Перловая каша с мясом, запеченная в горшочке: рецепт блюда с эффектной подачей

Перловую кашу с мясом можно приготовить порционно в маленьком горшочке или в одном большом казане. Оригинально будет смотреться подача сразу в горшочке.

Запеченная в духовке каша с мясом, луком и морковью будет сочной, нежной, но при этом рассыпчатой, а мясо станет буквально тающим во рту.

Ингредиенты

перловая крупа – 400 г

мясо свинины – 600 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

вода

куркума – 0,5 ч. л.

паприка сладкая – 1 ч. л.

чеснок сушеный – 0,5 ч. л.

перец черный молотый

лавровый лист

соль

растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление

Перловку промойте, залейте холодной водой, оставьте на 3-4 часа.

Мясо нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мясо до золотистого цвета, посолите. Морковь нарежьте брусочками, лук - мелкими кубиками, выложите овощи к мясу и слегка обжарьте. Добавьте томатную пасту, паприку, чеснок, перец, куркуму и протушите пару минут.

С перловки слейте воду, промойте и соедините с обжаренным мясом и овощами, перемешайте и разложите равномерно смесь по горшочкам.

Влейте в горшок воду, чтобы она была на два сантиметра выше уровня перловки. Сверху в каждый горшок положите лавровый лист, накройте крышкой и поставьте в разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут, когда жидкость закипит, уменьшите температуру до 170 градусов и запекайте еще 1 час. После чего оставьте горшки в выключенной духовке на 20 минут.

Советы

Перед подачей блюдо украсьте измельченной зеленью.

Вместо воды можно использовать бульон.

Перловую крупу можно замочить на ночь.

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