Перьяник с луком: рецепт закарпатского кукурузного пирога

Перьяник с луком tiktok.com_mariiam_foodblog

Этот пирог получил свое название от «перья» — так в народе называли зеленый лук, который является основной ароматной начинкой блюда. Перьяник считают своеобразным кулинарным символом Закарпатья, ведь кукурузная крупа была здесь доступным и сытным продуктом, а зелень — всегда под рукой на огороде. Готовили его преимущественно в весенне-летний период, когда лук и укроп были свежими, однако и сегодня хозяйки не отказывают себе в удовольствии приготовить это блюдо в любое время года, а как все правильно сделать рассказали на странице mariiam_foodblog.

Ингредиенты Кукурузная крупа 250 г Пшеничная мука 150-200 г Яйца 3 шт. Теплое молоко 150 г Масло 75 г Сметана 100 г Зеленый лук 200 г Укроп 80 г Разрыхлитель 10 г Сахар 10 г Соль 20 г Сливочное масло

Приготовление

Кукурузную крупу залейте теплым молоком и оставьте на 30 мин, чтобы она набухла. К крупе добавьте яйца, сметану, масло, разрыхлитель, сахар и соль. Тщательно перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку и замешайте тесто до консистенции густой сметаны. Зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, вылейте половину теста, сверху выложите зелень, а затем залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом. Поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 40-45 мин. Если верх слишком зарумянился, температуру уменьшите до 150°C и допекайте до готовности. За 5 мин до завершения выпекания смажьте поверхность сливочным маслом, чтобы пирог стал особенно нежным.

Подача

Традиционно перьяник смаковали горячим с квасным молоком или домашней сметаной. Сегодня его можно подать и с йогуртом, айраном или же дополнить свежим салатом из овощей. Этот пирог прекрасно подходит как к семейному ужину, так и на праздничный стол.

Попробуйте приготовить перьяник по этому рецепту и в вашем доме сразу появится уют и запах настоящего домашнего тепла.