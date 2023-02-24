Песочное печенье на майонезе: рецепт выпечки, которая тает во рту

Для вкусного, простого и тающего во рту печенья обязательно используйте майонез с высоким процентом жирности. Такая выпечка получается нежной и рассыпчатой.

Это печенье может быть любой формы и размера - делайте его таким, как вам нравится.

Ингредиенты

сливочное масло – 100 г

сахар – 60 г

желток – 1 шт.

майонез – 2 ст. л.

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванильный сахар

соль – щепотка

Приготовление

Масло комнатной температуры разотрите с сахаром и солью. Добавьте ванильный сахар, желток, майонез и просеянную муку с разрыхлителем.

Замесите мягкое тесто, заверните его в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста раскатайте жгут и разрежьте на кусочки одинакового размера. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите печенье. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут до румяности.

Советы

Вместо ванильного сахара в тесто можно добавить лимонную цедру.

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