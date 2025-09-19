ТСН в социальных сетях

Рецепты
196
1 мин

Песочный пирог с творожной начинкой: рецепт вкусной выпечки

Если вы любите выпечку с творогом, то этот пирог обязательно вам понравится.

Екатерина Труш
Песочный пирог с творогом

Песочный пирог с творогом / © Associated Press

Основа пирога — песочное тесто с творожной начинкой, а чтобы начинка была нежной, перебейте творог в блендере или перетрите его через сито.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 270 гр;

  • сливочное масло (замороженное) — 200 гр;

  • сахар — 3 ст л;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • соль.

Для начинки:

  • творог — 400 гр;

  • яйцо — 1 шт;

  • сметана — 4 ст л;

  • сахар — 3 ст л.

Приготовление:

  1. В миску всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар, перемешайте. Сливочное масло (с морозилки) натрите прямо в миску с мукой, периодически окунайте его в муку, чтобы масло не растаяло, и перетрите руками до состояния однородной крошки.

  2. Для начинки: в чашу блендера выложите творог, сметану, сахар, яйцо и пробейте блендером до однородной массы.

  3. Форму смажьте сливочным маслом, выложите в нее половину масляной крошки и слегка прижмите ее руками, затем слой начинки, аккуратно разровняйте ее по всей поверхности, и сверху начинки посыпьте оставшейся масляной крошкой.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. Дайте остыть, выньте из формы и нарежьте на порционные кусочки

Советы:

  • Творог используйте не менее 5%.

  • Сметану — любой жирности.

Следующая публикация

