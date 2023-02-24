Песочное печенье на майонезе: рецепт выпечки, которая тает во рту

Для вкусного, простого и тающего во рту печенья обязательно используйте майонез с высоким процентом жирности. Такая выпечка получается нежной и рассыпчатой.
Это печенье может быть любой формы и размера - делайте его таким, как вам нравится.
Ингредиенты
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 60 г
- желток – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ванильный сахар
- соль – щепотка
Приготовление
Масло комнатной температуры разотрите с сахаром и солью. Добавьте ванильный сахар, желток, майонез и просеянную муку с разрыхлителем.
Замесите мягкое тесто, заверните его в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста раскатайте жгут и разрежьте на кусочки одинакового размера. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите печенье. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут до румяности.
Советы
Вместо ванильного сахара в тесто можно добавить лимонную цедру.
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