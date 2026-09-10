Пикантные огурцы: рецепт хрустящей закуски

Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

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Любительница кулинарии Виктория рассказала о рецепте простой закуски, для которой не нужны ни сложные ингредиенты, ни длительное пребывание у плиты. Всё, что нужно — нарезать огурцы, смешать ароматную заправку и дать им время хорошо пропитаться.

Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Ингредиенты огурцы 1 кг кетчуп чили 100 г дижонская горчица 1 ст. л. сахар 1 ст. л. соль 1 ст. л. уксус 9% 50 мл чеснок 3–4 зубчика укроп 1 пучок

Пикантные огурцы tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготовление

Огурцы нарежьте кружочками. В отдельной миске смешайте кетчуп чили, дижонскую горчицу, соль, сахар и уксус. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Добавьте огурцы в заправку и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся пикантным соусом. Оставьте закуску на 30 минут при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Еще лучше — оставить на ночь, тогда огурцы станут более насыщенными и ароматными.

Пикантные огурцы прекрасно подойдут к мясу, картофелю, кашам или просто станут ярким дополнением к домашнему обеду. А главное, их можно приготовить заранее и достать из холодильника именно тогда, когда захочется чего-нибудь хрустящего и остренка.

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