Персиковый тирамису: оригинальный рецепт итальянского десерта / © Credits

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В этом рецепте персиковый тирамису сочетает традиционную итальянскую кремовую нежность с хрустящим домашним безе, а как все приготовить в единую гармонию совершенного вкуса рассказали на странице Baked by Laora. Готовьтесь поразить гостей или порадовать себя сладким шедевром.

Домашнее безе

Ингредиенты

Яичный белок 5шт.

Сахар 140 г

Кукурузный крахмал 1 ст. л

Белый уксус 3 ст. л

Соль

Приготовление

В чистой сухой миске взбейте яичные белки с щепоткой соли на высокой скорости (примерно 1 мин) до пышной пены. Постепенно всыпайте сахар и взбивайте еще 4–5 мин до появления «твердых пиков». Смешайте уксус с крахмалом до состояния пасты и добавьте в белки. Еще раз хорошо перемешайте. Выложите массу в кондитерский мешок и сформуйте «пальчики» на противне с пергаментом — примерно 2 см в ширину и 8–10 см в длину. Между печеньем оставляйте промежутки. Посыпьте немного сахара сверху — для хрустящей корочки. Выпекайте при температуре 160°C в течение 15–18 мин, пока печенье не станет слегка золотистым. Оставьте остыть при комнатной температуре не накрывая — лучше на ночь. Так оно станет хрустящим, как традиционное бисквитное савоярди.

Совет: если вы не хотите готовить безе — используйте готовое печенье савоярди или мягкие бисквиты, смоченные в персиковом сиропе.

Персиковый крем тирамису

Ингредиенты

Густой персиковый джем 1 банка

Персики в сиропе 1 банка

Маскарпоне (или сливочный сыр) 700 г

Взбитые сливки 250 мл

Сахарная пудра 50 г

Ванильный экстракт 1 ст. л

Приготовление

В глубокой миске смешайте маскарпоне, сахарную пудру и ваниль. Взбейте венчиком или миксером до однородности (около 1 мин). В отдельном сосуде взбейте холодные сливки до мягких пиков. Осторожно вмешайте сливки в творожную массу — движениями сверху вниз, чтобы сохранить лёгкость крема.

Приготовление тирамису

На дно формы выложите первый слой безе или савоярди. Равномерно распределите половину персиковой пасты (или джема) по поверхности. Разместите несколько кусочков персиков для текстуры. Покройте все половиной крема из маскарпоне. Повторите слои: еще один ряд печенья, паста, персики, крем. Завершите десерт слоем крема. Для красоты выложите узор ложкой или шпателем. Украсьте сверху тонко нарезанными ломтиками персиков, листочками мяты или посыпьте измельченным безе.

Охлаждение

Поставьте десерт в холодильник как минимум на 8 часов, а лучше на ночь. Это позволит вкусам «подружиться», а в текстуре — стабилизироваться. Результат: нежный, кремово-фруктовый десерт, тающий во рту. А еще выглядит, будто его приготовили в элитной кондитерской.

Советы

Для более легкой версии используйте 10% сливки и сыр рикота.

Персиковую пасту можно заменить манговой, абрикосовой или малиновой.

Безе можно приготовить заранее — оно хранится до 5 дней в герметичном контейнере.

Персиковый тирамису — это не просто десерт, а кусочек лета на вашей тарелке. Нежный, ароматный, легкий и праздничный. Обязательно попробуйте и влюбитесь в каждый кусочек.

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