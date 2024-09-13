Песто-хлеб с курицей: рецепт итальянского закрытого бутерброда

Приготовьте этот вкусный хлеб с прекрасным сочетанием вкусов и текстур, который станет хорошим перекусом, если вы проголодались.
На страничке Kookmutsjes показали, как приготовить вкусный итальянский закрытый бутерброд с интересной начинкой.
Ингредиенты
- Мука
- 500 г
- Пармезан
- 40 г
- Оливковое масло
- 40 мл
- Быстрорастворимые дрожжи (сухие)
- 10 г
- Мед
- 12 г
- Соль
- ⅓ ч. л
- Вода (теплая)
- 280 мл
- Песто (свежий)
- 100 г
- Твердый сыр
- 75 г
- Куриная грудка
- 550 г
- Соль
- ⅔ ч. л
- Сухой лук (молотая приправа)
- 1 ч. л
- Сухой чеснок (молотая приправа)
- 1 ч. л
- Сухой болгарский перец (молотая приправа)
- 1 ч. л
- Каенский перец
- ½ ч. л
- Сушеная петрушка
- 1,5 г
- Оливковое масло
- 25 мл
- Моцарелла
- Твердый сыр
- Помидор
Приготовление:
- Добавьте муку, пармезан, оливковое масло, дрожжи, мед, соль и теплую воду в большую миску;
- Перемешайте все и вымешивайте тесто 10-12 минут;
- Накройте его и дайте подняться в теплом месте, оставив на час или пока оно не увеличится вдвое;
- Курицу помойте и нарежьте ломтиками. Положите в большую миску, добавьте соль, приправу лука, чеснока, болгарского перца, каенского перца, сушеную петрушку и оливковое масло. Перемешайте все и оставьте в миске, накрыв крышкой и поставив в холодильник;
- Разделите тесто на 6 одинаковых частей и сформуйте из них шарики;
- Возьмите один шарик теста и раскатайте его, затем сложите пополам;
- Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом. Уложите сверху теста слой зеленого песто и тертого сыра. Дайте ему подняться оставив где-то на 30 минут или пока оно не увеличится вдвое;
- Разогрейте духовку до 200℃ и выпекайте хлеб 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета;
- Выложите курицу на противень, застеленный пергаментом, поставьте в разогретую до 200℃ духовку и запекайте 15 минут;
- Осторожно извлеките курицу из духовки. Нанесите на нее зеленое песто, а сверху положите тертый сыр, моцареллу и ломтики помидоров;
- Снова поместите курицу в разогретую духовку до 200℃ и запекайте еще 10 минут;
- Откройте хлеб из песто и наполните его соусом, свежими овощами, жареным красным перцем, моцареллой и смесью с курицей и песто.
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Вы можете выбрать другую начинку для этого хлеба по своему вкусу.
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