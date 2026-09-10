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Пикантные огурцы: рецепт хрустящей закуски
Хрустящие, пикантные и с ярким соусом — эти огурцы могут стать идеальным дополнением к мясу, картофелю или любому гарниру.
Любительница кулинарии Виктория рассказала о рецепте простой закуски, для которой не нужны ни сложные ингредиенты, ни длительное пребывание у плиты. Всё, что нужно — нарезать огурцы, смешать ароматную заправку и дать им время хорошо пропитаться.
Ингредиенты
- огурцы
- 1 кг
- кетчуп чили
- 100 г
- дижонская горчица
- 1 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 1 ст. л.
- уксус 9%
- 50 мл
- чеснок
- 3–4 зубчика
- укроп
- 1 пучок
Приготовление
Огурцы нарежьте кружочками.
В отдельной миске смешайте кетчуп чили, дижонскую горчицу, соль, сахар и уксус.
Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.
Добавьте огурцы в заправку и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся пикантным соусом.
Оставьте закуску на 30 минут при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Еще лучше — оставить на ночь, тогда огурцы станут более насыщенными и ароматными.
Пикантные огурцы прекрасно подойдут к мясу, картофелю, кашам или просто станут ярким дополнением к домашнему обеду. А главное, их можно приготовить заранее и достать из холодильника именно тогда, когда захочется чего-нибудь хрустящего и остренка.