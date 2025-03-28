Пирог из апельсина и рикотты: рецепт пышной выпечки

Пирог из апельсина и рикоты / © Associated Press

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На странице ameliezen_ рассказали, как приготовить мягкий пирог с красным апельсином и рикоттой. Благодаря миндальному порошку у него особенная текстура, а натуральный сок красного апельсина придает непревзойденный вкус. Готовить этот пирог очень просто, поэтому он отлично подойдет даже для тех, у кого нет большого опыта в выпекании, кроме того, этот пирог без глютена, что делает его отличным выбором для людей с чувствительностью к пшеничной муке.

Ингредиенты Кукурузная или рисовая мука 50г Миндальный порошок 50г Кукурузный крахмал 80г Сахар 70г Рикота 150г Яйца 3 шт. Разрыхлитель ½ пакетика Сок красного апельсина 110-120 мл (2 апельсина) Цедра апельсина ½ шт.

Приготовление

В большой миске взбейте яйца с сахаром, красным соком апельсина, цедрой и рикотой до получения однородной массы. Добавьте муку, миндальный порошок, крахмал и разрыхлитель. Перемешивайте, пока тесто не станет гладким и нежным. Подготовьте круглую форму для выпечки диаметром 18 см – смажьте ее сливочным маслом или выстелите пергаментной бумагой. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 35-40 мин. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна получаться сухой. Дайте пирогу остыть, прежде чем доставать его из формы. Перед подачей можно слегка сбрызнуть свежевыжатым апельсиновым соком для еще большей насыщенности вкуса.

Советы:

Красные апельсины обладают природной сладостью и хорошим оттенком, однако можно использовать и обычные апельсины или даже грейпфрут для необычного вкуса.

Если у вас нет миндального порошка, можно смолоть миндаль в блендере или заменить его дополнительной порцией муки.

Для более яркого вкуса можно добавить немного ванильного экстракта или щепотку корицы.

Готовый пирог хранится в холодильнике до 3 дней. Его можно подавать как в холодном, так и теплом виде.

Этот пирог из апельсина и рикотты станет настоящей жемчужиной среди вашей выпечки. Он покорит сердца всех, кому нравятся легкие и ароматные десерты.

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Приятного аппетита!