- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Песочное печенье на смальце: рецепт выпечки, которая быстро готовится и долго хранится
Особенность приготовления песочного печенья в том, что готовится оно на смальце (свином жире). Смалец делает вкус печенья очень нежным, выпечка получается рассыпчатой и просто тает во рту.
Такое печенье очень быстро готовится и долго хранится.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 500 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- смалец
- 5 ст. л.
- сахар
- 3 ст. л.
- разрыхлитель
- 1,5 ст. л.
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
-
Растопите смалец и дайте немного остыть.
Яйцо с сахаром взбейте в пышную пену, добавьте смалец, соль, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, сначала размешайте ложкой, а затем вымесите тесто руками.
Соберите в шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Тесто раскатайте, вырежьте фигурки с помощью формочек или стакана и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
По желанию добавьте ванильный сахар.