- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Перевернутый чизкейк без выпекания: трендовый рецепт любимого десерта
Чизкейк — десерт, который всегда ассоциируется с нежностью, легкостью и праздничным настроением. Но кулинарный мир не стоит на месте и каждый раз появляются новые вариации знакомых сладостей. Одним из таких новых трендов стал перевернутый чизкейк.
Этот чизкейк не требует выпекания, использования желатина или сложных кулинарных техник, только простые ингредиенты и немного терпения. Его особенность в том, что ягодная начинка оказывается в центре, а творожная масса как будто окутывает ее со всех сторон и создает эффект приятного сюрприза. Это идеальный десерт для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать себя чем-то оригинальным. Рецептом приготовления этого лакомства поделилась фудблогер Valeriia Veligura.
Ингредиенты
Ягодная серединка
Ягоды (свежие или замороженные) 200 г
Сахар 15 г
Кукурузный крахмал 10 г
Основа
Песочное печенье 300 г
Сливочное масло 115 г
Сырная начинка
Крем-сыр 350 г
Белый шоколад 50 г
Сливки 150 мл
Сахарная пудра 30-40 г
Ванильный экстракт 1 ч. л
Приготовление
Смешайте сахар и крахмал, добавьте к ягодам и поставьте на средний огонь. Варите и помешивайте до загустения. Переложите в миску и оставьте охлаждаться.
Измельчите печенье в блендере до состояния мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Выложите в форму, утрамбуйте, сформируйте бортики и дно. Уберите в холодильник, пока готовите начинку.
В большой миске взбейте крем-сыр с растопленным белым шоколадом, сливками, сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Должна получиться пышная, нежная масса.
На основу из печенья выложите часть творожной массы, сформируйте «чашу». В центр положите ягодную начинку. Сверху закройте остатками творожной массы и разровняйте поверхность.
Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 3-4 часа, а еще лучше на ночь.
Перед подачей украсьте свежими ягодами, мятой или шоколадной стружкой.
Советы
Для более яркого вкуса попробуйте сочетать несколько видов ягод, например, малину, чернику и клубнику.
Если хотите сделать десерт менее сладким, замените белый шоколад на греческий йогурт или используйте стевию вместо сахарной пудры.
Перевернутый чизкейк — это десерт, который точно станет звездой вашего стола. Он легкий в приготовлении, эффектный на вид и невероятно вкусный. А главное, его можно адаптировать под собственные вкусы, экспериментировать с начинками и декором.