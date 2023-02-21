Перловая каша с мясом, запеченная в горшочке: рецепт блюда с эффектной подачей

Перловую кашу с мясом можно приготовить порционно в маленьком горшочке или в одном большом казане. Оригинально будет смотреться подача сразу в горшочке.
Запеченная в духовке каша с мясом, луком и морковью будет сочной, нежной, но при этом рассыпчатой, а мясо станет буквально тающим во рту.
Ингредиенты
- перловая крупа – 400 г
- мясо свинины – 600 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст. л.
- вода
- куркума – 0,5 ч. л.
- паприка сладкая – 1 ч. л.
- чеснок сушеный – 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- лавровый лист
- соль
- растительное масло – 3 ст. л.
Приготовление
Перловку промойте, залейте холодной водой, оставьте на 3-4 часа.
Мясо нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мясо до золотистого цвета, посолите. Морковь нарежьте брусочками, лук - мелкими кубиками, выложите овощи к мясу и слегка обжарьте. Добавьте томатную пасту, паприку, чеснок, перец, куркуму и протушите пару минут.
С перловки слейте воду, промойте и соедините с обжаренным мясом и овощами, перемешайте и разложите равномерно смесь по горшочкам.
Влейте в горшок воду, чтобы она была на два сантиметра выше уровня перловки. Сверху в каждый горшок положите лавровый лист, накройте крышкой и поставьте в разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут, когда жидкость закипит, уменьшите температуру до 170 градусов и запекайте еще 1 час. После чего оставьте горшки в выключенной духовке на 20 минут.
Советы
- Перед подачей блюдо украсьте измельченной зеленью.
- Вместо воды можно использовать бульон.
- Перловую крупу можно замочить на ночь.
Читайте также:
- Ленивые пельмени: быстрый рецепт
- Пирожки с сырной начинкой: рецепт идеальной закуски
- Мясорубка не понадобится: рецепт рубленых куриных котлет с сыром и помидорами