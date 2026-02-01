ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

Песочное печенье на смальце: рецепт выпечки, которая быстро готовится и долго хранится

Особенность приготовления песочного печенья в том, что готовится оно на смальце (свином жире). Смалец делает вкус печенья очень нежным, выпечка получается рассыпчатой и просто тает во рту.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
503 ккал
Песочное печенье на смальце

Песочное печенье на смальце / © Credits

Такое печенье очень быстро готовится и долго хранится.

Ингредиенты

мука пшеничная
500 г
яйца куриные
1 шт.
смалец
5 ст. л.
сахар
3 ст. л.
разрыхлитель
1,5 ст. л.
соль
щепотка
сахарная пудра

  1. Растопите смалец и дайте немного остыть.

  2. Яйцо с сахаром взбейте в пышную пену, добавьте смалец, соль, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, сначала размешайте ложкой, а затем вымесите тесто руками.

  3. Соберите в шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  4. Тесто раскатайте, вырежьте фигурки с помощью формочек или стакана и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • По желанию добавьте ванильный сахар.

Дата публикации
Количество просмотров
143
