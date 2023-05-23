Песочное печенье на сметане: любимый рецепт

Песочное печенье обожают и взрослые и дети.
Выпечка из теста на сметане получается мягкой. Более того на второй, третий день она не теряет свои вкусовые качества, не черствеет, а становятся рассыпчатой.
Ингредиенты
- мука – 300 гр;
- масло сливочное (замороженное) – 150 гр
- сметана 20% - 150 гр;
- сахар – 30 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- ванильный сахар – пакетик.
Приготовление
В просеянную муку добавьте сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и перемешайте. Натрите на терке замороженное масло, перемешивая в муке. Добавьте сметану. Замесите быстро тесто в ком, положите в кулек и отправьте в холодильник на 20 минут.
На присыпанную мукой рабочую поверхность выложите тесто, присыпьте сверху мукой и раскатайте тесто в пласт 6-8 мм. Формочкой вырежьте печенье. Обрезки теста соберите, снова раскатайте и вырежьте печенье, таким образом поступите со всем тестом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 15 минут до золотистого цвета. Когда печенье остынет, посыпьте сахарной пудрой.
Советы
- Такое тесто можно приготовить заранее.
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