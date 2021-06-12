Песочное кольцо с арахисом: рецепт вкусной выпечки

Из песочного теста готовят различные виды печенья, а также используют как основу для приготовления фруктовых пирогов и кишей. Работать с ним довольно легко.
Одним из самых известных десертов из песочного теста стало кольцо с арахисом. Особый привкус "земляного" ореха дополняет нежную рассыпчатую лепешку, которая подходит хоть к чаю, хоть к кофе или молоком.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 желток
- 400 г муки
- 200 г сливочного масла 72%
- 130 г арахиса
- 100 г сахара
- 1 ч. л ванильного сахара
- 1/2 ч. л разрыхлителя
- щепотка соли
Время приготовления: 2 часа
Пошаговый рецепт:
1. Для приготовления песочного кольца арахис стоит заранее подсушить в духовке или поджарить на сковороде.
2. Размягченное сливочное масло перетираем с сахарным песком и ванильным сахаром с помощью миксера. Когда масса посветлеет, вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем.
3. В массу просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем соль. С помощью лопатки перемешиваем все ингредиенты, продолжаем замешивать руками и формируем шар. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на один час.
4. Раскатываем тесто скалкой в пласт толщиной около 7 мм. Вырезаем круг диаметром 10 см, а внутри делаем отверстие меньшего диаметра, чтобы получилось кольцо.
5. Кольцо из теста сверху смазываем яичным желтком и укладываем липкой стороной в емкость с рубленым арахисом. Немного прижимаем, чтобы он прилип к печенью.
6. Готовые песочные кольца выкладываем на противень и выпекаем 15 минут при температуре 190°C. Ориентируйтесь на цвет печенья. Желток должен запечься и потемнеть, в то время как арахис приобретет золотистый цвет.
Приятного тебе аппетита!
Видеоверсия рецепта:
Приятного тебе аппетита!
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