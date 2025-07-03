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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
389
Время на прочтение
1 мин

Песочное печенье с кардамоном: рецепт простой и вкусной выпечки

Очень вкусное и простое в приготовлении печенье наполнит ваш дом пряным ароматом кардамона.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
371 ккал
Песочное печенье с кардамоном

Песочное печенье с кардамоном / © Credits

Кардамон, является главным ингредиентом печенья, он обладает пикантным вкусом, а выпечка получается нежной и рассыпчатой.

Ингредиенты

мука пшеничная
2 стакана
масло сливочное
100 г
сахар
200 г
яйца куриные
1 шт.
яичный желток
1 шт.
кардамон молотый
1, 5 ч. л.
разрыхлитель
0,5 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
сахарная пудра

  1. Мягкое сливочное масло с сахаром взбейте миксером в пышную массу. Добавьте яйцо, желток, ванильный сахар и взбейте еще на небольшой скорости до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, кардамон, соль, перемешайте тесто лопаткой, затем накройте полотенцем и оставьте на 10 минут.

  2. Выложите тесто на лист пергамента, накройте вторым листом, раскатайте тесто до толщины 3-4 миллиметра и любой формочкой вырежьте из теста заготовки для печенья. Аккуратно выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 8-10 минут. Выньте из духовки, дайте немного остыть, выложите на решетку и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Печенье нужно доставать из духовки пока оно еще немного мягкое, не передержите его в духовке, иначе остывшее печенье будет жестким.

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Дата публикации
Количество просмотров
389
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