Пицца, как из буфета нулевых: вкусный рецепт из прошлого

Вспомните те времена, когда походы в школьный буфет или университетскую столовую были не просто необходимостью, а настоящим гастрономическим ритуалом. Горячая ароматная пицца с мягким тестом, щедрой порцией сыра и любимыми начинками — вкус, знакомый с детства.
Этот рецепт поможет повторить те же ощущения и перенесет вас в беззаботные годы. На странице yuliia.senych рассказали, как приготовить пиццу, как в буфете.
Ингредиенты
Для теста:
- Теплая вода 250 мл
- Мука 500 г
- Сухие дрожжи 5 г
- Сахар 1,5 ст. л
- Соль 1 ч. л
- Масло 30 г
Для начинки:
- Куриное филе 500 г
- Консервированные ананасы 200 г
- Твердый творог 400 г
- Томатный соус или кетчуп 200 г
- Майонез 50 г
Приготовление
- В чуть теплую воду добавьте сахар, соль и дрожжи. просейте муку, влейте растительное масло и замесите мягкое, эластичное тесто.
- Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.
- Отварное куриное филе нарежьте кубиками, ананасы измельчите. Твердый сыр натрите на большой терке.
- Подошедшее тесто делим на 2 части и раскатайте в форме прямоугольников. Проделайте проколы по всему периметру вилкой и выложите на пергамент.
- Заготовку поставьте в разогретую до 200°C духовку на 15 мин. Это сделает основу более хрустящей.
- Готовую основу равномерно смажьте томатным соусом, сверху уложите кусочки курицы, щедро полейте майонезом и посыпаем тертым сыром. Выложите ананасы.
- Снова поставьте пиццу в духовку еще на 15-20 мин, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.
- Достаньте готовую пиццу, дайте ей немного остыть, нашинкуйте и подавайте на стол.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить к тесту чайную ложку сушеных итальянских трав.
- Используйте хорошо плавящийся сыр.
- Если хотите хрустящую корочку, перед выпеканием смажьте края теста оливковым маслом.
Этот рецепт позволяет не только приготовить вкусную домашнюю пиццу, но и вернуться в атмосферу старых добрых времен. Наслаждайтесь вкусом детства и делитесь теплыми воспоминаниями за общим столом.
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