Перкельт по-венгерски: рецепт вкусного жаркого из свинины

Перкельт можно готовить как на открытом огне, так и на обычной кухне.

Венгерская кухня богата рецептами приготовления вкусных блюд из мяса, тушеного в густом соусе. Перкельт из свинины - одно из таких блюд.

Ингредиенты:

свинина (мякоть бедра или ребер) — 750 г

смалец или масло — 80г

лук — 100 г

молотый красный перец — 1 неполная столовая ложка

толченый тмин — половина чайной ложки

сладкий перец — 2 шт.

помидоры — 2 шт.

чеснок — 2 зуб

соль

Приготовление:

1. В 2-3-литровой кастрюле разогреваем жир или масло и тушим мелко нарезанный лук, но не зажариваем его сильно.

2. Снимаем кастрюлю с огня и добавляем туда красный перец.

3. Мясо нарезаем кубиками 2х2 см.

4. В тушеный лук добавляем 1-2 столовых ложки воды и кипятим, помешивая, пока не испарится вода.

5. Добавляем к луку мясо, обжариваем 4-5 минут, посыпаем тмином и добавляем мелко нарезанный чеснок, заливаем 50 г воды и под крышкой тушим до полуготовности.

6. Когда выкипит вода, снимаем крышку и жарим еще 3-4 минуты, солим.

7. К мясу добавляем очищенные и нарезанные перцы и помидоры, тушим до готовности, подливая время от времени воду.

8. Снимаем крышку, даем воде выкипеть. Жарим еще 3-4 минуты.

В общем процесс приготовления займет где-то полтора-два часа.

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