Песочное печенье на сметане: любимый рецепт

Выпечка из теста на сметане получается мягкой. Более того на второй, третий день она не теряет свои вкусовые качества, не черствеет, а становятся рассыпчатой.

Ингредиенты

мука – 300 гр;

масло сливочное (замороженное) – 150 гр

сметана 20% - 150 гр;

сахар – 30 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

ванильный сахар – пакетик.

Приготовление

В просеянную муку добавьте сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и перемешайте. Натрите на терке замороженное масло, перемешивая в муке. Добавьте сметану. Замесите быстро тесто в ком, положите в кулек и отправьте в холодильник на 20 минут.

На присыпанную мукой рабочую поверхность выложите тесто, присыпьте сверху мукой и раскатайте тесто в пласт 6-8 мм. Формочкой вырежьте печенье. Обрезки теста соберите, снова раскатайте и вырежьте печенье, таким образом поступите со всем тестом.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 15 минут до золотистого цвета. Когда печенье остынет, посыпьте сахарной пудрой.

Советы

Такое тесто можно приготовить заранее.

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