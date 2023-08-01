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Пикантная зеленая паста с травами и рикоттой: необычный рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
186 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
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Пикантная зеленая паста с травами и рикоттой: необычный рецепт

Пикантная зеленая паста с травами и рикоттой / Фото: Credits

Летом травы обладают неповторимыми ароматами, поэтому самое время готовить пасту с травяным соусом.

В этом чесночном блюде из макарон, ароматных трав и рикотты, отлично сочетаются все ингредиенты Вам понадобится кухонный комбайн, блендер, чтобы взбить соус с эстрагоном, базиликом и зеленым луком до шелковистой консистенции.

Ингредиенты

оливковое масло первого отжима
небольшой лук-шалот
1 шт
чеснок
5 зубчиков
соль
шпинат
140 г
свежий эстрагон
небольшой пучок
свежий базилик
небольшой пучок
зеленый лук
несколько перьев
сливки
50 мл
макароны короткие
350 г
сыр рикотта для подачи
  1. Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне, затем добавьте лук-шалот и чеснок, готовьте, пока лук-шалот не станет мягким и прозрачным, а чеснок не станет ароматным, около 5 минут.
  2. Добавьте шпинат и готовьте, пока он не увянет, еще около 5 минут.
  3. В блендере смешайте шалот, шпинат, эстрагон, базилик, зеленый лук, густые сливки и половину стакана оливкового масла до получения однородной кремообразной массы, соскребая смесь со стенок блендера по мере необходимости.
  4. Приправьте по вкусу солью.
  5. Приготовьте макароны в соответствии с указаниями на упаковке, сохранив около половины стакана воды от макарон перед тем, как слить ее.
  6. Слейте макароны, затем верните их в кастрюлю.
  7. Вмешайте соус, добавляя воду для макарон по мере необходимости, чтобы покрыть макароны. Подавайте с ложкой сыра рикотта.

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