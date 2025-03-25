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Пицца, как из буфета нулевых: вкусный рецепт из прошлого

Пицца, как из буфета нулевых: вкусный рецепт из прошлого

Пицца, как из буфета нулевых / Фото: Credits

Вспомните те времена, когда походы в школьный буфет или университетскую столовую были не просто необходимостью, а настоящим гастрономическим ритуалом. Горячая ароматная пицца с мягким тестом, щедрой порцией сыра и любимыми начинками — вкус, знакомый с детства.

Этот рецепт поможет повторить те же ощущения и перенесет вас в беззаботные годы. На странице yuliia.senych рассказали, как приготовить пиццу, как в буфете.

Ингредиенты

Для теста:

  • Теплая вода 250 мл
  • Мука 500 г
  • Сухие дрожжи 5 г
  • Сахар 1,5 ст. л
  • Соль 1 ч. л
  • Масло 30 г

Для начинки:

  • Куриное филе 500 г
  • Консервированные ананасы 200 г
  • Твердый творог 400 г
  • Томатный соус или кетчуп 200 г
  • Майонез 50 г

Приготовление

  1. В чуть теплую воду добавьте сахар, соль и дрожжи. просейте муку, влейте растительное масло и замесите мягкое, эластичное тесто.
  2. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.
  3. Отварное куриное филе нарежьте кубиками, ананасы измельчите. Твердый сыр натрите на большой терке.
  4. Подошедшее тесто делим на 2 части и раскатайте в форме прямоугольников. Проделайте проколы по всему периметру вилкой и выложите на пергамент.
  5. Заготовку поставьте в разогретую до 200°C духовку на 15 мин. Это сделает основу более хрустящей.
  6. Готовую основу равномерно смажьте томатным соусом, сверху уложите кусочки курицы, щедро полейте майонезом и посыпаем тертым сыром. Выложите ананасы.
  7. Снова поставьте пиццу в духовку еще на 15-20 мин, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.
  8. Достаньте готовую пиццу, дайте ей немного остыть, нашинкуйте и подавайте на стол.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить к тесту чайную ложку сушеных итальянских трав.
  • Используйте хорошо плавящийся сыр.
  • Если хотите хрустящую корочку, перед выпеканием смажьте края теста оливковым маслом.

Этот рецепт позволяет не только приготовить вкусную домашнюю пиццу, но и вернуться в атмосферу старых добрых времен. Наслаждайтесь вкусом детства и делитесь теплыми воспоминаниями за общим столом.

Мы также писали, как приготовить идеальное тесто для пиццы.

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