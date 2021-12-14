Перкельт по-венгерски: рецепт вкусного жаркого из свинины

Перкельт можно готовить как на открытом огне, так и на обычной кухне.
Венгерская кухня богата рецептами приготовления вкусных блюд из мяса, тушеного в густом соусе. Перкельт из свинины - одно из таких блюд.
Ингредиенты:
свинина (мякоть бедра или ребер) — 750 г
смалец или масло — 80г
лук — 100 г
молотый красный перец — 1 неполная столовая ложка
толченый тмин — половина чайной ложки
сладкий перец — 2 шт.
помидоры — 2 шт.
чеснок — 2 зуб
соль
Приготовление:
1. В 2-3-литровой кастрюле разогреваем жир или масло и тушим мелко нарезанный лук, но не зажариваем его сильно.
2. Снимаем кастрюлю с огня и добавляем туда красный перец.
3. Мясо нарезаем кубиками 2х2 см.
4. В тушеный лук добавляем 1-2 столовых ложки воды и кипятим, помешивая, пока не испарится вода.
5. Добавляем к луку мясо, обжариваем 4-5 минут, посыпаем тмином и добавляем мелко нарезанный чеснок, заливаем 50 г воды и под крышкой тушим до полуготовности.
6. Когда выкипит вода, снимаем крышку и жарим еще 3-4 минуты, солим.
7. К мясу добавляем очищенные и нарезанные перцы и помидоры, тушим до готовности, подливая время от времени воду.
8. Снимаем крышку, даем воде выкипеть. Жарим еще 3-4 минуты.
В общем процесс приготовления займет где-то полтора-два часа.
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