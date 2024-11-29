Песто-венок из теста фило: рецепт вкусной выпечки

Если вы ищете рецепт, сочетающий в себе простоту приготовления и невероятный вкус, обратите внимание на песто-венок из теста фило. Эта вкусная выпечка с ароматным песто, сочными помидорами и нежной фетой станет идеальным дополнением к вашему столу.
На странице bluezone.recipes поделились рецептом, который легко повторить дома, а результат непременно удивит ваших гостей.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 1 письмо
- Песто
- 1/4 стакана
- Фета
- 200 г
- Помидор
- 2 шт.
- Чеснок
- 1 зубчик
- Яйцо
- 1 шт.
- Семена кунжута
- Мед
Приготовление
- Разогрейте духовой шкаф до 190°C.
- Нарежьте помидоры вместе с чесноком, приправьте солью и перцем. Оставьте на 5 минут, чтобы овощи пустили сок, а затем слейте его.
- Раскатайте слоеное тесто. Равномерно распределите песто по поверхности, а сверху рассыпьте фету и подготовленные помидоры.
- Сверните тесто в рулет. Затем проделайте диагональные надрезы на рулете, прорезая только две трети толщины теста.
- Сформируйте рулет в форму круга, аккуратно соединяя концы, придав рулету вид веночка.
- Смажьте венок яйцом, щедро посыпьте кунжутом. Перенесите венок на форму для выпечания.
- Выпекайте песто-венок в духовке в течение 45-50 минут, пока он не приобретет золотистый цвет.
- Как только вы достанете выпечку из духовки, сбрызните ее капелькой меда для нежной сладковатой нотки, которая идеально дополнит вкус.
Песто-венок из теста фило – это вкусное блюдо и настоящее украшение стола. Его удобно готовить для вечеринок, семейных обедов или просто для уютного вечера дома. Нежная текстура теста, насыщенный вкус песто и феты в сочетании со свежими помидорами создают гармонию вкусов, от которой невозможно отказаться.
Приятного аппетита!
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