Пикантная зеленая паста с травами и рикоттой: необычный рецепт

Летом травы обладают неповторимыми ароматами, поэтому самое время готовить пасту с травяным соусом.
В этом чесночном блюде из макарон, ароматных трав и рикотты, отлично сочетаются все ингредиенты Вам понадобится кухонный комбайн, блендер, чтобы взбить соус с эстрагоном, базиликом и зеленым луком до шелковистой консистенции.
Ингредиенты
- оливковое масло первого отжима
- небольшой лук-шалот
- 1 шт
- чеснок
- 5 зубчиков
- соль
- шпинат
- 140 г
- свежий эстрагон
- небольшой пучок
- свежий базилик
- небольшой пучок
- зеленый лук
- несколько перьев
- сливки
- 50 мл
- макароны короткие
- 350 г
- сыр рикотта для подачи
- Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне, затем добавьте лук-шалот и чеснок, готовьте, пока лук-шалот не станет мягким и прозрачным, а чеснок не станет ароматным, около 5 минут.
- Добавьте шпинат и готовьте, пока он не увянет, еще около 5 минут.
- В блендере смешайте шалот, шпинат, эстрагон, базилик, зеленый лук, густые сливки и половину стакана оливкового масла до получения однородной кремообразной массы, соскребая смесь со стенок блендера по мере необходимости.
- Приправьте по вкусу солью.
- Приготовьте макароны в соответствии с указаниями на упаковке, сохранив около половины стакана воды от макарон перед тем, как слить ее.
- Слейте макароны, затем верните их в кастрюлю.
- Вмешайте соус, добавляя воду для макарон по мере необходимости, чтобы покрыть макароны. Подавайте с ложкой сыра рикотта.
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