Пирамидки с картофелем и курицей в беконе — интересный рецепт

Куриная грудка — один из самых популярных продуктов в мире. Она диетическая, доступная и универсальная, но имеет репутацию «скучной» и сухой. Именно поэтому кулинарные блогеры постоянно ищут способы сделать ее более сочной и интересной.

Сухая куриная грудка — больше не приговор, Один простой рецепт способен превратить привычное филе в сочное, эффектное блюдо для уютного ужина дома.

На странице appetizing.tv рассказали о простом, но блестящем рецепте, который не требует дорогих ингредиентов или сложной техники — только немного фантазии и пластиковые бутылки.

Секрет блюда — в вертикальном запекании слоями. Именно такая конструкция позволяет курице оставаться сочной, ведь соки не вытекают, а равномерно распределяются между картофелем, сыром и беконом. Бекон работает как естественный «защитный слой», а моцарелла добавляет нежности и аппетитной тягучести.

Ингредиенты

Для основного блюда

  • бекон 300 г

  • картофель 300 г

  • куриная грудка 500 г

  • моцарелла 300 г

  • соль

  • чёрный перец

  • сладкая паприка

Для свежего салата

  • огурец 1 шт.

  • редис 80 г

  • красный лук 1 шт.

  • укроп 20 г

  • консервированная кукуруза 150 г

Для соуса

  • греческий йогурт 160 г

  • майонез 30 г

  • горчица 15 г

  • мед 10 г

  • лимонный сок 10 мл

  • чеснок 2 зубчика

  • специи

Приготовление

  1. Отрежьте верх пластиковых бутылок (см. видео), внутри выложите длинные ломтики бекона так, чтобы края свисали наружу.

  2. Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками.

  3. Выложите первый слой, приправьте.

  4. Затем, тонко нарезанную куриную грудку, немного соли и перца, щедрую порцию тертой моцареллы. Повторите несколько раз.

  5. Последний слой картофеля заверните в бекон.

  6. Аккуратно извлеките конструкцию из пластиковой формы и выложите в форму для запекания.

  7. Готовьте в разогретой духовке 30 мин до румяной корочки.

В результате получите сочное, ароматное и визуально эффектное блюдо.

Салат и соус

Пока основное блюдо в духовке, смешайте все ингредиенты для салата. Для соуса соедините йогурт, майонез, горчицу, мед, лимонный сок и измельченный чеснок. Такой соус добавляет кремовости, но остается легким — идеальный контраст к насыщенному бекону.

Минимум усилий, максимум эффекта — именно за это мы любим современную домашнюю кулинарию. Если вы давно искали способ «подружиться» с куриной грудкой, эта хитрость точно стоит вашего внимания.

