перемешивайте фарш слишком долго, достаточно, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

  3. К муке добавляем соль и масло, и заливаем кипятком.

  4. Сначала перемешиваем ложкой, тесто будет горячее, затем замешиваем руками до эластичности.

  5. Главный секрет — раскатать максимально тонко, чем тоньше слой, тем нежнее будет блюдо.

  6. Вырезаем листы по форме вашей емкости. Для рецепта надо 3 листа.

  7. Выкладываем слоями: фарш, тесто, затем снова 2 раза повторите эти слои. Сверху, последний слой, должно быть тесто. Получается плотная многослойная конструкция, которая во время приготовления становится сочной и очень нежной.

  8. Форму ставим в кастрюлю, на дно кладем полотенце, чтобы форма не скользила и не треснула.

  9. Заливаем кипятком до половины высоты формы и накрываем крышкой.

  10. Готовим на среднем огне 20-30 мин. По сути, это приготовление на водяной бане, щадящий метод, который сохраняет сочность.

  11. Чеснок и чили заливаем горячим маслом — аромат раскрывается мгновенно.

  12. Добавляем соевый соус и зеленый лук.

  13. Поливаем сверху и блюдо превращается в ресторанное.

Советы

Если нет достаточно большой кастрюли, в которую может поместиться форма, смело готовьте в порционных креманках. Это даже удобнее для подачи, ведь каждому будет по собственной «минипельмезанье».

Пельмезанья — это тот случай, когда комфортная еда не требует героизма на кухне. Простой рецепт, понятные ингредиенты и минимум хлопот. Идеальный вариант для ужина, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты.

