Перловая каша с фаршем и овощами: рецепт сытного блюда на скорую руку
Перловая крупа не только вкусная, но еще и очень полезная. Обязательно заранее замочите ее в воде на 8-12 часов.
Блюдо получается сытным и питательным, а для того чтобы перловая каша получилась сочной, а не сухой, добавьте в нее обжаренный фарш и овощи.
Ингредиенты
- крупа перловая
- 150 г
- фарш свиной
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- помидор
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- томатная паста
- 1,5 ст. л.
- вода
- 600 мл
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
- зелень (петрушка, укроп)
-
Перловую крупу залейте холодной водой и оставьте на 8-12 часов. Воду слейте, промойте. В кастрюлю налейте чистую воду, посолите, доведите до кипения, всыпьте крупу и варите на умеренном огне около 50 минут.
Лук, морковь и чеснок очистите.
Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь кружочками, чеснок измельчите.
Помидор нарежьте на небольшие кубики.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
На сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости, затем добавьте томатную пасту, свиной фарш, перемешайте и обжарьте 5 минут, затем добавьте помидор, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте, выложите перловую крупу, еще раз перемешайте и тушите, при закрытой крышке 20-25 минут.
При подаче посыпьте зеленью.
Советы:
Фарш используйте любой.