Песочное кольцо с арахисом: рецепт вкусной выпечки

Из песочного теста готовят различные виды печенья, а также используют как основу для приготовления фруктовых пирогов и кишей. Работать с ним довольно легко.

Одним из самых известных десертов из песочного теста стало кольцо с арахисом. Особый привкус "земляного" ореха дополняет нежную рассыпчатую лепешку, которая подходит хоть к чаю, хоть к кофе или молоком.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 желток

400 г муки

200 г сливочного масла 72%

130 г арахиса

100 г сахара

1 ч. л ванильного сахара

1/2 ч. л разрыхлителя

щепотка соли

Время приготовления: 2 часа

Пошаговый рецепт:

1. Для приготовления песочного кольца арахис стоит заранее подсушить в духовке или поджарить на сковороде.

2. Размягченное сливочное масло перетираем с сахарным песком и ванильным сахаром с помощью миксера. Когда масса посветлеет, вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем.

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3. В массу просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем соль. С помощью лопатки перемешиваем все ингредиенты, продолжаем замешивать руками и формируем шар. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на один час.

4. Раскатываем тесто скалкой в пласт толщиной около 7 мм. Вырезаем круг диаметром 10 см, а внутри делаем отверстие меньшего диаметра, чтобы получилось кольцо.

5. Кольцо из теста сверху смазываем яичным желтком и укладываем липкой стороной в емкость с рубленым арахисом. Немного прижимаем, чтобы он прилип к печенью.

6. Готовые песочные кольца выкладываем на противень и выпекаем 15 минут при температуре 190°C. Ориентируйтесь на цвет печенья. Желток должен запечься и потемнеть, в то время как арахис приобретет золотистый цвет.

Приятного тебе аппетита!

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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