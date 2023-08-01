Пикантная зеленая паста с травами и рикоттой: необычный рецепт

В этом чесночном блюде из макарон, ароматных трав и рикотты, отлично сочетаются все ингредиенты Вам понадобится кухонный комбайн, блендер, чтобы взбить соус с эстрагоном, базиликом и зеленым луком до шелковистой консистенции.

Ингредиенты оливковое масло первого отжима небольшой лук-шалот 1 шт чеснок 5 зубчиков соль шпинат 140 г свежий эстрагон небольшой пучок свежий базилик небольшой пучок зеленый лук несколько перьев сливки 50 мл макароны короткие 350 г сыр рикотта для подачи

Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне, затем добавьте лук-шалот и чеснок, готовьте, пока лук-шалот не станет мягким и прозрачным, а чеснок не станет ароматным, около 5 минут. Добавьте шпинат и готовьте, пока он не увянет, еще около 5 минут. В блендере смешайте шалот, шпинат, эстрагон, базилик, зеленый лук, густые сливки и половину стакана оливкового масла до получения однородной кремообразной массы, соскребая смесь со стенок блендера по мере необходимости. Приправьте по вкусу солью. Приготовьте макароны в соответствии с указаниями на упаковке, сохранив около половины стакана воды от макарон перед тем, как слить ее. Слейте макароны, затем верните их в кастрюлю. Вмешайте соус, добавляя воду для макарон по мере необходимости, чтобы покрыть макароны. Подавайте с ложкой сыра рикотта.

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