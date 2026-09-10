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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
455
Время на прочтение
1 мин

Пикантные огурцы: рецепт хрустящей закуски

Хрустящие, пикантные и с ярким соусом — эти огурцы могут стать идеальным дополнением к мясу, картофелю или любому гарниру.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
4 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
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Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Любительница кулинарии Виктория рассказала о рецепте простой закуски, для которой не нужны ни сложные ингредиенты, ни длительное пребывание у плиты. Всё, что нужно — нарезать огурцы, смешать ароматную заправку и дать им время хорошо пропитаться.

Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Ингредиенты

огурцы
1 кг
кетчуп чили
100 г
дижонская горчица
1 ст. л.
сахар
1 ст. л.
соль
1 ст. л.
уксус 9%
50 мл
чеснок
3–4 зубчика
укроп
1 пучок
Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте кружочками.

  2. В отдельной миске смешайте кетчуп чили, дижонскую горчицу, соль, сахар и уксус.

  3. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.

  4. Добавьте огурцы в заправку и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся пикантным соусом.

  5. Оставьте закуску на 30 минут при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Еще лучше — оставить на ночь, тогда огурцы станут более насыщенными и ароматными.

Пикантные огурцы прекрасно подойдут к мясу, картофелю, кашам или просто станут ярким дополнением к домашнему обеду. А главное, их можно приготовить заранее и достать из холодильника именно тогда, когда захочется чего-нибудь хрустящего и остренка.

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