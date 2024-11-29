Песто-венок из теста фило: рецепт вкусной выпечки

Если вы ищете рецепт, сочетающий в себе простоту приготовления и невероятный вкус, обратите внимание на песто-венок из теста фило. Эта вкусная выпечка с ароматным песто, сочными помидорами и нежной фетой станет идеальным дополнением к вашему столу.

На странице bluezone.recipes поделились рецептом, который легко повторить дома, а результат непременно удивит ваших гостей.

Ингредиенты Слоеное тесто 1 письмо Песто 1/4 стакана Фета 200 г Помидор 2 шт. Чеснок 1 зубчик Яйцо 1 шт. Семена кунжута Мед

Приготовление

Разогрейте духовой шкаф до 190°C. Нарежьте помидоры вместе с чесноком, приправьте солью и перцем. Оставьте на 5 минут, чтобы овощи пустили сок, а затем слейте его. Раскатайте слоеное тесто. Равномерно распределите песто по поверхности, а сверху рассыпьте фету и подготовленные помидоры. Сверните тесто в рулет. Затем проделайте диагональные надрезы на рулете, прорезая только две трети толщины теста. Сформируйте рулет в форму круга, аккуратно соединяя концы, придав рулету вид веночка. Смажьте венок яйцом, щедро посыпьте кунжутом. Перенесите венок на форму для выпечания. Выпекайте песто-венок в духовке в течение 45-50 минут, пока он не приобретет золотистый цвет. Как только вы достанете выпечку из духовки, сбрызните ее капелькой меда для нежной сладковатой нотки, которая идеально дополнит вкус.

Песто-венок из теста фило – это вкусное блюдо и настоящее украшение стола. Его удобно готовить для вечеринок, семейных обедов или просто для уютного вечера дома. Нежная текстура теста, насыщенный вкус песто и феты в сочетании со свежими помидорами создают гармонию вкусов, от которой невозможно отказаться.

Приятного аппетита!

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