Песочный пирог с творожной начинкой: рецепт вкусной выпечки
Если вы любите выпечку с творогом, то этот пирог обязательно вам понравится.
Основа пирога — песочное тесто с творожной начинкой, а чтобы начинка была нежной, перебейте творог в блендере или перетрите его через сито.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 270 гр;
сливочное масло (замороженное) — 200 гр;
сахар — 3 ст л;
разрыхлитель — 1 ч л;
соль.
Для начинки:
творог — 400 гр;
яйцо — 1 шт;
сметана — 4 ст л;
сахар — 3 ст л.
Приготовление:
В миску всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар, перемешайте. Сливочное масло (с морозилки) натрите прямо в миску с мукой, периодически окунайте его в муку, чтобы масло не растаяло, и перетрите руками до состояния однородной крошки.
Для начинки: в чашу блендера выложите творог, сметану, сахар, яйцо и пробейте блендером до однородной массы.
Форму смажьте сливочным маслом, выложите в нее половину масляной крошки и слегка прижмите ее руками, затем слой начинки, аккуратно разровняйте ее по всей поверхности, и сверху начинки посыпьте оставшейся масляной крошкой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. Дайте остыть, выньте из формы и нарежьте на порционные кусочки
Советы:
Творог используйте не менее 5%.
Сметану — любой жирности.