Пицца, как из буфета нулевых: вкусный рецепт из прошлого

Вспомните те времена, когда походы в школьный буфет или университетскую столовую были не просто необходимостью, а настоящим гастрономическим ритуалом. Горячая ароматная пицца с мягким тестом, щедрой порцией сыра и любимыми начинками — вкус, знакомый с детства.

Этот рецепт поможет повторить те же ощущения и перенесет вас в беззаботные годы. На странице yuliia.senych рассказали, как приготовить пиццу, как в буфете.

Ингредиенты

Для теста:

Теплая вода 250 мл

Мука 500 г

Сухие дрожжи 5 г

Сахар 1,5 ст. л

Соль 1 ч. л

Масло 30 г

Для начинки:

Куриное филе 500 г

Консервированные ананасы 200 г

Твердый творог 400 г

Томатный соус или кетчуп 200 г

Майонез 50 г

Приготовление

В чуть теплую воду добавьте сахар, соль и дрожжи. просейте муку, влейте растительное масло и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме. Отварное куриное филе нарежьте кубиками, ананасы измельчите. Твердый сыр натрите на большой терке. Подошедшее тесто делим на 2 части и раскатайте в форме прямоугольников. Проделайте проколы по всему периметру вилкой и выложите на пергамент. Заготовку поставьте в разогретую до 200°C духовку на 15 мин. Это сделает основу более хрустящей. Готовую основу равномерно смажьте томатным соусом, сверху уложите кусочки курицы, щедро полейте майонезом и посыпаем тертым сыром. Выложите ананасы. Снова поставьте пиццу в духовку еще на 15-20 мин, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку. Достаньте готовую пиццу, дайте ей немного остыть, нашинкуйте и подавайте на стол.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить к тесту чайную ложку сушеных итальянских трав.

Используйте хорошо плавящийся сыр.

Если хотите хрустящую корочку, перед выпеканием смажьте края теста оливковым маслом.

Этот рецепт позволяет не только приготовить вкусную домашнюю пиццу, но и вернуться в атмосферу старых добрых времен. Наслаждайтесь вкусом детства и делитесь теплыми воспоминаниями за общим столом.

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