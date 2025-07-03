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Песочное печенье с кардамоном: рецепт простой и вкусной выпечки
Очень вкусное и простое в приготовлении печенье наполнит ваш дом пряным ароматом кардамона.
Кардамон, является главным ингредиентом печенья, он обладает пикантным вкусом, а выпечка получается нежной и рассыпчатой.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 2 стакана
- масло сливочное
- 100 г
- сахар
- 200 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- яичный желток
- 1 шт.
- кардамон молотый
- 1, 5 ч. л.
- разрыхлитель
- 0,5 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
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Мягкое сливочное масло с сахаром взбейте миксером в пышную массу. Добавьте яйцо, желток, ванильный сахар и взбейте еще на небольшой скорости до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, кардамон, соль, перемешайте тесто лопаткой, затем накройте полотенцем и оставьте на 10 минут.
Выложите тесто на лист пергамента, накройте вторым листом, раскатайте тесто до толщины 3-4 миллиметра и любой формочкой вырежьте из теста заготовки для печенья. Аккуратно выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 8-10 минут. Выньте из духовки, дайте немного остыть, выложите на решетку и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Печенье нужно доставать из духовки пока оно еще немного мягкое, не передержите его в духовке, иначе остывшее печенье будет жестким.