Пирамидки с картофелем и курицей в беконе — интересный рецепт
Куриная грудка — один из самых популярных продуктов в мире. Она диетическая, доступная и универсальная, но имеет репутацию «скучной» и сухой. Именно поэтому кулинарные блогеры постоянно ищут способы сделать ее более сочной и интересной.
Сухая куриная грудка — больше не приговор, Один простой рецепт способен превратить привычное филе в сочное, эффектное блюдо для уютного ужина дома.
На странице appetizing.tv рассказали о простом, но блестящем рецепте, который не требует дорогих ингредиентов или сложной техники — только немного фантазии и пластиковые бутылки.
Секрет блюда — в вертикальном запекании слоями. Именно такая конструкция позволяет курице оставаться сочной, ведь соки не вытекают, а равномерно распределяются между картофелем, сыром и беконом. Бекон работает как естественный «защитный слой», а моцарелла добавляет нежности и аппетитной тягучести.
Ингредиенты
Для основного блюда
бекон 300 г
картофель 300 г
куриная грудка 500 г
моцарелла 300 г
соль
чёрный перец
сладкая паприка
Для свежего салата
огурец 1 шт.
редис 80 г
красный лук 1 шт.
укроп 20 г
консервированная кукуруза 150 г
Для соуса
греческий йогурт 160 г
майонез 30 г
горчица 15 г
мед 10 г
лимонный сок 10 мл
чеснок 2 зубчика
специи
Приготовление
Отрежьте верх пластиковых бутылок (см. видео), внутри выложите длинные ломтики бекона так, чтобы края свисали наружу.
Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками.
Выложите первый слой, приправьте.
Затем, тонко нарезанную куриную грудку, немного соли и перца, щедрую порцию тертой моцареллы. Повторите несколько раз.
Последний слой картофеля заверните в бекон.
Аккуратно извлеките конструкцию из пластиковой формы и выложите в форму для запекания.
Готовьте в разогретой духовке 30 мин до румяной корочки.
В результате получите сочное, ароматное и визуально эффектное блюдо.
Салат и соус
Пока основное блюдо в духовке, смешайте все ингредиенты для салата. Для соуса соедините йогурт, майонез, горчицу, мед, лимонный сок и измельченный чеснок. Такой соус добавляет кремовости, но остается легким — идеальный контраст к насыщенному бекону.
Минимум усилий, максимум эффекта — именно за это мы любим современную домашнюю кулинарию. Если вы давно искали способ «подружиться» с куриной грудкой, эта хитрость точно стоит вашего внимания.