Перевернутый чизкейк без выпекания: трендовый рецепт любимого десерта

Перевернутый чизкейк

Этот чизкейк не требует выпекания, использования желатина или сложных кулинарных техник, только простые ингредиенты и немного терпения. Его особенность в том, что ягодная начинка оказывается в центре, а творожная масса как будто окутывает ее со всех сторон и создает эффект приятного сюрприза. Это идеальный десерт для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать себя чем-то оригинальным. Рецептом приготовления этого лакомства поделилась фудблогер Valeriia Veligura.

Ингредиенты

Ягодная серединка

Ягоды (свежие или замороженные) 200 г

Сахар 15 г

Кукурузный крахмал 10 г

Основа

Песочное печенье 300 г

Сливочное масло 115 г

Сырная начинка

Крем-сыр 350 г

Белый шоколад 50 г

Сливки 150 мл

Сахарная пудра 30-40 г

Ванильный экстракт 1 ч. л

Приготовление

Смешайте сахар и крахмал, добавьте к ягодам и поставьте на средний огонь. Варите и помешивайте до загустения. Переложите в миску и оставьте охлаждаться. Измельчите печенье в блендере до состояния мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Выложите в форму, утрамбуйте, сформируйте бортики и дно. Уберите в холодильник, пока готовите начинку. В большой миске взбейте крем-сыр с растопленным белым шоколадом, сливками, сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Должна получиться пышная, нежная масса. На основу из печенья выложите часть творожной массы, сформируйте «чашу». В центр положите ягодную начинку. Сверху закройте остатками творожной массы и разровняйте поверхность. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 3-4 часа, а еще лучше на ночь. Перед подачей украсьте свежими ягодами, мятой или шоколадной стружкой.

Советы

Для более яркого вкуса попробуйте сочетать несколько видов ягод, например, малину, чернику и клубнику.

Если хотите сделать десерт менее сладким, замените белый шоколад на греческий йогурт или используйте стевию вместо сахарной пудры.

Перевернутый чизкейк — это десерт, который точно станет звездой вашего стола. Он легкий в приготовлении, эффектный на вид и невероятно вкусный. А главное, его можно адаптировать под собственные вкусы, экспериментировать с начинками и декором.