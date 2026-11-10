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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Перец, фаршированный ветчиной и сыром: рецепт яркой закуски

Это яркая, холодная закуска, которая идеально подойдет для праздничного стола или быстрого перекуса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
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Перец, фаршированный ветчиной и сыром

Перец, фаршированный ветчиной и сыром / © Credits

Готовится блюдо очень быстро из простых продуктов, которые всегда найдутся у вас в холодильнике.

Ингредиенты

перец болгарский
2 шт. (крупный)
ветчина
200 г
сыр твердый
120 г
творожный сыр
2-3 ст. л.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
зелень свежая (укроп, петрушка);

  1. Вымойте болгарский перец и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте верхнюю часть с плодоножкой, аккуратно удалите семена и перегородки.

  2. Ветчину нарежьте мелкими кубиками.

  3. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  4. Сыр твердый натрите на мелкую терку.

  5. Мелко порубите зелень.

  6. В миске соедините ветчину, сыр твердый, зелень, чеснок, творожный сыр, перец черный молотый, посолите и тщательно перемешайте.

  7. Плотно, с помощью чайной ложки, утрамбуйте начинку внутрь каждого перца и уберите в холодильник на 30-40 минут.

  8. Острым ножом нарежьте перцы поперек, на кружки толщиной около 0,8-1 сантиметра и выложите на блюдо.

Советы:

  • Для яркости, перец используйте двух разных цветов.

  • Ветчину можно заменить любой колбасой.

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