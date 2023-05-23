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Песочное печенье на сметане: любимый рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
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Песочное печенье на сметане: любимый рецепт

Рецепт песочного печенья на сметане / Фото: Credits

Песочное печенье обожают и взрослые и дети.

Выпечка из теста на сметане получается мягкой. Более того на второй, третий день она не теряет свои вкусовые качества, не черствеет, а становятся рассыпчатой.

Ингредиенты

  • мука – 300 гр;
  • масло сливочное (замороженное) – 150 гр
  • сметана 20% - 150 гр;
  • сахар – 30 гр;
  • разрыхлитель – 10 гр;
  • ванильный сахар – пакетик.

Приготовление

В просеянную муку добавьте сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и перемешайте. Натрите на терке замороженное масло, перемешивая в муке. Добавьте сметану. Замесите быстро тесто в ком, положите в кулек и отправьте в холодильник на 20 минут.

На присыпанную мукой рабочую поверхность выложите тесто, присыпьте сверху мукой и  раскатайте тесто в пласт 6-8 мм. Формочкой вырежьте печенье. Обрезки теста соберите, снова раскатайте и вырежьте печенье, таким образом поступите со всем тестом.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 15 минут до золотистого цвета. Когда печенье остынет, посыпьте сахарной пудрой.

Советы

  • Такое тесто можно приготовить заранее.

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Дата публикации
Просмотры
364
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