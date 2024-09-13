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Песто-хлеб с курицей: рецепт итальянского закрытого бутерброда

Песто-хлеб с курицей: рецепт итальянского закрытого бутерброда

Песто хлеб с курицей / Фото: Credits

Приготовьте этот вкусный хлеб с прекрасным сочетанием вкусов и текстур, который станет хорошим перекусом, если вы проголодались.

На страничке Kookmutsjes показали, как приготовить вкусный итальянский закрытый бутерброд с интересной начинкой.

Ингредиенты

Мука
500 г
Пармезан
40 г
Оливковое масло
40 мл
Быстрорастворимые дрожжи (сухие)
10 г
Мед
12 г
Соль
⅓ ч. л
Вода (теплая)
280 мл
Песто (свежий)
100 г
Твердый сыр
75 г
Куриная грудка
550 г
Соль
⅔ ч. л
Сухой лук (молотая приправа)
1 ч. л
Сухой чеснок (молотая приправа)
1 ч. л
Сухой болгарский перец (молотая приправа)
1 ч. л
Каенский перец
½ ч. л
Сушеная петрушка
1,5 г
Оливковое масло
25 мл
Моцарелла
Твердый сыр
Помидор

Приготовление:

  • Добавьте муку, пармезан, оливковое масло, дрожжи, мед, соль и теплую воду в большую миску;
  • Перемешайте все и вымешивайте тесто 10-12 минут;
  • Накройте его и дайте подняться в теплом месте, оставив на час или пока оно не увеличится вдвое;
  • Курицу помойте и нарежьте ломтиками. Положите в большую миску, добавьте соль, приправу лука, чеснока, болгарского перца, каенского перца, сушеную петрушку и оливковое масло. Перемешайте все и оставьте в миске, накрыв крышкой и поставив в холодильник;
  • Разделите тесто на 6 одинаковых частей и сформуйте из них шарики;
  • Возьмите один шарик теста и раскатайте его, затем сложите пополам;
  • Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом. Уложите сверху теста слой зеленого песто и тертого сыра. Дайте ему подняться оставив где-то на 30 минут или пока оно не увеличится вдвое;
  • Разогрейте духовку до 200℃ и выпекайте хлеб 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета;
  • Выложите курицу на противень, застеленный пергаментом, поставьте в разогретую до 200℃ духовку и запекайте 15 минут;
  • Осторожно извлеките курицу из духовки. Нанесите на нее зеленое песто, а сверху положите тертый сыр, моцареллу и ломтики помидоров;
  • Снова поместите курицу в разогретую духовку до 200℃ и запекайте еще 10 минут;
  • Откройте хлеб из песто и наполните его соусом, свежими овощами, жареным красным перцем, моцареллой и смесью с курицей и песто.
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Вы можете выбрать другую начинку для этого хлеба по своему вкусу.

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