Рецепты
77
2 мин

Перьяник с луком: рецепт закарпатского кукурузного пирога

Закарпатская кухня богата уникальными блюдами, которые сочетают простые ингредиенты и настоящую душевность. Одним из таких является перьяник — кукурузный пирог с зеленым луком и укропом, который издавна готовили в селах и подавали к квасному молоку или сметане.

Станислава Бондаренко
1 час. 30 мин.
160 ккал
Перьяник с луком tiktok.com_mariiam_foodblog

Этот пирог получил свое название от «перья» — так в народе называли зеленый лук, который является основной ароматной начинкой блюда. Перьяник считают своеобразным кулинарным символом Закарпатья, ведь кукурузная крупа была здесь доступным и сытным продуктом, а зелень — всегда под рукой на огороде. Готовили его преимущественно в весенне-летний период, когда лук и укроп были свежими, однако и сегодня хозяйки не отказывают себе в удовольствии приготовить это блюдо в любое время года, а как все правильно сделать рассказали на странице mariiam_foodblog.

Ингредиенты

Кукурузная крупа
250 г
Пшеничная мука
150-200 г
Яйца
3 шт.
Теплое молоко
150 г
Масло
75 г
Сметана
100 г
Зеленый лук
200 г
Укроп
80 г
Разрыхлитель
10 г
Сахар
10 г
Соль
20 г
Сливочное масло

Приготовление

  1. Кукурузную крупу залейте теплым молоком и оставьте на 30 мин, чтобы она набухла.

  2. К крупе добавьте яйца, сметану, масло, разрыхлитель, сахар и соль. Тщательно перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку и замешайте тесто до консистенции густой сметаны.

  3. Зеленый лук и укроп мелко нарежьте.

  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, вылейте половину теста, сверху выложите зелень, а затем залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом.

  5. Поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 40-45 мин. Если верх слишком зарумянился, температуру уменьшите до 150°C и допекайте до готовности.

  6. За 5 мин до завершения выпекания смажьте поверхность сливочным маслом, чтобы пирог стал особенно нежным.

Подача

Традиционно перьяник смаковали горячим с квасным молоком или домашней сметаной. Сегодня его можно подать и с йогуртом, айраном или же дополнить свежим салатом из овощей. Этот пирог прекрасно подходит как к семейному ужину, так и на праздничный стол.

Попробуйте приготовить перьяник по этому рецепту и в вашем доме сразу появится уют и запах настоящего домашнего тепла.

77
