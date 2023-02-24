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Песочное печенье на майонезе: рецепт выпечки, которая тает во рту

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1256
Время на прочтение
1 мин
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Песочное печенье на майонезе: рецепт выпечки, которая тает во рту

Фото: Credits

Для вкусного, простого и тающего во рту печенья обязательно используйте майонез с высоким процентом жирности. Такая выпечка получается нежной и  рассыпчатой.

Это печенье может быть любой формы и размера - делайте его таким, как вам нравится.

Ингредиенты

  • сливочное масло – 100 г
  • сахар – 60 г
  • желток – 1 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • ванильный сахар
  • соль – щепотка

Приготовление

Масло комнатной температуры разотрите с сахаром и солью. Добавьте ванильный сахар, желток, майонез и просеянную муку с разрыхлителем.

Замесите мягкое тесто, заверните его в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста раскатайте жгут и разрежьте на кусочки одинакового размера. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите печенье. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут до румяности.

Советы

Вместо ванильного сахара в тесто можно добавить лимонную цедру.

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Дата публикации
Просмотры
1256
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