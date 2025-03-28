ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
2 мин

Пирог из апельсина и рикотты: рецепт пышной выпечки

Апельсиновый пирог с рикоттой – настоящая находка для тех, кому нравится нежная и ароматная выпечка. Воздушная структура, изящный цитрусовый вкус и легкая влажность делают его идеальным десертом для чаепитий, семейных посиделок или особых моментов.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Пирог из апельсина и рикоты

Пирог из апельсина и рикоты / © Associated Press

На странице ameliezen_ рассказали, как приготовить мягкий пирог с красным апельсином и рикоттой. Благодаря миндальному порошку у него особенная текстура, а натуральный сок красного апельсина придает непревзойденный вкус. Готовить этот пирог очень просто, поэтому он отлично подойдет даже для тех, у кого нет большого опыта в выпекании, кроме того, этот пирог без глютена, что делает его отличным выбором для людей с чувствительностью к пшеничной муке.

Ингредиенты

Кукурузная или рисовая мука
50г
Миндальный порошок
50г
Кукурузный крахмал
80г
Сахар
70г
Рикота
150г
Яйца
3 шт.
Разрыхлитель
½ пакетика
Сок красного апельсина
110-120 мл (2 апельсина)
Цедра апельсина
½ шт.

Приготовление

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром, красным соком апельсина, цедрой и рикотой до получения однородной массы.

  2. Добавьте муку, миндальный порошок, крахмал и разрыхлитель. Перемешивайте, пока тесто не станет гладким и нежным.

  3. Подготовьте круглую форму для выпечки диаметром 18 см – смажьте ее сливочным маслом или выстелите пергаментной бумагой.

  4. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 35-40 мин. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна получаться сухой.

  5. Дайте пирогу остыть, прежде чем доставать его из формы. Перед подачей можно слегка сбрызнуть свежевыжатым апельсиновым соком для еще большей насыщенности вкуса.

Советы:

  • Красные апельсины обладают природной сладостью и хорошим оттенком, однако можно использовать и обычные апельсины или даже грейпфрут для необычного вкуса.

  • Если у вас нет миндального порошка, можно смолоть миндаль в блендере или заменить его дополнительной порцией муки.

  • Для более яркого вкуса можно добавить немного ванильного экстракта или щепотку корицы.

  • Готовый пирог хранится в холодильнике до 3 дней. Его можно подавать как в холодном, так и теплом виде.

Этот пирог из апельсина и рикотты станет настоящей жемчужиной среди вашей выпечки. Он покорит сердца всех, кому нравятся легкие и ароматные десерты.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie