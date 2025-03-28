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Пирог из апельсина и рикотты: рецепт пышной выпечки
Апельсиновый пирог с рикоттой – настоящая находка для тех, кому нравится нежная и ароматная выпечка. Воздушная структура, изящный цитрусовый вкус и легкая влажность делают его идеальным десертом для чаепитий, семейных посиделок или особых моментов.
На странице ameliezen_ рассказали, как приготовить мягкий пирог с красным апельсином и рикоттой. Благодаря миндальному порошку у него особенная текстура, а натуральный сок красного апельсина придает непревзойденный вкус. Готовить этот пирог очень просто, поэтому он отлично подойдет даже для тех, у кого нет большого опыта в выпекании, кроме того, этот пирог без глютена, что делает его отличным выбором для людей с чувствительностью к пшеничной муке.
Ингредиенты
- Кукурузная или рисовая мука
- 50г
- Миндальный порошок
- 50г
- Кукурузный крахмал
- 80г
- Сахар
- 70г
- Рикота
- 150г
- Яйца
- 3 шт.
- Разрыхлитель
- ½ пакетика
- Сок красного апельсина
- 110-120 мл (2 апельсина)
- Цедра апельсина
- ½ шт.
Приготовление
В большой миске взбейте яйца с сахаром, красным соком апельсина, цедрой и рикотой до получения однородной массы.
Добавьте муку, миндальный порошок, крахмал и разрыхлитель. Перемешивайте, пока тесто не станет гладким и нежным.
Подготовьте круглую форму для выпечки диаметром 18 см – смажьте ее сливочным маслом или выстелите пергаментной бумагой.
Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 35-40 мин. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна получаться сухой.
Дайте пирогу остыть, прежде чем доставать его из формы. Перед подачей можно слегка сбрызнуть свежевыжатым апельсиновым соком для еще большей насыщенности вкуса.
Советы:
Красные апельсины обладают природной сладостью и хорошим оттенком, однако можно использовать и обычные апельсины или даже грейпфрут для необычного вкуса.
Если у вас нет миндального порошка, можно смолоть миндаль в блендере или заменить его дополнительной порцией муки.
Для более яркого вкуса можно добавить немного ванильного экстракта или щепотку корицы.
Готовый пирог хранится в холодильнике до 3 дней. Его можно подавать как в холодном, так и теплом виде.
Этот пирог из апельсина и рикотты станет настоящей жемчужиной среди вашей выпечки. Он покорит сердца всех, кому нравятся легкие и ароматные десерты.
Приятного аппетита!