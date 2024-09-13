Песто-хлеб с курицей: рецепт итальянского закрытого бутерброда

Приготовьте этот вкусный хлеб с прекрасным сочетанием вкусов и текстур, который станет хорошим перекусом, если вы проголодались.

На страничке Kookmutsjes показали, как приготовить вкусный итальянский закрытый бутерброд с интересной начинкой.

Ингредиенты Мука 500 г Пармезан 40 г Оливковое масло 40 мл Быстрорастворимые дрожжи (сухие) 10 г Мед 12 г Соль ⅓ ч. л Вода (теплая) 280 мл Песто (свежий) 100 г Твердый сыр 75 г Куриная грудка 550 г Соль ⅔ ч. л Сухой лук (молотая приправа) 1 ч. л Сухой чеснок (молотая приправа) 1 ч. л Сухой болгарский перец (молотая приправа) 1 ч. л Каенский перец ½ ч. л Сушеная петрушка 1,5 г Оливковое масло 25 мл Моцарелла Твердый сыр Помидор

Приготовление:

Добавьте муку, пармезан, оливковое масло, дрожжи, мед, соль и теплую воду в большую миску;

Перемешайте все и вымешивайте тесто 10-12 минут;

Накройте его и дайте подняться в теплом месте, оставив на час или пока оно не увеличится вдвое;

Курицу помойте и нарежьте ломтиками. Положите в большую миску, добавьте соль, приправу лука, чеснока, болгарского перца, каенского перца, сушеную петрушку и оливковое масло. Перемешайте все и оставьте в миске, накрыв крышкой и поставив в холодильник;

Разделите тесто на 6 одинаковых частей и сформуйте из них шарики;

Возьмите один шарик теста и раскатайте его, затем сложите пополам;

Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом. Уложите сверху теста слой зеленого песто и тертого сыра. Дайте ему подняться оставив где-то на 30 минут или пока оно не увеличится вдвое;

Разогрейте духовку до 200℃ и выпекайте хлеб 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета;

Выложите курицу на противень, застеленный пергаментом, поставьте в разогретую до 200℃ духовку и запекайте 15 минут;

Осторожно извлеките курицу из духовки. Нанесите на нее зеленое песто, а сверху положите тертый сыр, моцареллу и ломтики помидоров;

Снова поместите курицу в разогретую духовку до 200℃ и запекайте еще 10 минут;

Откройте хлеб из песто и наполните его соусом, свежими овощами, жареным красным перцем, моцареллой и смесью с курицей и песто.

Вы можете выбрать другую начинку для этого хлеба по своему вкусу.

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