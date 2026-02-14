Пирамидки с картофелем и курицей в беконе instagram.com_appetizing.tv / © Instagram

Реклама

Сухая куриная грудка — больше не приговор, Один простой рецепт способен превратить привычное филе в сочное, эффектное блюдо для уютного ужина дома.

На странице appetizing.tv рассказали о простом, но блестящем рецепте, который не требует дорогих ингредиентов или сложной техники — только немного фантазии и пластиковые бутылки.

Секрет блюда — в вертикальном запекании слоями. Именно такая конструкция позволяет курице оставаться сочной, ведь соки не вытекают, а равномерно распределяются между картофелем, сыром и беконом. Бекон работает как естественный «защитный слой», а моцарелла добавляет нежности и аппетитной тягучести.

Реклама

Ингредиенты

Для основного блюда

бекон 300 г

картофель 300 г

куриная грудка 500 г

моцарелла 300 г

соль

чёрный перец

сладкая паприка

Для свежего салата

огурец 1 шт.

редис 80 г

красный лук 1 шт.

укроп 20 г

консервированная кукуруза 150 г

Для соуса

греческий йогурт 160 г

майонез 30 г

горчица 15 г

мед 10 г

лимонный сок 10 мл

чеснок 2 зубчика

специи

Приготовление

Отрежьте верх пластиковых бутылок (см. видео), внутри выложите длинные ломтики бекона так, чтобы края свисали наружу. Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками. Выложите первый слой, приправьте. Затем, тонко нарезанную куриную грудку, немного соли и перца, щедрую порцию тертой моцареллы. Повторите несколько раз. Последний слой картофеля заверните в бекон. Аккуратно извлеките конструкцию из пластиковой формы и выложите в форму для запекания. Готовьте в разогретой духовке 30 мин до румяной корочки.

В результате получите сочное, ароматное и визуально эффектное блюдо.

Салат и соус

Пока основное блюдо в духовке, смешайте все ингредиенты для салата. Для соуса соедините йогурт, майонез, горчицу, мед, лимонный сок и измельченный чеснок. Такой соус добавляет кремовости, но остается легким — идеальный контраст к насыщенному бекону.

Минимум усилий, максимум эффекта — именно за это мы любим современную домашнюю кулинарию. Если вы давно искали способ «подружиться» с куриной грудкой, эта хитрость точно стоит вашего внимания.