Перьяник с луком: рецепт закарпатского кукурузного пирога
Закарпатская кухня богата уникальными блюдами, которые сочетают простые ингредиенты и настоящую душевность. Одним из таких является перьяник — кукурузный пирог с зеленым луком и укропом, который издавна готовили в селах и подавали к квасному молоку или сметане.
Этот пирог получил свое название от «перья» — так в народе называли зеленый лук, который является основной ароматной начинкой блюда. Перьяник считают своеобразным кулинарным символом Закарпатья, ведь кукурузная крупа была здесь доступным и сытным продуктом, а зелень — всегда под рукой на огороде. Готовили его преимущественно в весенне-летний период, когда лук и укроп были свежими, однако и сегодня хозяйки не отказывают себе в удовольствии приготовить это блюдо в любое время года, а как все правильно сделать рассказали на странице mariiam_foodblog.
Ингредиенты
- Кукурузная крупа
- 250 г
- Пшеничная мука
- 150-200 г
- Яйца
- 3 шт.
- Теплое молоко
- 150 г
- Масло
- 75 г
- Сметана
- 100 г
- Зеленый лук
- 200 г
- Укроп
- 80 г
- Разрыхлитель
- 10 г
- Сахар
- 10 г
- Соль
- 20 г
- Сливочное масло
Приготовление
Кукурузную крупу залейте теплым молоком и оставьте на 30 мин, чтобы она набухла.
К крупе добавьте яйца, сметану, масло, разрыхлитель, сахар и соль. Тщательно перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку и замешайте тесто до консистенции густой сметаны.
Зеленый лук и укроп мелко нарежьте.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, вылейте половину теста, сверху выложите зелень, а затем залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом.
Поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 40-45 мин. Если верх слишком зарумянился, температуру уменьшите до 150°C и допекайте до готовности.
За 5 мин до завершения выпекания смажьте поверхность сливочным маслом, чтобы пирог стал особенно нежным.
Подача
Традиционно перьяник смаковали горячим с квасным молоком или домашней сметаной. Сегодня его можно подать и с йогуртом, айраном или же дополнить свежим салатом из овощей. Этот пирог прекрасно подходит как к семейному ужину, так и на праздничный стол.
Попробуйте приготовить перьяник по этому рецепту и в вашем доме сразу появится уют и запах настоящего домашнего тепла.