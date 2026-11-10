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Перец, фаршированный ветчиной и сыром: рецепт яркой закуски
Это яркая, холодная закуска, которая идеально подойдет для праздничного стола или быстрого перекуса.
Готовится блюдо очень быстро из простых продуктов, которые всегда найдутся у вас в холодильнике.
Ингредиенты
- перец болгарский
- 2 шт. (крупный)
- ветчина
- 200 г
- сыр твердый
- 120 г
- творожный сыр
- 2-3 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень свежая (укроп, петрушка);
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Вымойте болгарский перец и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте верхнюю часть с плодоножкой, аккуратно удалите семена и перегородки.
Ветчину нарежьте мелкими кубиками.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Сыр твердый натрите на мелкую терку.
Мелко порубите зелень.
В миске соедините ветчину, сыр твердый, зелень, чеснок, творожный сыр, перец черный молотый, посолите и тщательно перемешайте.
Плотно, с помощью чайной ложки, утрамбуйте начинку внутрь каждого перца и уберите в холодильник на 30-40 минут.
Острым ножом нарежьте перцы поперек, на кружки толщиной около 0,8-1 сантиметра и выложите на блюдо.
Советы:
Для яркости, перец используйте двух разных цветов.
Ветчину можно заменить любой колбасой.