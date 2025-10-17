ТСН в социальных сетях

Рецепты
128
1 мин

Перловая каша с фаршем и овощами: рецепт сытного блюда на скорую руку

Перловая крупа не только вкусная, но еще и очень полезная. Обязательно заранее замочите ее в воде на 8-12 часов.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
159 ккал
Перловая каша с фаршем и овощами

Перловая каша с фаршем и овощами / © Credits

Блюдо получается сытным и питательным, а для того чтобы перловая каша получилась сочной, а не сухой, добавьте в нее обжаренный фарш и овощи.

Ингредиенты

крупа перловая
150 г
фарш свиной
200 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
помидор
1 шт.
чеснок
1 зубчик
томатная паста
1,5 ст. л.
вода
600 мл
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (петрушка, укроп)

  1. Перловую крупу залейте холодной водой и оставьте на 8-12 часов. Воду слейте, промойте. В кастрюлю налейте чистую воду, посолите, доведите до кипения, всыпьте крупу и варите на умеренном огне около 50 минут.

  2. Лук, морковь и чеснок очистите.

  3. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь кружочками, чеснок измельчите.

  4. Помидор нарежьте на небольшие кубики.

  5. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  6. На сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости, затем добавьте томатную пасту, свиной фарш, перемешайте и обжарьте 5 минут, затем добавьте помидор, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте, выложите перловую крупу, еще раз перемешайте и тушите, при закрытой крышке 20-25 минут.

  7. При подаче посыпьте зеленью.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

